En IDEA, Alberto Fernández convocó al empresariado a trabajar "juntos" en un "capitalismo solidario"

El jefe de Estado abrió el tradicional evento del establishment local, luego de 17 años de ausencia de presidentes kirchneristas

El presidente Alberto Fernández convocó este miércoles al empresariado argentino a trabajar "juntos" en un "capitalismo con la cuota de solidaridad que necesita", descartó la posibilidad de una devaluación, y aseguró que vislumbra un 2021 con "muchísimas posibilidades", al exponer esta mañana en el 56to. coloquio de IDEA.

"Necesitamos que la Argentina crezca con confianza y que los empresarios entiendan que debemos trabajar juntos", destacó el mandatario desde la residencia de Olivos, al abrir el tradicional encuentro que, por primera vez, se realiza en forma virtual, debido a la pandemia de coronavirus.

En su discurso, el Presidente repasó las medidas adoptadas por su Gobierno durante la cuarentena, renovó sus cuestionamientos a la gestión de Mauricio Macri y se refirió a otros temas como la reforma judicial y las recientes marchas opositoras.

En ese marco, sostuvo que el país está "enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos" y remarcó: "Están aquellos que plantean que se viene una devaluación, que podemos quedarnos con depósitos. Jamás haría semejante cosa".

Asimismo, en su mensaje ante los empresarios reunidos en el coloquio de IDEA, Fernández advirtió que, "si el desarrollo no es generalizado y alcanza a todos los sectores, no sirve y trae conflictos".

Fernández aseguró este miércoles que la sociedad atraviesa "un momento único en el tiempo" y que la pandemia "generó un colapso económico en todo el mundo", lo que obliga a todos a "repensar" la forma en que se vive.

El jefe de Estado expone en el evento organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que, por primera vez y debido a la pandemia de coronavirus, se realiza completamente de manera virtual.

Además, Fernández se refirió a las críticas de quienes consideran que su Gobierno "no le importan los empresarios" y aseguró que gracias al Estado el empleo registrado cayó lo mismo que el promedio de todo Europa.

"A veces escucho que éste es un Gobierno al que no le importan los empresarios. Lo único que sé es que llevamos adelante un programa para atender a la producción y el trabajo (ATP) y por esa vía llegamos a 236 mil empresas", indicó el mandatario en la Apertura de la edición número 56 del Coloquio de IDEA.

En ese marco, el jefe de Estado agregó: "De ese modo, garantizamos el trabajo de dos millones y medio de argentinos. El trabajo registrado en Argentina cayó prácticamente lo mismo que cayó en todo Europa en promedio. Ése no es un buen dato, pero sí si uno compara con otras regiones del mundo".

Además, el Presidente buscó alejar los fantasmas de una devaluación y llevarles tranquilidad a los ahorristas en dólares.

"Tenemos problemas y hoy mismo enfrentamos un problema por la falta de divisas que heredamos, por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que no son ciertas, desde los que plantean que se viene una devaluación o que podemos quedarnos con los depósitos de la gente; jamas haría semejante cosa", aseguró.

Si bien utilizó un tono ameno y buscó generar puentes de consenso con los ejecutivos, el jefe de Estado aprovechó su intervención para defender la reforma judicial y el desplazamiento de los magistrados que investigaron la corrupción kirchnerista. También volvió a arremeter contra las personas que se movilizaron el lunes contra el gobierno nacional.

"El mayor flagelo es la intolerancia, la descalificación del otro por no ser como yo, por no pensar como yo. Eso nos ha llevado a una Argentina dividida que no tira para el mismo lado. Esa Argentina dividida solo trae problemas. No hablo solo de la política. Lo que hemos visto estos días de marchas y marchas donde se plantean hasta protestas en domicilios particulares de jueces o de la vicepresidenta, o acá en la puerta de Olivos, con reclamos de la mas variada especie, están repletos de agresión, de insultos y de maltratos... Ese país no funciona más", desarrolló.

Empresarios de IDEA pidieron un país "con reglas claras"

El presidente del 56 Coloquio de IDEA, Roberto Alexander, reclamó este miércoles "lograr construir con reglas claras", al presentar el encuentro empresarial.

"No se trata de refundar el país, ni empezar todo de nuevo. Sino de lograr construir con reglas claras, sobre la base de lo que ya somos y ya tenemos", afirmó.

En la apertura del 56º Coloquio de IDEA, el presidente del encuentro, Roberto Alexander (IBM), enumeró los temas del evento: la innovación, la educación, la integración social, la competitividad, la calidad institucional y una justicia independiente.

"No quiero una Argentina cancelada", afirmó Alexander sobre el final de su discurso.

"Hay un país que queremos ser. Y está éste, el que somos", dijo el ejecutivo, quien señaló que la pandemia fue "un gran catalizador del cambio".

Rompiendo una tradición luego de 17 años de ausencia de presidentes kirchneristas

Rompiendo la tradición de anteriores mandatarios kirchneristas de vaciar de contenido oficialista el evento, el presidente Alberto Fernández fue el encargado de liderar la representación del Gobierno en uno de los encuentros empresarios más importantes del año.

Además del jefe de Estado, sus ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Relaciones Exteriores, Felipe Solá serán atentamente escuchados por los casi 1.000 participantes anotados para el 56 Coloquio de IDEA que este año será organizado de manera virtual en el marco de las restricciones sanitarias impuestas para combatir el Covid-19.

Habrá también una delegación de gobernadores que responden al Frente de Todos que se sumaron al encuentro como son Omar Perotti, Santa Fe y Sergio Uñac, San Juan, mientras que Axel Kicillof descartó su participación en un panel del cual también participarán los mandatarios provinciales de Corrientes, Gustavo Valdés, y posiblemente Juan Schiaretti, de Córdoba.

Más allá del discurso que el Presidente dio vía zoom es miércoles por la mañana y de la participación de Solá y Guzmán en dos paneles posteriores, los ejecutivos quieren enviar un mensaje a las autoridades sobre la agenda de prioridades que el Gobierno debería asumir para la nueva realidad post-pandemia.

IDEA se adapta: el Coloquio se realizará este año de manera online.

Acercamiento al establishment y diálogo

En esta ocasión, el Coloquio de IDEA se realizará casi en su totalidad de forma online, aunque habrá algunos oradores locales que participarán desde el centro de exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado junto a la Facultad de Derecho de la UBA, en la zona de Recoleta.

Para el Presidente será además una oportunidad de acercarse nuevamente al establishment local y retomar la agenda de diálogo sobre las políticas de gobierno que vienen siendo fuertemente criticadas por los hombres de negocios, en especial a partir de medidas como el nuevo impuesto a la riqueza o la imposibilidad de acceder a divisas extranjeras de manera normal por orden del Banco Central.

En este marco, Roberto Alexander, presidente del 56 Coloquio de IDEA y también de IBM, recuerda que, como siempre, el espíritu del Coloquio es el de "ofrecer una mirada plural, con la participación de todos los sectores, sin grieta, para poder pensar los lineamientos del país que queremos".

El pensamiento de este empresario y del resto de sus colegas será también plasmado en un documento que IDEA difundirá junto a un grupo de economistas sobre los lineamientos que los hombres de negocios proponen para atacar las urgencias y encarar un rumbo de mediano y largo plazo que permita responder a la crisis y reiniciar el camino del crecimiento, y poder imaginar el futuro.

El informe formará parte del panel del próximo viernes por la mañana bajo el título de "Presente y futuro de la economía argentina" y del que participará el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a Santiago Bulat; Hernán Lacunza y Martín Redrado.

En la agenda del 56 Coloquio de IDEA, habrá además cuatro ejes centrales vinculados a sociedad y cultura; economía; innovación y escenario internacional. Todos relacionados con la necesidad de comprender el país y el mundo pos pandemia; la aceleración digital; los nuevos modelos de trabajo; el nuevo capitalismo, entre otros aspectos.

El cronograma de charlas, que comienza este miércoles 15 de octubre, contará además con figuras internacionales como Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La palabra de Horacio Rodríguez Larreta será otra que concitará máxima atención en el Coloquio.

La ex presidenta de Chile participa del Coloquio unos días después de la difusión de su informe condenatorio de Venezuela que abrió una crisis interna en el gobierno de Alberto Fernández por las idas y vueltas del país sobre el apoyo o rechazo al documento.

Habrá además un zoom sobre el mundo pos pandemia, que será analizado por Thomas Friedman, mientras que la Argentina en el mundo post pandemia será tema de discusión entre los ex cancilleres Rafael Bielsa y Susana Malcorra y el actual ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.

Se difundirá también un zoom con el panel "Liderar para la sustentabilidad", con expertos internacionales y la proyección de un video con las opiniones de importantes CEOs globales.

La educación y sus nuevos y viejos desafíos tendrán un lugar en las charlas, lo mismo que la visión de la Argentina de los representantes del Congreso, con la participación de la diputada Graciela Camaño, y los senadores Martín Lousteau y Mariano Recalde.

Otro de los paneles de interés será el que intentará discutir sobre "Justicia y República", del cual serán parte Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional; Alberto Garay, socio Titular de Carrió & Garay Abogados y Profesor en UDESA y UBA. Esto, debido a los últimos acontecimientos judiciales vinculados a las intenciones de CFK de apartar a tres camaristas que participaron de sus causas judiciales.

En el caso del viernes 16 de octubre, último día del Coloquio, estará reservado para comprender las consecuencias que el Covid-19 dejará en la sociedad, como acelerador de la innovación, para el nuevo capitalismo de largo plazo; para la transformación digital en las finanzas y el futuro del trabajo.

La charla del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se dará también ese mismo día, al igual que la mirada federal de los gobernadores