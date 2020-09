Quién es Celeste Burgos, la mujer que protagonizó la escena sexual con Juan Ameri

La joven no sería solo la pareja del ahora ex legislador, sino que también se difundió que se desempeñaría como asesora del salteño

Juan Emilio Ameri renunció a su cargo luego que besó los pechos de Celeste Burgos ante la cámara que lo ubicaba en medio del amplio zoom del Congreso, que se encontraba sesionando.

Su extraña explicación fue: "La conexión es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó, me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo".

Inmediatamente, Celeste Burgos borró sus redes sociales y su pareja asegura que sufrió un ataque de nervios.

La joven no sería solo la pareja del ahora ex legislador, sino que también se difundió que se desempeñaría como asesora del salteño. Luego que se difundió el nombre de la pareja de Ameri, las redes sociales se llenaron de imágenes suyas en distintos momentos, alternando entre fotos comprando alimentos para repartir en medio de la pandemia, o mostrando con orgullo su diploma de finalización de estudios terciarios.

Según se indicó, por su rol de asesora Burgos percibe un sueldo de $140.000. La operación de aumento de mamas a la que se sometió no fue pagada por ella sino por su pareja, quien fue el encargado de hablar al respecto en su explicación sobre el "beso" que terminó dando la vuelta al mundo a través de distintos portales.

Celeste Burgos junto a Juan Ameri y varios militantes.

La pareja del diputado se recibió en la universidad de Salta al mismo tiempo en que Ameri asumía como diputado nacional. Burgos, que tiene 20 años menos que su pareja, dio de baja todos sus perfiles en sus cuentas de las redes sociales, confirmando lo que había indicado Ameri, quien aseguró que la joven se sentía muy avergonzada por haber sido expuesta de ese modo y que había llegado a tener un ataque de nervios.

Ameri es padre de tres mujeres: Constanza, Evita y Malvina. El legislador salteño asumió en su cargo en diciembre de 2019 a pesar de tener varias denuncias de mujeres que aseguran haber sido víctimas de acoso y hostigamiento.

Lanzaron la canción del legislador Juan Ameri

Tras el escándalo del último jueves en la Cámara de Diputados protagonizado por el diputado nacional Juan Emilio Ameri , el ingenio popular dio muestras de su velocidad y apareció la canción del legislador del Frente de Todos.

El diputado kirchnerista protagonizó una escena sexual con una mujer en medio del debate por el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Sustentabilidad.

El hecho no pasó desapercibido y de inmediato se viralizó en las redes sociales, al punto que se compuso una canción al respecto, "El diputado chupateta", que tiene un estribillo muy pegadizo.

La pieza musical fue compuesta por Mauro Lecornel luego del escándalo que protagonizó el legislador durante la sesión virtual que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.