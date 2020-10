Débora Plager contó duros detalles de lo difícil que fue trabajar con este conocido periodista

La periodista dio a conocer cómo era la difícil relación laboral que tuvo con su colega. "Era inviable trabajar con él", afirmó

La periodista Debora Plager fue invitada a PH - Podemos Hablar, por Telefe, en donde se refirió a la difícil relación laboral que mantuvo con su colega Pablo Duggan.

Durante el programa, recordó la época en que condujeron juntos un ciclo de noticias en el Canal C5N, sobre lo que dijo: "Era inviable trabajar con él".

En la noche en la que también estuvieron presentes Pamela David, el exjuez federal Norberto Oyarbide y Valeria Lynch, todos respondieron a una particular consigna que los llevó al punto de encuentro: "Pasen al frente todos los que saben que hay gente que no los quiere".

Allí fue cuando la periodista reconoció que tuvo "dos etapas muy difíciles con un colega", y agregó: "Hablo de Pablo Duggan, que fuimos compañeros de noticiero y cuando empezamos no era un compañero muy fácil de sobrellevar".

"El decía: 'Estás más alta que yo'; 'Poneme un almohadón'; 'Tus hojas están invadiendo mi espacio del escritorio', y yo decía: '¿Pero qué le pasa a este hombre?'", agregó.

Unos años más tarde se reencontraron en el ciclo de América, en donde surgieron nuevos conflictos: "Él había pasado de pensar A a pensar B, totalmente de blanco a negro, y era tan desconocido su pensamiento que íbamos permanentemente al choque".

Y cerró diciendo: "Le mando un beso si nos está viendo".

Cuando se reencontraron en América surgieron nuevos conflictos

Cuando acusaron a Duggan de mentiroso

El mes pasado, la mamá del joven Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde abril, tuvo un fuerte cruce con el periodista de C5N Pablo Duggan, a quien acusó de mentir y ser funcional al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, por su protección a la Policía Bonaerense.

El conductor también protagonizó un duro cruce con el Dipy la semana anterior.

"Es mentira lo que estás diciendo, no se ha confirmado el ADN", comenzó diciéndole Cristina Castro al inicio de la entrevista. Con esto se refería a que los resultados del ADN del cuerpo encontrado en Villarino recién se conocerán este miércoles.

Si bien el periodista le aclaró que habían hecho la corrección de la información, la mujer siguió: "Le digo a usted que deje de mentir y de inventar, porque no tienen acceso a la causa, y nosotros sí".

Y agregó: "Le quiero decir a usted que tenemos certezas de que esta mujer (refiriéndose a la testigo que dice haber trasladado a un chico similar al joven desaparecido) no ha llevado a Facundo y tenemos pruebas que ha sido la policía Bonaerense la que ha desaparecido a Facundo".

La mujer también lo acusó de ser funcional al ministro bonaerense Sergio Berni."Usted es un periodista funcional a (Sergio) Berni y duele mucho saber que hay personas como usted, porque nosotros vamos con la verdad y tenemos las pruebas suficientes", le dijo.

"Cuando digo que la Policía Bonaerense está involucrada, es porque está involucrada", insistió la mamá de Facundo.

Sobre la supuesta testigo, señaló que "la mujer viajó otro día y no coincide su relato. La señora está mintiendo o está confundida y hasta puede quedar imputada. Es una señora mayor y no quiero que quede imputada".

El descargo de Duggan por las redes sociales

Cristina Castro espera los resultados del ADN de la autopsia

Durante la entrevista, el periodista le dijo a la madre de Facundo que respetaba su opinión y que no iba a discutir con ella.

Posteriormente, hizo un descargo en su cuenta en Twitter: "La madre de Facundo me acusó de encubridor por no compartir su hipótesis sobre lo que le pasó a Facundo. Es una víctima y no discuto con ella a pesar de conocer bien el expediente. Respeto su dolor, pero hago mi trabajo. Los periodistas debemos seguir las pruebas".

La madre de Facundo me acusó de encubridor por no compartir su hipótesis sobre lo que le pasó a Facundo. Es una víctima y no discuto con ella a pesar de conocer bien el expediente. Respeto su dolor, pero hago mi trabajo. Los periodistas debemos seguir las pruebas. — Pablo Duggan (@pabloduggan) August 31, 2020

"Las víctimas pueden decir lo que quieran, incluso enojarse con los periodistas. Sigo el expediente, no el camino que marca la querella. En él no hay pruebas de la participación policial. Y hay constancias de que Facundo llegó hasta muy cerca de donde apareció el cuerpo", continuó.

Las víctimas pueden decir lo que quieran, incluso enojarse con los periodistas. Sigo el expediente, no el camino que marca la querella. En él no hay pruebas de la participación policial. Y hay constancias de que Facundo llegó hasta muy cerca de donde apareció el cuerpo. — Pablo Duggan (@pabloduggan) August 31, 2020

"Me putearon en el caso Garcia Belsunce, me putearon en el caso Nisman. Como verán, siempre busco la verdad y estoy acostumbrado a que se enojen por eso. Después muchos piden perdón. Todo bien, nuestro trabajo es así", concluyó.