Rating: Lanata no puede con MasterChef Celebrity

Enfrentaron la serie de eliminación Iliana Calabró, Belu Lucius, Sofía Pachano, Rocío Marengo, El Mono de Kapanga, El Polaco, Analía Franchín y Fede Bal

Luego del estreno de Mastechef Celebrity y los buenos números de su gala de eliminación, todas las miradas estaban puestas en qué pasaría este domingo en competencia con PPT. Mientras el ciclo de Jorge Lanata volvió a su formato original sin invitados, la audiencia vibró en Telefe hasta el final con la eliminación del Mono de Kapanga.

Evaluados por el jurado más exigente, conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los participantes que no lograron ser salvados en el jueves de última chance enfrentaron la segunda gala de eliminación fueron Iliana Calabró, Belu Lucius, Sofía Pachano, Rocío Marengo, El Mono de Kapanga, El Polaco, Analía Franchín y Fede Bal. Por su parte, Lanata trató el tema de la inseguridad en la Argentina.

El certamen de Telefe se impuso con una marca máxima de 17.5 puntos. Arrancó con un piso de 11 puntos mientras Periodismo para todos se mantuvo arriba de los 10 puntos. En la última media hora de MasterChef, que se desarrolló a partir de las 23.00, su rating aumentó y se ubicó en 17 puntos, con MDQ en un promedio de 4.2.

El último tramo de la tarde, le permitió a Telefe tomar la delantera con su grilla compuesta por Elif, que se ubicó en seis puntos, y Por el mundo en casa, que llegó a un rating de 8.4. En la vereda opuesta, las películas de El Trece se encontraron en un promedio de cinco puntos.

MasterChef Celebrity: el Mono de Kapanga, afuera

Una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity encontró a muchos participantes en la cuerda floja, y ante el desafío de hacer un curry, un plato con el que muchos reconocieron no estar familiarizados. Al abrir el programa, Santiago del Moro dio la bienvenida al jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Y hecha la presentación de los especialistas, ingresaron al estudio Analía Franchín, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, Sofía Pachano, Belu Lucius, Iliana Calabró, Fede Bal, el Mono y Rocío Marengo.

Antes de comenzar con el desafío, los jurados anunciaron una prueba inicial que le iba a reportar al ganador un beneficio extra. Bajo un mantel negro se escondía el reto con el cual comenzaba la gala, y Martitegui anunció: "Hoy nos vamos a enterar cómo cortan, limpian y preparan todos sus ingredientes como un cocinero profesional".

Y dicho eso, mostró una gran variedad de ingredientes, con el objetivo de hacer una mise en place con langostinos, zuchinni, zanahoria, flores de coliflor, jalapeños y cubos de cerdo entre otros. "Tienen diez minutos para preparar este plato" anunció Donato, y los participantes comenzaron a trabajar.

Luego de ver el resultado final en todas las mesas, el jurado anunció que las ganadores de la consigna eran Analía y Sofía. Y el premio que ambas recibían, era el de contar con cinco minutos extra al momento de llevar a cabo la siguiente etapa.

Luego de recibir a Christina Sunae, una de las mayores expertas en curry de la Argentina, los especialistas les indicaron a los concursantes que debían elaborar ese plato con cerdo y langostinos, y de ese modo presentar una comida del sudeste asiático. La incertidumbre era mucha entre los participantes, el Mono por ejemplo confesó nunca haberlo ni probado ni cocinado.

Pero otros sí manifestaban su seguridad, como Sofía que destacó ese plato como uno de sus favoritos. Pero al momento de la devolución, los resultados fueron muy variados.

La primera en ser llamada fue Belu, y Damián consideró que la suya era una salsa de un gusto más chino que del sudeste asiático. Iliana presentó un plato del que Martitegui observó: "Si nunca lo habías hecho, me parece que lo lograste. Felicitaciones".

Sofía Pachano recibió una crítica muy importante de Christina, cuando la chef observó que su arroz estaba pasado, y luego Martitegui destacó: "Si le agregás una banana, este es un plato cubano. Estaba súper rico, pero no cumple la consigna".

A Rocío Marengo le hicieron una observación similar, cuando comentaron que lo suyo era más una paella que un curry. Pero ella se defendió y exclamó: "Siento que no lo merezco, mi plato está buenísimo".

Con el preparado del Polaco, Donato solo dijo que parecía un "alto guiso", y sobre el curry del Mono, la crítica fue muy severa por parte de Damián: "Es un caramelo media hora, como una pastillas de anís".

La gran sorpresa fue Fede Bal, que se llevó los elogios de los cuatro chef, y Betular opinó: "Un muy buen manejo de las especias, y esos golpes de suerte a veces se dan, está muy rico". Christina utilizó el término "umami", un elogio sobre el perfecto sabor del curry. Por último, Analía logró un plato por el que se llevó los elogios de Martitegui.

Luego de debatir, el jurado resolvió darle a Fede Bal el reconocimiento al mejor curry. Con respecto a la eliminación, luego de mucho suspenso quedaron en la recta final el Mono y Marengo, pero el cantante de Kapanga fue expulsado del certamen.

Con mucha emoción, el artista se retiró con unas palabras que movilizaron mucho a sus compañeros y miembros del jurado: "Me sacaron de mi zona de confort, ahora vuelvo un poco a la caverna, pero me hicieron muy bien este tiempo. Mi actividad está parada hace más de seis meses, y pude poner la cabeza en otro lado, y llevarme un montón de información de sabores y texturas. Me llevo un montón de amigos, muchas gracias". Y de ese modo, la segunda gala de eliminación llegó a su final.