Rating: el coronavirus jaquea a MasterChef Celebrity y al Cantando 2020

En MasterChef, el Polaco y Vicky Xipolitakis son los contagiados con el virus. Lo mismo pasa con Brian Lanzelotta y Lola Latorre en el certamen de canto

Comenzó una nueva semana de competencia en la franja horaria nocturna con complicaciones para los certámenes de los canales líderes. Con noticias de infectados de coronavirus de varios participantes, cada ciclo se las debe ingeniar para encontrar reemplazantes.

En MasterChef Celebrity, luego de que el Polaco fuera aislado, ahora Vicky Xipolitakis es la nueva contagiada con el virus. Lo mismo pasa con Brian Lanzelotta y Lola Latorre en Cantando 2020.

Luego de Telefe Noticias, que terminó a las 21.45, llegó Fuerza de mujer que tuvo picos de 11.4 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo lideró la franja con picos de 13.8 puntos. En el Cantando 2020 estuvieron los homenajes de Flor Torrente a Rafaella Carrá, Paula Trapani a Madonna y la sentencia, duelo y eliminación.

La pelea de fondo fue para MasterChef Celebrity en su tercera semana con una marca máxima de 15.9 puntos, mientras que el certamen de eltrece llegó a los 10.6 puntos. Educando a Nina, la comedia de Telefe, lideró por arriba de los 9 puntos.

Rating: la competencia vespertina

Con el final de Mujeres de eltrece, la competencia se renovó ya que el canal que comanda Adrián Suar decidió apostar a los productos que ya tiene consolidados en su tarde y estiró sus horarios.

Es así que el líder en ese horario, Cortá por Lozano compitió más de una hora con 100 Argentinos dicen y, por primera vez, se enfrentó a Mamushka. Los resultados tuvieron alguna que otra sorpresa ya que los ciclos de entretenimientos de eltrece, marcaron mucho mejor que el programa de La Flia.

Darío Barassi obtuvo una marca máxima de 8.5 y se impuso en competencia con Cortá por Lozano, con 7.1. Frente a Mamushka, que obtuvo picos de 7.6, el ciclo de Telefe llegó a tocar 8 puntos.

Alas Rotas llegó a picos de 12.1 puntos y se convirtió en lo más visto de la tarde, mientras que Mamushka tuvo una buena marca máxima de 8.7 puntos. El gran premio de la cocina tuvo picos de 9.9 puntos, frente a Elif que obtuvo 9.4.

MasterChef Celebrity: Claudia Villafañe emocionó al jurado

En MasterChef Celebrity, con un pollo entero a partir del cual crear, Claudia Villafañe presentó un menú de pollo frito, rebozado con avena y sésamo, puré de hinojo e hígado salteado.

Claudia es una cocinera intuitiva, ya se lo han dicho varias veces, y ella sabe bien por qué: "Yo vivía con mis papás y mis abuelos maternos. En un cuarto dormíamos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo; y en el otro mis abuelos. La cocina era muy chiquitita, entraba una sola persona, y siempre cocinaban ellos. Era algo natural y normal, y aprendí viendo".

"En la tercera semana para mí tenían que estar cocinando mucho mejor -comenzó Germán Martitegui-, y este puré está muy bien, súper rico, podría estar en un restaurante". El comentario removió su historia familiar, y Claudia no pudo contener las lágrimas. "Dalma me dijo que no tenía que llorar, que tenía que divertirme. Pero la primera semana la pasé mal, sentí que tenía que poner más de mí en la cocina".

Sin embargo, todavía faltaba el momento más emotivo de la noche, que llegó con la devolución de Donato de Santis. "Claudia, estoy seguro que...", comenzó a decir y se le quebró la voz. Intentó una y otra vez dar su devolución, pero no salieron las palabras. El cocinero también estaba llorando.

Cuando finalmente pudo retomar, Donato explicó por qué: "Con mi familia vivíamos en un lugar que era un establo, había una sola cortina con un alambre que dividía el cuarto de noche con la cocina. No teníamos ni baño, estaba afuera".

Entre la emoción y lo logrado del plato, Villafañe fue, junto a Sofía Pachano, la mejor de la noche del lunes. Aunque por un rato, la destreza gastronómica quedó opacada por la historia de dos vidas.

Cantando 2020: Alex Caniggia fue eliminado por abandono

Una vez finalizado el ritmo de homenaje, Ángel de Brito y Laurita Fernández recibieron a todas las parejas del Cantando 2020 para la lectura del voto secreto, que esta vez estuvo a cargo de Karina "La Princesita" Tejeda. Algunos por Zoom y otros en piso, los participantes descubrieron su destino en una noche que no estuvo exenta de polémicas.

Luego de asistir a una fiesta clandestina, Pablo Ruiz quedó descalificado del certamen. Movilizado por las consecuencias de su salida, el participante se mostró vía Zoom pero no hubo diálogo de ningún tipo.

Laurita confirmó que la decisión de expulsarlo del Cantando 2020 era firme, y sobre el tema ella expresó: "Su reemplazo será Ariel Pucheta. Que esto sirva de lección para todos los participantes del certamen, porque esto marca precedente. Hay que cuidarse y cuidar al resto de los compañeros".

Luego Floppy Tesouro, que se salvó del duelo, contó que sufrió un pico de estrés la semana pasada, y eso le impidió llevar adelante un show que tenía pautado. Con la intención de llevar tranquilidad entre sus seguidores, Floppy detalló: "A veces el cuerpo te pasa factura, y no puedo con todo. Puedo seguir cantando, me tengo que cuidar y parar un poco el carro".

Una de las mayores incertidumbres de la noche, tuvo que ver con la presencia de Alex Caniggia. El hijo de Claudio Caniggia tuvo la semana pasada una discusión muy fuerte con Oscar Mediavilla, que luego tuvo varios episodios más en redes sociales. Por ese motivo, Alex había anunciado su posible renuncia al certamen.

Muy angustiada por la situación, quien tuvo la palabra fue Melina de Piano, su compañera de canto, quien expresó: "Hablé hace un ratito con él y no va a venir. No se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Él viene a divertirse y prefirió, antes de pasarla mal, irse. Yo acepto su decisión y lo respeto, lo quiero un montón, fue un gran compañero. Hoy cuando le mandé un mensaje le dije que me dolía que dejemos de ser compañeros, pero nos llevábamos muy bien. Nos entendíamos mucho, entonces me dolió quedarme sin trabajo y que se termine. Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo, y en marzo fue el último show y no trabajé más. Entonces es duro perder el laburo porque cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama, y lo estaba disfrutando, conocí un montón de gente re copada, y me duele desde ese lugar".

Las parejas destinadas al duelo fueron Gladys "La Bomba Tucumana" y Tyago Gryffo, Martín Baclini, Paula Trapani y Alex. Al momento de salvar, La Princesita contó que los elegidos eran en primer término Gladys y su hijo, y luego Baclini.De ese modo, Caniggia y Trapani quedaron en la instancia del voto telefónico. Pero ante la ausencia de Alex, la producción decidió anular la votación y que él fuera el eliminado.