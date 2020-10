Trump, provocador: "Que no los asuste el Covid", dijo desde la Casa Blanca, tras dejar el hospital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó este lunes el hospital militar Walter Reed, donde fue internado el pasado viernes tras dar positivo de Covid-19 y volvió a la Casa Blanca.

El mandatario partió del hospital caminando, subió a un automóvil que lo llevó hasta el helicóptero presidencial con el que se dirigió a la Casa Blanca para terminar de cursar la enfermedad.

Trump lo había anunciado horas antes a través de las redes sociales, en donde también aseguró que se encontraba muy bien de salud.

"Dejaré el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento muy bien! Que no los asuste el Covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunas drogas y conocimientos realmente grandes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!", manifestó.

Trump pasó todo el día tuiteando desde primeras horas de la mañana; llamó al voto, compartió anuncios de su campaña electoral o comentarios sobre programas de televisión y criticó a los medios por estar "decepcionados porque me subía a un vehículo seguro para dar las gracias a mis muchos fans y simpatizantes".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020