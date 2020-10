¿Qué buscar a la hora de comprar un paquete vacacional o vuelo en este contexto?

Se acerca el verano empieza el dilema de muchos: ¿Dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Destinos locales o extranjeros? ¿Es seguro viajar en avión?

Se acerca el verano en Argentina y quienes aún pueden hacerlo están pensando en tomarse el merecido descanso de este año tan curioso y desgastante. Y aquí llega el dilema de muchos: ¿Dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Destinos locales o extranjeros? ¿Es seguro viajar en avión?

Buena parte de esas decisiones estarán ligadas a otras preguntas más importantes, que tienen que ver con las garantías, las promociones, la seguridad y por supuesto, la salud.

Garantías

Lo que todos se preguntan es qué pasa si por nuevas restricciones, rebrotes de Covid-19 o lo que fuera el paquete, pasaje u hotel adquirido no puede utilizarse.

Pablo Godoy, director de Club Med para Argentina y países hispánicos de América del Sur aconseja revisar los antecedentes de la compañía: "Cuando nos vimos obligados a cerrar nuestros resorts en todo el mundo en marzo de este año ya teníamos muchísimos paquetes vendidos. Pero decidimos respetar la voluntad de quienes confiaron en nosotros, y aquellos que optaron por no reprogramar y nos pidieron una devolución del dinero, lo recibieron. Cabe destacar que nos hicimos cargo de una situación que no fue generada por nosotros, con pérdidas económicas importantes; pero desde que se fundó la compañía la idea siempre fue satisfacer a quien nos elije".

Por su parte, Pablo Aperio, gerente general de TTS Viajes, indica que "es muy importante comprar el paquete vacacional en una agencia de viajes homologada por el Ministerio de Turismo, que tenga trayectoria y buena reputación, por ejemplo, en redes sociales. Además, es recomendable analizar qué servicio de posventa ofrecen, ya que muchos portales venden y luego es imposible seguir un contacto para posibles reclamos; ya que el el viaje termina cuando los pasajeros están de regreso en sus casas".

Cómo elegir el mejor destino turístico en tiempos de coronavirus

Seguridad y Salud

Cuando se trata de turismo, lo que todos buscan es relajarse y olvidarse de las preocupaciones, pero por supuesto, con esta situación se hizo muy difícil eso. Lo que se puede es minimizar al máximo los riesgos y seguir estrictos protocolos, tanto al viajar como durante el viaje (vuelos, hoteles, museos, excursiones, restaurantes, etc).

Ante la pregunta de cuán seguro es viajar en avión Fabián Lombardo, director Comercial, Planificación y Gestión de Rutas de Aerolíneas Argentinas destacó que "contamos con protocolos de salud y medidas de higiene para nuestras operaciones en todas las etapas del viaje, tanto en los aeropuertos como durante el vuelo. La cabina de avión renueva la totalidad del aire cada 3 minutos, mediante filtros de alta densidad como los que se encuentran en un quirófano. La experiencia de las 335 operaciones que hicimos durante la pandemia, nos demostró que el avión es el medio de transporte más seguro para viajar y que los niveles de contagiosidad son realmente bajos. Todos nuestros procedimientos fueron diseñados siguiendo las recomendaciones de IATA (International Air Transport Association), ACI (Airport Councinl International), OMS (Organización Mundial de la Salud) y del Ministerio de Salud de la Nación".

Las aerolíneas cumplen un estricto protocolo sanitario

Por su parte, en los resorts de Club Med alrededor del mundo se ajustaron al programa "Seguros Juntos", a través del cual se aplican estrictas medidas: solo trabajan al 65% de la capacidad, los empleados utilizan guantes y barbijos descartables en todo momento, se toma la temperatura de huéspedes y empleados a diario, los espacios están delimitados por marcas en el piso, hay médicos y especialistas disponibles las 24 horas, entre otras.

De todas maneras, Pablo Aperio de TTS Viajes marca que "siempre es importante contar con asistencia al viajero, si tiene una bonificada por la tarjeta de crédito, mejorar las coberturas, así evita posibles problemas en destino".

Promociones atractivas

Pagar en cuotas, chicos gratis, descuentos por pago anticipado y muchas otras ofertas son necesarias siempre, pero en estos momentos en los cuales los turistas son más escasos; son imprescindibles. Pero como dice el saber popular, no todo lo que brilla es oro, y cuando es demasiado tentadora la oferta debería analizarse la "letra chica" del contrato antes de adquirir el servicio. Aquí el respaldo y la trayectoria de la compañía jugarán un papel fundamental, y por eso habrá que ver los antecedentes y si siempre cumplieron lo que prometieron a lo largo de la misma.

Desde Aerolíneas Argentinas por ejemplo anticiparon importantes promociones para noviembre, aunque aún analizan los destinos y las condiciones en las cuales se ofrecerán. Desde Club Med destacan que no hay sorpresas ni letra chica: las agresivas promociones que lanzaron en las últimas semanas -algunas de ellas vigentes, como Brasil o esquí en Europa en 2021– son inéditas: "Estamos ofreciendo paquetes en pesos y en cuotas prácticamente a la mitad de lo que costaban en enero de este año. Y por supuesto, sin bajar la calidad de los mismos; con lo cual son ofertas reales sin engaños ni trampas: en nuestra compañía, all inclusive es all inclusive", indica Pablo Godoy.

En definitiva, la decisión de dónde comprar, y si hacerlo todo junto o por separado, será de cada viajero. Pero cabe destacar que comprando all inclusive se tienen las dos grandes ventajas de que prácticamente todo está resuelto (comidas, actividades, traslados, etc) y que se congela desde ahora el precio en pesos con opciones de cuotas.