Podoroska, semifinalista de Roland Garros: el recuerdo emotivo y la dedicatoria a Argentina

"Es muy difícil hablar después de este partido. Sólo puedo decir gracias a todos por el apoyo, estoy muy pero muy feliz", dijo entre lágrimas

Nadia Podoroska hace historia en Roland Garros al acceder a las semifinales de un Grand Slam. Cuando le llega el turno de hablar tras la victoria sobre Elina Svitolina, número 5 del mundo, por 6-2 y 6-4, la chica de Rosario apenas puede pronunciar en inglés: "Es muy difícil hablar después de este partido. Sólo puedo decir gracias a todos por el apoyo, estoy muy pero muy feliz".

Es la primera jugadora proveniente de la clasificación en la Era Abierta que alcanza las semifinales en el certamen parisino. Por eso le corren las lágrimas, por eso esa mirada al cielo con el grito "¡Vamos!", por eso la voz quebrada al momento de las palabras de agradecimiento: "Trabajé mucho con mi coach durante la cuarentena para mejorar en varios aspectos del juego y entiendo que gracias a todo ese trabajo es que pude llegar hasta acá".

Se toma su tiempo para acordarse de la gente, de su gente, de los argentinos. No la nublan los ocho éxitos que tuvo que sortear desde la qualy para llegar por primera vez en su carrera al cuadro principal del Grand Slam.

Podoroska hizo historia al convertirse en la primera argentina en llegar a semifinales de una cita de Grand Slam en los últimos 16 años, desde que Paola Suárez lo consiguió en Wimbledon 2004, sin embargo, no quiere dejar de agradecerle a parte de su entorno: "Aprovecho esto porque no se sabe cuándo será la próxima que pueda estar parada en una situación así. Pero quiero decirle a una persona muy cercana a mí, que me apoyó en el arranque de mi carrera, que está pasando un muy mal momento y no sé si podrá verme, sin embargo, quiero agradecerle porque sin él yo no habría podido estar hoy acá".

Agradeció por poder hablar en español, dejó en claro que estaba más cómoda para poder explicar lo que realmente sentía. Y allí tampoco perdió de vista que era importante hablar de sus raíces y que era necesario para ella reconocer el apoyo de la gente desde la Argentina: "Sé que hay mucha gente en la Argentina mirando mi partido y siguiéndome. Es mucho el apoyo y quiero agradecerlo porque para mí es muy, pero muy importante, porque no estamos pasando un buen momento en el país por la pandemia"