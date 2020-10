Le pidieron a una concejal que "se tape un poco" durante una sesión virtual

Una concejal de Salta denunció el hostigamiento que recibió por parte de sus colegas mientras se trataba el escándalo del diputado Juan Ameri.

Candela Correa, concejal de Salta, difundió el episodio de hostigamiento que recibió después de que sus colegas le pidieran que "se tapara un poco" durante una sesión virtual. Allí, se trató el escándalo del diputado Juan Ameri, representante en diputados de la misma provincia, que debió renunciar tras protagonizar una escena sexual mientras sesionaban.

"Entré a una sesión virtual y retomaron el tema del escándalo del diputado Juan Ameri. En ese momento, pidieron a las mujeres que nos taparamos o nos pongamos un saquito para evitar una situación similar", contó Correa en diálogo con el diario Crónica.

La concejal salteña denunció maniobras de hostigamiento por parte de sus pares

Y continuó: "Creo que el comentario tuvo que ver con una remera roja que utilicé la sesión anterior y siento que estuvieron toda la semana planeando decirlo. Vengo sufriendo situaciones de hostigamiento desde que asumí. Esta vez sufrí un momento de violencia y discriminación de parte de dos compañeras y a algunos les molesta que yo salga a contar esta incomodidad".

"Nos pidieron que nos tapáramos para evitar situaciones como las de Ameri", denunció Correa

"Hay gente que se tapan del cuello a los pies y nos roban a dos manos. Salgo a hablar para que a ninguna otra persona le pase lo que yo estoy pasando. Cuando sientan violencia, deben gritarlo, no quedarse callado. Mi forma de vestir no califica el nivel de las tareas", añadió la influencer de 28 años que tiene casi 100 mil de seguidores en Instagram.

Fuera de la política, Correa es profesora de gimnasia y una reconocida influencer en la provincia

Sobre su vida fuera del Concejo Deliberante de Salta, la funcionaria contó: "Doy clases de gimnasia desde antes de ser política y me sumé a este nuevo proyecto por la gran cantidad de mujeres que me apoya y agradezco la oportunidad".

Definida en algunos medios provinciales como "concejal fitness" o "legisladora hot", denuncia que desde el mismo día de su jura sufre "situaciones de hostigamiento". "No la vengo pasando muy bien -contó-. No pertenecía a la política, vengo de una rama diferente: el deporte. Pero me animé a la política porque todos tenemos la posibilidad de aportar a la sociedad". Y concluyó: "La gente me acepta tal cual soy porque votó mi carita, votó por Cande Correa, la profe de fitness. No es que votó una concejal toda tapada".