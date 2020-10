Melania Trump publica su primer tuit tras dar positivo por coronavirus

Melania Trump, esposa del presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado su primer tuit tras dar ambos positivo por coronavirus.

En su publicación, la mujer confirmó que, al igual que les ha pasado este año a "muchos estadounidenses", su marido y ella están en cuarentena en casa después de dar positivo por la Covid-19.

"Nos sentimos bien y he pospuesto todos los próximos compromisos", indico Melania. "Por favor, asegúrese de estar a salvo y todos superaremos esto juntos", añadió.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020