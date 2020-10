Un famoso periodista del The New York Times elogió sorpresivamente a la Argentina

Hizo hincapié en el cambio de paradigma que trajo consigo la pandemia de coronavirus respecto de las posibilidades que tienen los países de desarrollarse

Este miércoles disertó en el coloquio de IDEA el famoso columnista del diario estadounidense The New York Times, Thomas Friedman, quien aportó conceptos respecto de la visión que tiene acerca del presente y el futuro de la Argentina. Entre otras definiciones, aseguró que el país "puede ser un polo innovador y debería invitar al mundo".

El periodista estadounidense hizo hincapié en el cambio de paradigma que trajo consigo la pandemia de coronavirus respecto de las posibilidades que tienen los países de desarrollarse y crecer.

En ese sentido, consideró en el coloquio patronal: "los países que van a prosperar son los que puedan crear amplios ecosistemas colaborativos para gestionar el cambio. Solo esos son los que se pondrán de pie. Y los líderes serán quienes pueden construir esas coaliciones y hacerlo de forma horizontal, no de forma descendente de arriba hacia abajo".

La participación de Friedman fue a través de una videollamada, un aspecto destacado por él, quien destacó las transformaciones que se generaron a través de la pandemia del coronavirus.

"Necesitamos el liderazgo en todas las direcciones al mismo tiempo, y los mejores serán quienes puedan generar confianza para lograr coaliciones y redes. Esto es lo que va a diferenciar a los países, comunidades o empresas", aportó.

Los cambios por la pandemia

Además, dijo que puede ser un momento sin precedentes en la historia del mundo. "Hoy estoy dando una charla para la Argentina desde mi casa, y eso es la nueva normalidad. Vamos a destruir y crear un marco general de cómo hacíamos las cosas, desde dar charlas hasta cómo educamos".

Por último, y haciendo foco en la Argentina, expresó: "Debería pensar en abrir y convocar a cualquiera con ganas de innovar. Tienen lagos, paisajes fantásticos y montañas maravillosas, y hoy la gente puede trabajar desde cualquier lugar. Debería ser prioridad ofrecer ancho de banda, un marco jurídico y el capital semilla para convocarlos. Yo incluso podría estar escribiendo mi columna desde Buenos Aires. Argentina es un lugar hermoso, que puede ser un polo innovador y debería invitar al mundo".

Friedman, tres veces ganador del Premio Pulitzer y columnista de Asuntos Internacionales del diario The New York Times, expuso sobre "El mundo post pandemia". Moderado por Paula Altavilla, directora de IDEA y y de la region sur de América latina de Whirlpool. destacó: "Hasta ahora, hemos gobernado el mundo de modo binario: el Estado educaba, los privados contrataban. Yo aprendo, luego trabajo".

El nuevo modelo va a ser trabajar para aprender. Como empleador hay que ser empleador y educador a la vez y como empleado, estudiante al mismo tiempo. Los líderes son quienes pueden generar la confianza y construir las coaliciones y pueden pensar de modo horizontal. Esto es lo que va a diferenciar a los países o a las empresas".

"Esto no es izquierda o derecha o impuestos o no impuestos, sino que se necesitan políticas distintas. Si no se puede tolerar la diversidad no habrá éxito. Lo que va a ocurrir es que por la pandemia es que vamos a ver un período de fusión creativa, sin distinciones en el mundo", concluyó.