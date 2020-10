Baby Etchecopar contra la creación de Nodio: "Despertemos"

Para el conductor radial y televisivo, "la gente está agotada, la educación está agotada, el sistema de salud fracasado y agotado"

El conductor radial y televisivo Baby Etchecopar se alineó con los empresarios de medios y se manifestó a través de las redes sociales en contra de la creación del Observatorio de la Desinformación (Nodio).

"Muchas veces, en la historia de la Argentina hemos sufrido con actos de censura pero como siempre, bancamos dentro de un clima de discusión democrática y antonimias ceder haciéndonos los boludos una porción de nuestra libertad para poder relatar y discutir el resto de la cosa", dijo.

"ESTO ? Ya es el final de un proceso de SSenSSura facista impulsada por un gobierno represor y autoritario pero no traidor, ya que nos aviso que venían por todo y todo no es solo la economía que se llevaron, ni las miles de propiedades, ni el patoterismo político hacia la justicia", expresó.

"Hoy pretenden llevarse las joyas de la corona, la libertad de expresión. La libertad y meternos de lleno en una Venezuela o Cuba pero peor, porque nos quieren enterrar respirando por el apuro de dejar a los delincuentes sin proceso y el país sometido a un régimen del que no saldremos más", denunció.

Para Etchecopar, "La gente está agotada, la educación está agotada, el sistema de salud fracasado y agotado, ni hablar de la economía, en la ineptitud de un gobierno al que le sobra maldad fuimos viendo la veloz degradación de la República".

"No nos importo los miles de delincuentes de primera, segunda, y tercera categoría que volvieron con la soberbia de un premio Nobel a vengarse del que paga impuestos y el que logró méritos trabajando, esforzándose para levantar un país saqueado via La Rosadita y los paraísos fiscales", afirmó.

"Hoy hace mucho que no está Macri gato y parece que los jueces no cumplieron con los mandatos mafiosos y están jugando el tiempo suplementario tirando la pelota fuera del campo, esperando se termine el partido en las próximas elecciones", sostuvo.

"Hoy no hay tiempo, hoy la gente se despertó, hoy la gente tomó coraje y sabe muy bien que esto es un engaño para llevarnos a un abismo irrecuperable y la gente se expresa, entonces apelan a la SSenSSura Gebeliana, la persecución ya no se puede comprar medios con pauta porque está Grabois, Pérsico, D’Elia, y otros pichones de buitres con el pico abierto tratando de barajar lo que haya para llevárselo", acusó.

Según Etchecopar, "hoy el ciudadano le tiene que mostrar la escritura al ocupa, y se tiene que dejar basurear por los delincuentes, pero la gente se canso y entonces la SSenSSura y después la persecución y el sometimiento del que no saldremos más".

"Por eso es el momento de pararse en la dignidad y decir BASTA. Un BASTA democrático, un BASTA de urnas, un BASTA republicano. Cárcel a los delincuentes, celeste y blanca en el cielo, el himno en nuestras voces, Venezuela sin Maduro y Argentina sin Cristina, tal vez me revienten la casa o me metan preso, o me manden un patotero a la puerta de la radio, ya que nos manejan la libertad de expresión que cada día tenemos menos y yo me excedí", concluyó.

Otras críticas contra Nodio

La Defensoría del Público lanzó el pasado viernes Nodio, un observatorio oficial que controlará las noticias de los medios masivos de comunicación.

Según indicaron en la presentación del organismo oficial, que se hizo por vía remota, trabajarán en la "detección, verificación, identificación y desarticulación" de noticias que consideren "maliciosas".

La nueva iniciativa fue presentada por la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, quien destacó que "el discurso del odio, la desinformación y las noticias maliciosas promueven la polarización social y la violencia colectiva, avasallan el derecho a estar informado, degradan el debate público y amenazan la democracia".

Pero las críticas por el lanzamiento de este nuevo observatorio no tardaron en llegar. Una de las más efusivas fue la ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones Silvana Giudici, quien cuestionó que Nodio es "el primer paso hacia el Ministerio de la Verdad".

"Es un organismo del Estado definiendo qué opinión es verdadera o falsa, o inicia una campaña de desinformación, pone en riesgo el principio constitucional de la libertad de expresión", alertó.

En este sentido, puntualizó que "es importante concientizar contra la discriminación o del discurso de odio", pero remarcó que para eso "contamos con leyes como la 23592 y el INADI para tutelar esos derechos", por lo que "la Defensoría del Público debe promover la pluralidad de voces, la pesquisa de 'operaciones de desinformación' implica lo contrario".

"La titular de NODIO (por Miriam Lewin) es periodista, sorprende que impulse un observatorio donde la información periodística podría ser juzgada, evaluada y su veracidad sometida a la calificación de un organismo del estado. Profesionalmente sería como si un médico rompiera su juramento hipocrático", criticó.

También desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) cuestionaron la creación del Observatorio y advirtieron que "la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover".

Nodio, el organismo que controlará la información de los medios de comunicación.

También consideraron que "estos mecanismos de 'observación" pueden ser utilizados "como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión".

"Más allá de sus objetivos declamados, que un organismo público monitoree el ejercicio de la opinión y la información en una sociedad siempre es un llamado de atención para la libertad de expresión, que es, ante todo, un derecho de la ciudadanía", alertaron.

Ritondo: "Un cepo para todo"

En línea con estas críticas, el diputado nacional Cristian Ritondo sostuvo que "este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa", al tiempo que consideró que "el poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos".

"El Estado Nacional tiene que garantizar la libertad de expresión, no restringirla, concluyó el dirigente de Juntos por el Cambio.

La iniciativa kirchnerista fue presentada el viernes, por un panel integrado por Lewin; el director de Planificación Estratégica e Investigación, Glenn Postolski; el psicoanalista Jorge Alemán; la diputada Florencia Saintout; la investigadora Adriana Amado Suárez; el profesor Damián Loreti, y la periodista María Seoane.

"Insultar a quien piensa distinto, cancelar a quien es diferente, descalificar, agredir y no argumentar, bloquea el diálogo y vulnera derechos. Construir con falsedades noticias que apelan a la emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la intolerancia es poner en riesgo la convivencia democrática", subrayó Lewin.

La diputada Florencia Saintout, quien como decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Plata le otorgara un premio al ex presidente de Venezuela Hugo Chavez, por su "compromiso con la libertad d prensa", fue una de las expositoras en la presentación de NODIO. Habló de "los discurso del odio" y dijo que "siguen construyendo agenda en los medios tradicionales, que además están hiperconcentrados".

"Este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa", dijo Ritondo

Concluyó con el deseo que el observatorio sea un lugar de debate sobre "la concentración, la relación con la desinformación, sobre las éticas profesionales, sobre el vínculo entre medios de comunicación y política y que se puedan producir datos a interpretar para no resignar la condición de verdad de la información".

En cuanto a la presentación, desde Adepa consideraron que "la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia" y remarcon que "la propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello".