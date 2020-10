Baby Etchecopar contra Victor Hugo Morales: "Sos el alcahuete más grande"

Pasó un fragmento de un programa en el que el actual conductor de C5N criticaba a Néstor y a Cristina Kirchner en términos muy duros

En su programa Basta Baby (A24), Baby Etchecopar pasó el fragmento de un video de archivo donde el periodista Víctor Hugo Morales criticaba a Néstor y a Cristina Kirchner en términos muy duros, y le espetó: "Sos el alcahuete más grande, Víctor Hugo".

"Yo no hago periodismo de periodistas, simplemente hago periodismo de mentirosos y de hipócritas. Cuando veas el video, vas a entender cómo los contrata canal K", presentó Etchecopar, refiriéndose al canal C5N, y añadió: "Por una suculenta suma le hacen decir lo que quieren".

El video muestra una conversación entre Víctor Hugo Morales, Nelson Castro y Jorge Lanata durante el programa Después de Todo (DDT) que condujo este último por canal 26 entre 2009 y 2011.

"Habiendo visto los saludos a Jorge Videla y agradeciéndole 'al general por el fabuloso mundial que nos regaló', ¿usted qué opina de Víctor Hugo Morales? Mírelo como tiene cara todavía de hacerse un plano americano en 'Canal K' y hablar m. de Macri y loas de Cristina, ¿usted cree que le han pagado para que lo diga?", preguntó Etchecopar.

Y luego, pasó el video en el cual, entre otras cosas, el actual conductor del programa Batalla cultural (C5N) decía: "Lo que hizo la presidenta con (el caricaturista de Clarín) Menchi Sábat fue de lo más desagradable que me tocó ver, hecho desde el poder". En el mismo programa, Víctor Hugo también critica al expresidente Néstor Kirchner y lo compara con "el grandote del barrio que paga las copas para que todos se rían de sus chistes".

Después de las imágenes, Etchecopar apuntó directamente contra el periodista: "Ahora el alcahuete más grande sos vos, Víctor Hugo, ¿cómo te sentís? Poderoso señor Don Dinero, no te da vergüenza Víctor Hugo. No te da vergüenza hablar loas de Cristina y de Néstor, cuando te c... en ellos. ¿No te da vergüenza?, de verdad te digo. Que Canal K haga un programa con los últimos treinta años míos y van a ver que los estoy puteando de la misma forma", finalizó.

Contra Nodio

Hace unos días, Etchecopar fue muy crítico con la creación de Nodio: "En los países desarrollados, decentes no existen los comité para auditar lo que tiene que escuchar la gente. Es una mentira fascista que se la están pasando con vaselina para que usted se la coma, pero no lo vamos a permitir".

"Así como tampoco vamos a permitir que el macartismo llegue a la Argentina -continuó- Siempre el macartismo estuvo en el país, nunca como ahora persiguiéndonos. A mí, salvo [Carlos] Menem, no me dejó laburar ninguno".

Luego, comentó que él "está acostumbrado" a no gustarles a muchas personas, sin embargo "hay que lucharla y nunca hay que claudicar, ni entregarse o arrodillarse adelante de Lewin, [Victoria] Donda, ni del presidente que esté".

"Este comité que está haciendo Lewin es el macartismo de la Argentina. Si es necesario y lo dejan crecer saldremos con las banderas a no permitirlo, porque empiezan con caras de boludos diciendo: "No, pero no vamos a perseguir a nadie". Entonces quiere decir que la lista está. Cuesta $270 millones por mes la cosa esta que maneja Lewin", dijo.

Por último, remarcó que en otros países con democracia "no existe ningún comité que les diga a los periodistas si está bien o está mal lo que dicen. Por más Lewin que exista, ella en tres años se va y yo sigo quedando y peleando por la libertad y mi país".