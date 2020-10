Crece el escándalo impositivo de Trump: qué suma dedujo por gastos de peluquería

Según revelacoines de The New York Times, el presidente millonario ha venido pagando "cero impuestos" durante años. Los detalles

Hubo muchos detalles sorprendentes en la exposición que hizo The New York Times la semana pasada sobre los impuestos de Donald Trump. El presidente ha pagado básicamente cero impuestos nacionales durante años.

"Pero fue un asunto jugoso y aparentemente menos significativo el que capturó mi atención: Trump gastó más de 70.000 dólares en peinados durante varios años de su carrera en El aprendiz, su programa de televisión", afirma James B. Stewart en un artículo de The New York Times.

Eso, por supuesto, es mucho dinero para gastar en un corte de pelo, o para secárselo o teñirlo. Pero lo que es realmente notable acerca de la revelación es que la compañía productora de Trump dedujo sus gastos de peluquería de sus ingresos imponibles, reduciendo su factura de impuestos.

Una deducción inadmisible

Los expertos en impuestos me dijeron que deducir lo que normalmente se considera un gasto personal está prohibido bajo casi cualquier circunstancia. Y dijeron que tal deducción podría constituir un fraude fiscal criminal si el costo del peinado fuera reembolsado por alguien más, continúa Stewart.

Tres ex ejecutivos de la NBC involucrados en El aprendiz me dijeron que, aunque no recordaban los términos exactos del contrato de Trump, estaban muy familiarizados con la forma en que tales contratos son típicamente escritos.

El costo del cabello y el maquillaje de una estrella de la talla de Trump generalmente sería cubierto por el programa, y Trump habría sido reembolsado por cualquiera de los costos en que incurriera.

"No se me ocurre ninguna circunstancia en la que Trump hubiera pagado esos costos de su propio bolsillo y no hubiera sido reembolsado", dijo uno de esos funcionarios.

Coronavirus e impuestos: la elección se complica para Trump

El funcionario habló con la condición del anonimato porque todavía hace negocios con NBC y Mark Burnett, el productor de El aprendiz, que también ha producido The Voice para la NBC.

No se permite a los contribuyentes deducir los gastos comerciales reembolsados.

"Eso sería un crimen si es intencional", dijo Schuyler M. Moore, un experto en impuestos del bufete de abogados Greenberg Glusker en Los Ángeles y autor del tratado legal "Impuestos de la Industria del Entretenimiento".

En cualquier caso, los tribunales han dictaminado que el peinado, incluso para alguien en un programa de televisión, es un gasto personal que no puede ser deducido (no existe un estatuto de limitaciones para el fraude fiscal civil; normalmente el Servicio de Impuestos Internos tiene tres años a partir de la fecha de presentación de un impuesto para comenzar una auditoría que puede resultar en cargos criminales).

La Casa Blanca remitió preguntas a la Organización Trump. Alan Garten, el director jurídico de allí, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Es común que las grandes estrellas tengan sus propios expertos en cabello y maquillaje. A menudo el programa paga directamente a esos estilistas, pero a veces la estrella paga y es reembolsada por el programa.

Una razón para estos arreglos es que el talento en el aire utiliza estilistas no sindicalizados que no pueden ser pagados directamente por el show.

Tratamiento casero y gastos personales

En las entrevistas, Trump ha afirmado que su esposa, Melania, le corta el pelo y que no deja que nadie más lo toque. Se ha jactado de que él personalmente usa la laca para el cabello que lo mantiene en su lugar.

"Una vez seco, lo peino", le dijo a Playboy en 2004. "Una vez que lo tengo como me gusta, aunque a nadie más le guste, lo rocío, y es bueno para el día".

Pero los registros de impuestos de Trump revisados por mis colegas de The Times muestran que su compañía de producción televisiva, Trump Productions, pagó a una peluquera y maquilladora de Manhattan, Sharon Sinclair, al menos 13.300 dólares en 2004, al menos 36.400 dólares en 2005 y al menos 20.043 dólares en 2006.

Eso parece ser aproximadamente 1.000 dólares por episodio, en el extremo superior pero difícilmente inaudito para las estrellas de Hollywood.

La Trump Corp. también pagó a Sinclair al menos 2.500 dólares en 2007. No está claro si eso tuvo algo que ver con El aprendiz. El total general de 2004 a 2007: 72.243 dólares.

Los registros de impuestos no indican exactamente qué servicios realizó Sinclair. Pero en los créditos de numerosos episodios de "El Aprendiz", Sinclair aparece como el que peinó el cabello de Trump. También se le atribuye en algunos episodios haber maquillado a Trump y en otros haber hecho ambas cosas.

En el CV de Sinclair se afirma que también trabajó para celebridades como Tina Fey, Paris Hilton y Steve Martin. Sinclair no respondió a un pedido de comentarios.

El escándalo de Trump llega en medio de la campaña por la elección presidencial.

El código de impuestos federales dice que los "gastos personales" no pueden ser deducidos.

"No hay forma de que pudiera haber deducido legítimamente los gastos de cabello, sean reembolsados o no", dijo Moore, el abogado fiscal. "Hay muchos casos y auditorías que tratan este tema".

De 2007 a 2013, varias empresas de Trump, incluida Trump Productions, también dedujeron un total de al menos 95.000 dólares en pagos a la estilista de larga data de Ivanka Trump, la hija de Trump, que también apareció en El aprendiz.

Los ex ejecutivos de la NBC dijeron que los costos de cabello y maquillaje de Ivank Trump generalmente habrían sido cubiertos por el programa.

Una vocera de Ivanka Trump en la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Si estas deducciones eran meramente agresivas o ilegales sería normalmente objeto de auditorías del IRS. Trump ha dicho que sigue bajo auditoría, y The Times informó que uno de los focos es un reembolso de 72,9 millones de dólares que reclamó y recibió. No está claro si el IRS ha examinado las deducciones de la familia Trump para el cuidado del cabello.

Una portavoz del IRS dijo que la agencia no hace comentarios sobre las declaraciones de impuestos o auditorías individuales.

Comparado con las pérdidas billonarias de Trump, que compensan cualquier ganancia, 70.000 dólares en dudosas deducciones por cuidado del cabello podrían parecer triviales.

Pero son emblemáticas de su enfoque general de los impuestos: ninguna cantidad es demasiado pequeña para retenerla de las arcas del gobierno.