Día de la Madre: algunos consejos que te ayudarán para comprar el regalo online

Te contamos las precauciones y reparos que tenés que tener y las ventajas de comprar por Internet el regalo del Día de la Madre

El próximo domingo 18 de octubre se celebra en la Argentina el Día de la Madre.

La fecha es muy especial todos los años pero en 2020 tendrá un condimento especial por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Se espera que sea muy diferente este Día de la Madre en cuarentena y no serán pocos los hijos que no puedan acercarse a abrazar y dar un beso a sus mamás.

Las medidas de restricción de la circulación son muy diferentes entre las distintas regiones del país, de acuerdo al estado en que se encuentra cada una en la lucha contra la pandemia de COVID-19, por lo que habrá quienes puedan celebrar tranquilos y en familia el Día de la Madre.

También es distinta la situación de los comercios en cada zona. En la Capital Federal por estos días se está intentando lograr la aprobación para tener los shopping centers abiertos para el Día de la Madre, de manera que los comerciantes puedan aprovechar esa fecha tan importante en el calendario de ventas.

Pero independientemente de las trabas o dificultades para comprar el regalo del Día de la Madre, es probable que en muchos casos esta no sea la mejor opción.

En el siguiente artículo te damos los mejores consejos para que compres por Internet el regalo del Día de la Madre y puedas sorprenderla como se merece en su día.

¿Por qué comprar el regalo del Día de la Madre por Internet?

Comprar el regalo del Día de la Madre por Internet implica que la persona lo reciba o lo cambie sin salir de casa

Tenés varios motivos para recurrir al comercio electrónico a la hora de comprar el regalo para el Día de la Madre.

En principio, a diferencia de lo ocurrido a principio de la pandemia, cuando muchos comercios se lanzaron de urgencia a vender por Internet, sus redes de correo y logística están hoy mucho mejor organizadas y tienen menos fallas (aunque no son infalibles)

Durante la crisis sanitaria muchas personas recurrieron –incluso por primera vez en su vida- al comercio electrónico para hacer sus compras de manera segura, quedándose en su casa y no contribuyendo a la propagación del COVID-19.

Se volvió para muchos una opción más cómoda, rápida y también una alternativa para quienes no tienen tiempo en horario laboral de salir a recorrer los comercios buscando precios y promociones en medio de la etapa del ASPO.

Es decir, muchas personas que no pueden salir de compras de lunes a viernes y no residan en zonas en las que los comercios "no esenciales" abren los fines de semana, probablemente se vuelquen a comprar por Internet el regalo del Día de la Madre.

Además, quienes tienen lejos a su mamá en este próximo día de la Madre en muchos casos no podrán acercarse a compartir con ella esa fecha especial. Pero si pueden, al comprar online, asegurarse el envío del regalo para que llegue a destino y así poder homenajearla.

Asimismo, si se adquirió y envió el regalo del Día de la Madre mediante una marca que cuenta con política de devoluciones, la mamá que recibe el presente también podrá cambiarlo sin necesidad de moverse de su hogar.

Por último, hay que estar muy atento a las redes sociales de las marcas en las que se piensan adquirir los regalos del Día de la Madre, ya que en esos canales muchas empresas están haciendo ofertas especiales, promociones y descuentos específicos para sus sitios de e-commerce que vale la pena aprovechar.

Día de la Madre: consejos para comprar online

Estas son las precauciones que tenés que tomar para comprar el regalo del Día de la Madre por Internet

En diversas ocasiones la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, organismo dependiente de la Secretaría de Comercio de la Nación, difundió consejos destinados a los consumidores que se aprestan a comprar online.

Las siguientes son las recomendaciones que conviene seguir para evitar estafas o contratiempos al comprar online el regalo del Día de la Madre.

Antes de comprar

- Asegurarse que el sitio de la marca en la que compramos el regalo del Día de la Madre sea seguro. Para eso, chequear que las direcciones web deben comenzar con "https://" y no con "http://".

- Buscar los datos del vendedor y leer los términos y condiciones de la venta.

- El vendedor está obligado a respetar el precio que publica.

- La oferta o promoción debe ser clara y detallada. Si ofrecen un descuento, deben aclarar el precio anterior. En caso que la promoción incluya un 2x1, deben indicar el precio por unidad.

- Verificar las políticas de cambio y devoluciones de cada empresa para conocer todas las opciones en caso de no estar conforme con el producto.

- Si la oferta es por cantidades limitadas, deben informar cuántas unidades se encuentran disponibles.

- Si ofrecen financiación, debe estar aclarado el costo financiero total.

- Asegurarse que la empresa enví­e el comprobante de pago o la factura electrónica. Puede servir para reclamos posteriores.

Respecto del envío

-Antes de comprar, consultar los costos de envío. Si el vendedor fija un plazo de entrega, debe cumplirlo.

-Es importante analizar las opciones de enví­o disponibles y los tiempos de entrega antes de finalizar la compra porque, dependiendo el producto elegido y la zona de entrega, los tiempos pueden cambiar.

Garantía y devolución

Si comprás online el regalo del Día de la Madre ella podrá devolverlo sin costo y sin salir

Al igual que ocurre con las compras en tiendas físicas, las compras online de regalos del Día de la Madre tienen protegido su derecho a devolución.

Por ley, todos los productos nuevos tienen como mí­nimo una garantía de 6 meses. Si el producto falla y es necesario trasladarlo, los costos corren a cargo del vendedor.

Una vez recibido el producto, el comprador tiene 10 días para cancelar la operación sin motivo ni costo. Esto se llama Derecho al Arrepentimiento y a partir de del 5 de octubre pasado, las marcas deben tener un botón en su web, en una ubicación fácilmente visible, un botón para que el cliente pueda activar este arrepentimiento.

Además, los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor. Este beneficio se aplica sólo a compras virtuales, y por eso resulta también una ventaja para quienes tienen a sus madres en confinamiento, protegiéndose de COVID-19, que puedan realizar la devolución sin tener que salir a la calle.

Por qué se festeja el Día de la Madre

El Día de la Madre tiene varios orígenes. Tiene algunos antecedentes en la Antigua Grecia, donde se rendían honores a la diosa Rea, madre de Zeus, Poseidón y Hades. El filólogo alemán Walter Otto afirmó en su libro ‘Los dioses griegos’ que la figura materna era muy resaltada en esta mitología, razón por la que los griegos adoraban a esta diosa. Desde ahí empezó parte del festejo del Día de la Madre.

Los romanos, que tomaron mucho de la filosofía y de las costumbres griegas, adquirieron la celebración del Día de la Madre con relación a su mitología. En Roma, a Cibeles se la conocía como La diosa madre. De acuerdo al calendario romano esta fiesta era denominada ‘La Hilaria’ y se celebraba los últimos días de marzo. La finalización de dicha fiesta era, justamente, con el Festival de exaltación de Cibeles".

Sin embargo, no son los único antecedentes que se encuentran para explicar el origen del Día de la Madre. Hay otra historia, mucho más reciente, que explica el origen del festejo del Día de la Madre.

El Día de la Madre se festeja desde principios del siglo pasado

Anna Jarvis, de 41 años y oriunda de Graftn, West Virginia, hizo una petición a su comunidad, luego de que hubiera fallecido su madre. Ella solicitó que se eligiera un día para celebrar a las madres, sobre todo cuando estaban vivas, para poder honrar todo el esfuerzo que hacían por sus hijos y por su familia.

Para esta ama de casa era inconcebible que no hubiese demostraciones de afecto para las mamás cuando aún estaban vivas. Ella consideraba que la mayoría de las personas esperaba a la muerte para tener un reconocimiento especial y para expresar todo el agradecimiento necesario. La muerte de la madre de Jarvis y este pedido fue en 1905.

Recién en 1907, con la ayuda de sus amistades y personas influyentes en la política, esta mujer logró establecer un día para la celebración que quería. Fue entonces que se estableció el 10 de mayo de 1908 el primer Día de la Madre. Por supuesto, fue en honor a la mamá de Anna que se festejó el primer Día de la Madre de la actualidad.

La celebración del Día de la Madre fija en el día 10 de mayo solo estuvo vigente durante 6 años, dado que en 1914 el presidente Woodrow Wilson estableció el Día de la Madre como fiesta nacional. Desde entonces, autorizó que se celebrara el segundo domingo de mayo de cada año y así ha quedado hasta el día de hoy. De hecho, en esa fecha es cuando la mayor cantidad de países celebran juntos un Día de la Madre. El resto de las naciones del mundo lo festejan en distintas fechas, establecidas de manera especial en cada caso.

Por qué en Argentina se celebra el Día de la Madre en octubre

A diferencia de otros países, Argentina celebra su Día de la Madre en el mes de octubre, el tercer domingo del décimo mes del año. ¿Por qué?

Antes de la reforma del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre se conmemoraba el amor hacia la Virgen María, que actualmente se celebra el 1° de enero, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica.

Sin embargo, con el objetivo de garantizar que todos pudieran agasajar a sus madres, se pasó el festejo del Día de la Madre para el domingo anterior o posterior, por ser un día en el que no se trabaja.

Argentina siguió esa tradición. Pero luego se pasó al domingo siguiente al 11 y la fecha quedó definitivamente establecida: el tercer domingo de octubre.

Los motivos no están escritos en ningún lado, pero sí perdió su sentido religioso. Se cree que se fijó así para garantizar que todos hubieran cobrado sus sueldos para comprarles un regalo.

Cómo se celebra el Día de la Madre en otros países

El Día de la Madre, al igual que sucede con otros festejos, se celebra de distintas maneras en cada parte del mundo. Cada país tiene su pequeña tradición para celebrar el Día de la Madre y agasajar a las madres.

El Día de la Madre en Etiopía, por ejemplo, se festeja con un plato especial sobre la mesa. La tradición indica que el menú estrella del Día de la Madre es un estofado, pero no cualquier estofado. Se debe preparar en familia y deben estar todos los miembros al momento de la cocina. De este modo, es un plato diferente a lo que se comería diariamente y, además, está hecho con las manos de toda la familia.

En la India, por su parte, el festejo del Día de la Madre no está relacionado con la comida. En el país de Ghandi, en cambio, cada segundo domingo de mayo las madres reciben un ramo de flores, acompañado de una postal y algún que otro presente. Algo similar a lo que sucede en Argentina, donde si bien el Día de la Madre no tiene una tradición específica, se acostumbre obsequiarle algo a las madres y regalarle un pequeño ramo de flores o una carta donde se le dedique el regalo.

Por tradición, en Japón el regalo más difundido en el Día de la Madre es el clavel, ya que es un símbolo de la fuerza maternal. Sin embargo, no son las únicas flores que se posicionan como protagonistas de la jornada. Los lirios también son otra de las flores más regaladas en este día, y también están cargadas de simbolismo. En el pasado, las madres plantaban estas flores en el jardín cuando los hijos abandonaban el hogar familiar.

Los claveles son una flor que se suele regalar en el Día de la Madre en Japón

En Tailandia, la celebración del Día de la Madre va más allá y se oficia una ceremonia, en la que las madres asisten al colegio y los hijos se arrodillan frente a ellas en señal de respeto. En la escena es habitual ver alguna que otra lágrima de emoción, y no falta el clásico jazmín de la jornada a modo de regalo.

En el Reino Unido el Día de la Madre se conoce como el Mothering Sunday. La celebración tiene como protagonista a un postre tradicional que se llama Simnel Cake. Se trata de una torta de frutas con almendras decorada con once bolas de mazapán en representación de todos los discípulos, salvo Judas, ya que este festejo coincide con el fin de la cuaresma.

Se llega así a algunos países de Latinoamérica, donde las tradiciones de celebración del Día de la Madre son distintas a las ya mencionadas.

En México, donde se celebra cada año el 10 de mayo, es costumbre homenajear a las madres con una serenata. La canción más repetida de la jornada es ‘Las mañanitas’, y es común que se contraten a mariachis para que se la canten a las protagonistas del Día de la Madre. Además, en los colegios los más chicos también aportan al homenaje de este día. Muchos de ellos participan de representaciones teatrales que tienen como principal objetivo que las madres se sientan celebradas, queridas y homenajeadas.

En República Dominicana también reina la música en el Día de la Madre. Su tradición indica que las familias se deben reunirse para cantar una canción que se conoce como el ‘Himno a las Madres’.

A nivel local no hay una costumbre establecida para festejar el Día de la Madre. Cada familia, cada hijo o hija, honra a su madre como mejor le parece. Se estila regalarle algo, que puede ir desde un ramo de flores hasta un libro y de una prenda de ropa hasta un día de spa, y en general hay un festejo familiar, que puede ser más pequeño o más grande en función de cada familia.