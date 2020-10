Grabois: "Los pobres tienen un solo modo de acceso a la tierra: la ocupación"

"Si no hay una fuerte intervención del Estado, la necesidad de alimentos se va a incrementar y el tejido social se degradará aún más", advirtió

El presidente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, aseguró que la pobreza en la Argentina es mayor que la que indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, habló acerca de la ocupación de tierras y sostuvo que no hay una política habitacional del Estado.

"En la Argentina, y América latina, los pobres tienen un solo modo de acceso a la tierra, que es la ocupación. En el mundo hay más de 2 mil millones de personas que viven en asentamientos informales. En el país hace muchos años que no hay una política de acceso al suelo", expresó el dirigente social.

"Hoy tenemos más de 18 millones de compatriotas bajo la línea de pobreza. Entre los movimientos sociales, Cáritas y los curas villeros se calcula que hay, aproximadamente, 15 mil comedores en el país.Por lo tanto, si no hay una fuerte intervención del Estado, la necesidad de alimentos se va a incrementar y el tejido social se degradará aún más".

Mencionó los índices que miden la pobreza en el país: "Todo indica que va a empeorar aún más y después va a haber un rebote. No hemos tocado fondo todavía, pero nuestro piso está muy abajo y tenemos que levantarlo", dijo.

Sostuvo que es un error atribuir a organizaciones sociales la responsabilidad de la ocupación de tierras como ocurrió en la localidad de Guernica, en el sur del Gran Buenos Aires.

"Primero, hay un tremendo fracaso del Estado en garantizar un derecho humano como es un lote para construir una vivienda. No me refiero a que lo regalen sino a poder acceder pagándolo", dijo.

Antecedentes de una polémica

En medio del debate por la toma de tierras, a principios de septiembre, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) utilizó su cuenta de Facebook para sentar su postura y criticar con dureza al oficialismo.

En una extensa publicación que tituló "Odio las tomas", el dirigente se diferenció del presidente Alberto Fernández, quien consideró que "la ocupación no es algo legalmente permitido", y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien dijo que las usurpaciones "son ilegales" y que "no es el modo de resolver el conflicto". Grabois expresó: "Todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito".

Para Grabois, "toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad"

Críticas

"Puedo tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social. El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho. no un delito", escribió.

"Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica", continuó el dirigente.

Grabois responsabilizó al Gobierno por no encontrar una solución a la problemática de la toma de terrenos. "Especialmente responsables son los gobernantes y funcionarios, nacionales, provinciales y municipales, de todos los signos políticos, que tienen en sus manos la posibilidad de brindar una alternativa digna a las tomas, no solo para evitarlas, sino porque es justo y necesario. ¿Qué hicieron? Nada o muy poco", opinó.

Y agregó: "Siempre hay una excusa, algún argumento burocrático o una descarada indiferencia. No voy a nombrar a nadie pero ¿no deberían estos funcionarios condenar sus propias falencias e incumplimiento antes de reprender la conducta de las familias necesitadas? Hay ley, hay fondos. ¿Qué se ha ejecutado hasta ahora?Casi nada. ¿No debería la política reflexionar sobre su propia inoperancia antes de levantar el dedo acusador frente a la reacción de los desesperados?".

La ocupación de tierras creció durante la pandemia

"Ocupar no es usurpar"

"Ocupar no es usurpar. Le guste o no a nuestros políticos y opinólogos, existe algo llamado derecho penal. Los delitos están tipificados. Usurpar es ingresar en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Si hay un pastizal abandonado, sin alambrar, y la gente entra, les guste o no señores, no hay delito. Ningún delito. El que dice que ocupar es delito miente", siguió, filoso, Grabois.

Por último, el referente social explicó el título de la publicación y precisó: "Odio las tomas. Quisiera con todo mi corazón, igual que todos mis compañeros, que en vez de tomas hubiera acceso a la vivienda para todos". Y dejó un mensaje explícito al Gobierno: "Nosotros no luchamos contra el macrismo para escuchar los mismos argumentos de antes, más o menos edulcorados. Tampoco para escuchar bonitas palabras pero ver nulas acciones".