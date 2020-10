Un argentino compró un avión presidencial de Uruguay en una subasta: ¿cuánto lo pagó?

El comprador, que es empresario ofertó un monto que es cinco veces inferior al pagado por la administración de Tabaré Vázquez en 2018

Un empresario argentino ganó una subasta que se realizó el jueves en Uruguay y se quedó con un avión presidencial de ese país por 180.000 dólares, una cifra cinco veces menor al millón de dólares que había pagado en 2018 el Gobierno de Tabaré Vázquez para obtener la aeronave.

El evento, que duró apenas pocos minutos, tuvo a otro interesado: un panameño que lanzó varias ofertas, pero finalmente no pudo equiparar a su competidor. Inicialmente, la sugerencia del rematador era de 200.000 dólares, aunque el precio tuvo que bajar para que la venta se concretara con éxito.

En un video de la jornada compartido en redes sociales, puede verse al anfitrión exclamando distintas cifras de ofertas, habiendo iniciado en 165.000 dólares, hasta llegar al monto ganador.

Por otro lado, la comisión generada por esta transacción será enviada al Fondo Coronavirus, creado por el Parlamento uruguayo para financiar políticas en el marco de la pandemia. Este acuerdo fue cerrado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou y el gremio de subastadores.

Se remató el avión presidencial en 180 mil dólares. El comprador fue un argentino @MonteCarlo930 pic.twitter.com/I6zgFaSb5L — Leo Sarro Press (@leosarro) October 15, 2020

"Uruguay es un país austero"

Cuando la administración de Vázquez adquirió el avión, que le fue comprado al empresario uruguayo Carlos Bustin, recibió muchos cuestionamientos por su elevado costo. El principal crítico era el entonces líder opositor, Lacalle Pou, quien durante su campaña electoral ya había prometido venderlo si lideraba al Ejecutivo.

Al llegar a la Presidencia, el nuevo Gobierno realizó la primera subasta el 15 de julio, que fue organizada por el Ministerio de Defensa con una base estimada de 350.000 dólares. En esa oportunidad, no hubo interesados.

El presidente Lacalle Pou había prometido deshacerse del avión presidencial

Acto seguido, se hicieron modificaciones administrativas en la Cancillería para permitir el arribo de extranjeros que quisieran ver el avión presidencial para concretar el remate, en medio del brote global del coronavirus. Finalmente, se desarrolló la subasta, aunque no se dio a conocer la identidad del argentino que la ganó.

Por otro lado, para el actual ministro de Defensa uruguayo, Javier García, el Estado había comprado esa aeronave "en forma directa y con valor absolutamente desproporcionado". Y concluyó: "Uruguay es un país austero. Los gustos de los gobernantes no deben hacerse con dineros públicos".

Uruguay aplicará protocolo a quienes viajen a Argentina

El secretario de Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, confirmó que se enteró por la prensa de que la Argentina tiene un plan para recibir turistas extranjeros en el verano.

El funcionario del gobierno de Luis Lacalle Pou se refirió a este plan piloto del gobierno argentino y dijo que los uruguayos que viajen a este país deberán cumplir con el mismo protocolo que cumple cualquier otro extranjero que visita la Argentina.

Es decir, deberán tener un test negativo de COVID-19 y cumplir con una cuarentena mínima de siete días al reingresar al Uruguay.

Delgado dijo que se enteró por la prensa de la propuesta del gobierno argentino y que "no sabía" si hubo una comunicación oficial sobre este asunto.

"Lo que sirve para entrar, también sirve para salir. Cuando van a situaciones de riesgo, el reingresar va a generar todo el disparo de un protocolo, donde lo que tenemos que priorizar es la salud de la población", dijo en declaraciones relevadas por El Observador.

La propuesta del gobierno argentino incluye el primer viaje se realice a través de la empresa Buquebus, cumpliendo protocolos sanitarios. El ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, explicó que a los visitantes se les exigiría un test negativo. El hisopado se realizaría a bordo del barco.

"No hace falta cuarentena por varias cuestiones. En principio porque vienen con un (test) PCR negativo. Los van a testear en el barco. Y además porque vienen de un país que no tiene circulación comunitaria. Con un PCR negativo y estando en ese estatus sanitario consideramos que no hay ningún peligro para que vengan. Los que vengan van a estar en una especie de burbuja, en un tour de compras por lo que nos dice Buquebus", dijo Lammens.

Sin embargo, el secretario de Presidencia de Uruguay subrayó que la prioridad para el gobierno uruguayo es "mantener el estatus sanitarios de la población".

"Están muy contenidos, controlados e hisopados. Cuando uno sale y vuelve a entrar tiene las mismas características que si fuera extranjero", señaló.

Argentina: créditos para turismo a tasas subsidiadas

Habrá créditos para Pymes de turismo a tasas subsidiadas

A la par de este plan el Gobierno argentino anunció el martes una línea de financiamiento para PyMEs del sector turismo por un monto total de 3.000 millones de pesos, que tendrá un plazo de hasta 24 meses, tasa subsidiada y un año de gracia sobre el capital.

Los créditos serán respaldados por garantías del FOGAR en un 100%, y contarán, a partir del respaldo del FONDEP, con tasa subsidiada de 0% desde la cuota 1 a la 12, y del 18% desde la cuota 13 a la 24.

Las empresas deberán contar con certificado MiPyME para solicitar los préstamos.

En el caso de sociedades y autónomos podrán pedir hasta 2,5 meses de facturación con un tope de $10 millones.

Entre los monotributistas, los de las categorías A, B y C tendrán la posibilidad de acceder a un único desembolso de $50.000 y los de la D a la K podrán solicitar un único desembolso de $200.000.

Los créditos fueron presentados por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto a su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Kulfas señaló: "Somos conscientes de la dificultad que afrontan las actividades de la cadena del sector del turismo y con este paquete de ayuda les decimos que no están solos y que hay un gobierno que los escucha y entiende".

"Creemos que ha primado el consenso de nuevas ideas, de escuchar e instrumentar las medidas que permitan entre todos, con un esfuerzo colectivo, llegar al momento de la reconstrucción del sector junto a todos los programas del Ministerio de Turismo y Deportes", recalcó Kulfas.

Lammens dijo que "frente a una crisis inédita a nivel mundial, hemos llevado adelante una batería de medidas con una inversión de más de $60.000 millones para sostener al turismo, convencidos de que será una sector estratégico para la reconstrucción económica del país".

Hecker afirmó que la línea de crédito de 3.000 millones "va a asistir a 10.0000 empresas, eso permite sintonizarnos con la recuperación de las empresas".

Asistieron también en forma virtual representantes de las cámaras empresarias del sector y otros funcionarios de los dos ministerios.