Baby Etchecopar le respondió a Miriam Lewin por Nodio: "Es una mentira fascista"

"En los países desarrollados, decentes no existen los comité para auditar lo que tiene que escuchar la gente. Es macartismo", dijo el conductor

Minutos después de que Miriam Lewin fuera entrevistada en Intratables, espacio en el que explicó que el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio) no van a hacer "informes contra Lanata, Leuco o Baby", Etchecopar no tardó en responderle y abrió su programa en A24 con duras frases para la titular de la Defensoría del Público.

"Recién vi la entrevista que estaba haciendo [Fabián] Doman y Lewin decía que esta asociación ilícita que están armando no es para perseguir periodistas. Dijo: "No es contra Lanata, Leuco, Baby". ¡Ah, la mierda, estoy en la lista! Si te nombran es como que digan: 'Che, vamos a fusilar a todo el mundo, no a vos, eh'. Chau, ponete el chaleco de lata porque te la ponen", dijo el conductor.

Para el conductor, la creación de Nodio es una medida fascista

"Es una mentira fascista"

Etchecopar tomó unos minutos de su editorial para hablar sobre Nodio y fue muy crítico con su creación: "En los países desarrollados, decentes no existen los comité para auditar lo que tiene que escuchar la gente. Es una mentira fascista que se la están pasando con vaselina para que usted se la coma, pero no lo vamos a permitir".

"Así como tampoco vamos a permitir que el macartismo llegue a la Argentina -continuó- Siempre el macartismo estuvo en el país, nunca como ahora persiguiéndonos. A mí, salvo [Carlos] Menem, no me dejó laburar ninguno".

Luego, comentó que él "está acostumbrado" a no gustarles a muchas personas, sin embargo "hay que lucharla y nunca hay que claudicar, ni entregarse o arrodillarse adelante de Lewin, [Victoria] Donda, ni del presidente que esté".

"Este comité que está haciendo Lewin es el macartismo de la Argentina. Si es necesario y lo dejan crecer saldremos con las banderas a no permitirlo, porque empiezan con caras de boludos diciendo: "No, pero no vamos a perseguir a nadie". Entonces quiere decir que la lista está. Cuesta $270 millones por mes la cosa esta que maneja Lewin", dijo.

Por último, remarcó que en otros países con democracia "no existe ningún comité que les diga a los periodistas si está bien o está mal lo que dicen. Por más Lewin que exista, ella en tres años se va y yo sigo quedando y peleando por la libertad y mi país".

Miriam Lewin defendió la creación del observatorio y dijo que no van a perseguir a los periodistas opositores

Miriam Lewin, sobre Nodio

Después de la polémica que se generó por la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, defendió la iniciativa y sostuvo que se difundieron "muchas cosas inexactas". La periodista explicó que los integrantes aún no está definidos, pero aclaró que no serán quienes se anunciaron como oradores invitados en el acto de inauguración.

"El Observatorio va estar conformado por personal de la Defensoría del Público. Los nombres que se conocieron no van a integrarlo", precisó Lewin, y volvió a destacar que la iniciativa tendrá como finalidad analizar el fenómeno del discurso del odio, sin caer en señalamientos personales. "No van a ser informes contra Jorge Lanata, Diego Leuco, o Baby Etchecopar. No hacemos campaña contra ningún periodista", resaltó en declaraciones al programa Intratables.

Lewin reveló que, después de los cuestionamientos por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), se llevó a cabo una reunión conjunta, donde esta entidad "pudo plantear sus dudas" en relación a la creación del organismo estatal. Incluso, la funcionaria contó que, desde la dirección que lidera, se encuentran dialogando con varias plataformas digitales, entre las que destacó a la red social Facebook. "Ellos mismos han solicitado la participación de los Estados para la creación de políticas que apunten a sanear el problema de la violencia simbólica y física", detalló.