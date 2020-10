¿Cómo reaccionó Guillermo Vilas al ver el trailer de su documental de Netflix?

Guillermo Vilas, el ídolo del tenis argentino, tendrá su película en Netflix que se estrenará el 27 de octubre para todo el mundo y la expectativa crece ante la cercanía de la fecha. El nacido en Mar del Plata reaccionó en las redes sociales luego de la publicación del avance de su documental.

"Gracias a todos los que colaboraron en esta película que busca la verdad", escribió Willy en su cuenta de Twitter sobre el estreno de "Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada", una historia tratará de explicar la lucha del tenista para ser reconocido como número uno del ranking.

