Netflix lanzó el emocionante trailer del documental sobre Guillermo Vilas y su lucha por ser reconocido como número 1

Netflix presentó el emocionante tráiler de la película que produjo sobre el mejor tenista argentino de la historia, Guillermo Vilas, y su lucha por ser reconocido como número 1 del ránking mundial, algo que le fue negado de manera injusta.

"La gente cree que la historia la escribe el que la escribe, pero la escribe el tiempo. El tiempo te da todo...", dice Guillermo Vilas en un tono que emociona y transporta a otros tiempos.

El mensaje es parte del tráiler de 'Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada", la película/documental sobre el hombre que popularizó el tenis en la Argentina y de su incansable lucha por ser reconocido como número 1 del ranking de la ATP, que será estrenada el 27 del mes actual en Netflix.

"Mi padre siempre me dijo: las pasiones te llevarán lejos. Las cosas tibias te hacen mal", dice Vilas en el avance. "Era mi héroe", aporta el sueco Mats Wilander, 1° en 1988. "Es un gran campeón", agrega Rod Laver, la leyenda australiana.

"El poder y la dedicación que tenía Guillermo no la vi en nadie más", afirma el rumano Ion Tiriac. "Ser reconocido como número 1 sería muy lindo", dice Gabriela Sabatini. Son algunos de los destacados testimonios del largometraje, con una duración de 90 minutos, sobre la disputa de más de 40 años del argentino para poder conseguir la revisión de los rankings (a partir de una investigación del periodista Eduardo Puppo) y ser reconocido N° 1.

Gracias a todos los que colaboraron en esta película que busca la verdad. Thanks to everyone who worked on this movie. https://t.co/NxTwMRP2yH — Gᴜɪʟʟᴇʀᴍᴏ Vɪʟᴀs (@GuilleVilasOK) October 13, 2020