"Es un verdadero guerrero": Eric Trump, hijo del presidente, pide que recen por su padre

El mandatario estadounidense debió ser trasladado a un hospital militar tras serle diagnosticado con covid-19. Cuál es su estado de salud

Eric Trump, tercer hijo del presidente estadounidense Donald Trump, se dirigió a sus seguidores de Twitter para pedirles que recen por su padre, cuando estaba a punto de ser trasladado a un hospital militar tras serle diagnosticado con covid-19.

"Donald Trump es un verdadero guerrero. Luchará contra esto con la misma fuerza y convicción que usa para luchar por Estados Unidos todos los días. Les pido que se unan a mí para orar por su recuperación", tuiteó este viernes, agregando que nunca ha estado "más orgulloso de alguien", en especial por todo "lo que ha tenido que soportar".

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure. — Eric Trump (@EricTrump) October 2, 2020

Poco antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, informó que el mandatario será trasladado al Centro Médico Militar Walter Reed en Bethesda, estado de Maryland, para ser tratado de covid-19, después de que él y su esposa Melania dieran positivo un día antes.

Según la vocera presidencial, Trump permanecerá en el hospital durante los próximos días como medida de precaución. "El presidente Trump se mantiene de buen humor, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante todo el día", afirmó McEnany, agregando que el líder estadounidense seguirá desempeñando sus funciones desde las oficinas presidenciales en el Walter Reed.

Mensaje presidencial

Antes de marcharse en la aeronave hacia el hospital, Trump que creía estar "muy bien", en un breve mensaje en video publicado en su cuenta en Twitter.

"Quiero agradecer a todos por el tremendo apoyo", dijo Trump en sus primeros comentarios públicos desde que anunció que había dado positivo al coronavirus en la madrugada. "Voy al Hospital Walter Reed. Creo que estoy muy bien. Pero vamos a asegurarnos de que todo salga bien", explicó, y agregó que su esposa Melania, también contagiada del virus, está "muy bien".

Donald y Melania Trump. Ambos, positivos de covid-19.

Los síntomas y el tratamiento de Trump

El médico presidencial, Sean Conley, había informado poco antes que el mandatario se encontraba "fatigado pero de buen ánimo".

Conley reportó también que Trump recibió un tratamiento experimental con "anticuerpos policlonales" de la compañía farmacéutica Regeneron, y que adicionalmente estuvo tomando "Zinc, vitamina D, melatonina y una aspirina diaria".

The New York Times y The Washington Post, entre otros medios, señalaron que Trump tiene "una fiebre baja, tos y congestión nasal, entre otros síntomas".

El presidente había confirmado a través de sus redes sociales que dio positivo en coronavirus, al igual que su esposa Melania.

"Esta noche, Melania y yo dimos positivo por Covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!", escribió el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

El contagio por "el virus chino", como suele nombrar al coronavirus, lo tomó a Trump en medio de la campaña presidencial.

Trump, de 74 años, forma parte de los grupos de riesgo de la enfermedad que afecta al mundo y pese a esto nunca se mostró a favor del uso de barbijos, al punto que hay una o dos fotografías suyas con tapaboca puesta, ni del distanciamiento social.

Trump se encuentra en plena campaña electoral para su reelección.

¿Quién dirige Estados Unidos?

"Tras la recomendación de su hospital y de los expertos, el presidente va a trabajar desde las oficinas presidenciales" del hospital militar de Walter Reed "durante los próximos días", dijo la portavoz Kayleigh McEnany.

"El equipo médico mantendrá la vigilancia, apreciamos el apoyo que nos han ofrecido grandes profesionales de la medicina e instituciones del país. Estén tranquilos que el presidente continuará haciendo sus funciones sin interrupción mientras se recupera", había destacado anteriormente un comunicado oficial del médico de la Casa Blanca, Sean Coley.

En tanto, el vicepresidente Mike Pence ya se realizó un test de coronavirus y dio negativo.

En tanto, la primera dama también utilizó sus redes sociales para expresarse sobre el contagio por coronavirus y expuso que tanto ella como el presidente de Estados Unidos están bien.

"Como le ha pasado a muchos americanos este año, el presidente y yo estamos en cuarentena después de dar positivos por Covid-19", escribió Melania Trump en sus redes sociales.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

"Nos sentimos bien y he pospuesto todos los próximos compromisos. Por favor, asegúrese de mantenerse a salvo y todos superaremos esto juntos", agregó la primera dama. .

En medio de la campaña presidencial, Trump tenía previsto participar este viernes en un acto en su hotel de Washington y luego viajaría a Orlando (Florida) para uno de sus actos electorales.

En forma oficial, la Casa Blanca ya modificó el programa de actividades del presidente de Estados Unidos y la única actividad de Trump será una llamada a personas mayores vulnerables al coronavirus.