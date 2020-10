A 56 años del Premio Nobel del hombre que tuvo un sueño, Martin Luther King

"I have a dream" se titula el discurso que Martin Luther King dio ante una multitud en la ciudad de Washington y es uno de los motivos de su Premio Nobel

Hace más de 50 años un hombre tuvo un sueño. Soñó que su país y el mundo fueran igualitarios en relación a los derechos de las personas negras, de los afroamericanos, que en todo el mundo eran discriminados, explotados y segregados. Martin Luther King Jr. conocía muy bien esa realidad y se permitió soñar con un mundo distinto.

Llevó su sueño a una lucha y llevó la lucha a su forma de vida.

Luther King había nacido como Michael King Jr. en Georgia, el 15 de enero de 1929. Además de pastor de la Iglesia bautista, fue activista por los derechos de los afroamericanos. Además, se manifestó en protestas contra la guerra de Vietnam y contra la pobreza.

Su lucha le valió el Premio Nobel de la Paz, que le fue entregado el 14 de octubre del año 1964, apenas cuatro años antes de su asesinato.

En 1968, año en el que Luther King estaba muy comprometido con la oposición a la Guerra de Vietnam, además de los derechos de las personas de color, se preparaba para una cena con amigos y fue asesinado. La ciudad de Memphis, en el estado de Tennesse fue el escenario del homicidio.

Algunos años después de su asesinato, en 1977, el presidente Jimmy Carter le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Además, recibió la Medalla de oro del congreso de los Estados Unidos en el año 2004.

Otro de los homenajes a Luther King es que se le concedió un día propio. Desde 1986, el Día de Martin Luther King Jr., que se conmemora el tercer lunes de enero de cada año, es día festivo en los Estados Unidos.

Martin Luther King en la manifestación en Washington

La marcha en Washington

Martin Luther King era el dirigente de una de las seis grandes organizaciones por los derechos civiles que organizaron la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. Como tal, fue uno de los que aceptaron la sugerencia del presidente John F. Kennedy de cambiar el mensaje de la misma.

El presidente, que ya había apoyado en público a Martin Luther King y había intervenido varias veces para que pudiese salir de prisión,​ se había opuesto al principio al objetivo de la marcha porque consideraba que podría tener un impacto negativo en el voto de la ley sobre los derechos civiles.

Ese objetivo inicial era mostrar la situación desesperada de los afroamericanos de los estados del sur y denunciar el fracaso del gobierno federal en asegurar sus derechos y su seguridad.

El grupo de los seis aceptó bajo la presión e influencia presidencial presentar un mensaje menos radical. Algunos activistas de los derechos civiles pensaron entonces que la marcha presentaba así una visión inexacta y edulcorada de la situación de los negros; Malcolm X la llamó "La farsa sobre Washington" y los miembros de la organización Nación del Islam, que participaron en la marcha, fueron suspendidos temporalmente.

La marcha planteó 5 demandas específicas:

el fin de la segregación racial en las escuelas públicas

una legislación significativa sobre los derechos civiles (incluyendo una ley que prohibiese la discriminación racial en el mundo del trabajo)

una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial

un salario mínimo de 2 dólares para todos los trabajadores sin distinción

un gobierno independiente para Washington D. C., que dependiese de un comité del Congreso

El monumento a Washington de fondo y la manifestación convocada por Luther King al frente

A pesar de las tensiones, la marcha fue un rotundo éxito. Más de 250.000 personas de todas las etnias se reunieron el 28 de agosto de 1963 frente al Capitolio de los Estados Unidos, en lo que constituyó la manifestación más grande que haya tenido lugar en la capital estadounidense.

Allí pudo decir a viva voz su famoso discurso titulado "I have a dream". A través de sus palabras manifestó su voluntad y su esperanza de conocer una América fraternal. Este discurso está considerado como uno de los mejores de la historia estadounidense, junto con el Gettysburg Address de Abraham Lincoln.

El Premio Nobel

El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King se convirtió en el galardonado más joven con el Premio Nobel de la Paz, por haber dirigido una resistencia no violenta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos.

Martin Luther King en el acto de entrega del Premio Nobel

El asesinato de Luther King

A finales de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó a Memphis, en el estado de Tennessee, para apoyar a los basureros negros locales que estaban en huelga desde el 12 de marzo con el objetivo de obtener una mejora salarial y un mejor trato.

A los afroamericanos se les pagaba 1 dólar y 70 centavos por hora, pero no cobraban cuando no podían trabajar por razones climatológicas, al contrario de lo que se hacía con los trabajadores blancos.

En medio de protestas, manifestaciones y un discurso muy efusivo de Luther King, sucedió la tragedia.

El 4 de abril de 1968 a las 18 horas y un minuto, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel. Al oír los disparos, sus amigos, que estaban dentro de la habitación, corrieron hacia el balcón donde encontraron a Martin Luther King con una bala en la garganta.

Por este hecho, se declara culpable a James Earl Ray, que recibe una sentencia a 99 años de cárcel.

El asesinato provocó una oleada de manifestaciones y protestas en 60 ciudades de los Estados Unidos que provocaron numerosas muertes y obligaron a la intervención de la Guardia Nacional. Cinco días más tarde, el presidente Lyndon Johnson decretó un día de luto nacional (el primero por un afroamericano) en honor de Martin Luther King.

A su funeral asistieron más de 300 mil personas, entre las que se pudo ver al vicepresidente Hubert Humphrey.

Tras el asesinato, la ciudad de Memphis negoció el fin de la huelga de una manera favorable a los basureros.

Luther King fue asesinado en el año 1968

La investigación del asesinato: conspiración y confusiones

Dos meses después de la muerte de Martin Luther King, James Earl Ray, quien se había fugado, fue capturado en el aeropuerto de Londres cuando intentaba salir del Reino Unido con un falso pasaporte canadiense a nombre de Ramón George Sneyd. Ray fue pronto extraditado a Tennessee y acusado de la muerte de Martin Luther King; reconoció el asesinato el 10 de marzo de 1969 y se retractó tres días después. Aconsejado por su abogado Percy Foreman, Ray se declaró culpable con el fin de evitar la pena de muerte.

El 10 de junio de 1977, poco después de haber prestado declaración ante una comisión del Congreso sobre el crimen en la que insistió en que no había matado a Martin Luther King, se escapó junto a otros seis condenados de la cárcel de Brushy Mountain, en Tennessee. Fue detenido el 13 de junio y devuelto a la cárcel.

En 1999, un año después de la muerte de Ray, Coretta Scott King, viuda de Martin Luther King y también dirigente de los derechos civiles, y el resto de la familia King, ganaron un proceso civil contra Loyd Jowers (propietario de un restaurante no lejos del Motel) y otros conspiradores. En diciembre de 1993, Jowers había aparecido en Prime Time Live de ABC News y había revelado detalles de una conspiración que implicaba a la mafia y al gobierno para asesinar a Martin Luther King.

Jowers relató durante el juicio que había recibido 100.000 dólares para organizar el asesinato de Martin Luther King. El jurado de seis negros y seis blancos declaró a Jowers culpable y mencionó que "agentes federales habían estado implicados" en el complot para el asesinato. ​

Al finalizar el proceso, la familia King había llegado a la conclusión de que Ray no había tenido nada que ver con el asesinato.

En 2000, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos terminó una investigación sobre las revelaciones de Jowers, pero no encontró ninguna prueba que pudiese demostrar una conspiración. El informe de la investigación recomendó que no hubiese ninguna nueva investigación en tanto que no se presentasen nuevas pruebas fiables.