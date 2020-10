La Provincia podría aplicar cupos de ingreso para la temporada de verano en la Costa

Cada municipio tendrá particularidades ya que las autoridades dijeron que se tendrán en cuenta las condiciones epidemiológicas para evitar aglomeraciones

El gobierno bonaerense dio detalles este lunes sobre la temporada de verano 2020-2021, que comenzará el 1 de diciembre y finalizará el 4 de abril. Tras confirmar que no será necesario contar con un test o hisopado por coronavirus, ahora evalúan el ingreso por cupos a los municipios de la Costa Atlántica para evitar aglomeraciones.

Así lo explicó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, quien afirmó que "en caso que el municipio esté por encima de lo conveniente, podría haber cupos para cuidar la salud".

En este sentido, explicó que "cada municipio tendrá particularidades, si hay una capacidad determinada y dadas las condiciones epidemiológicas cierta cantidad de personas es peligroso, hay que evitar que eso ocurra".

Si no están dadas las condiciones para seguir recibiendo turistas, cada intendente podrá frenar los nuevos ingresos

A criterio de cada lugar

También desde la gobernación entienden que quedará a criterio de cada intendente si considera que "no están dadas las condiciones para seguir recibiendo turistas puede no validar nuevos ingresos".

"Si 300 mil personas quieren ir un fin de semana a un municipio turístico que no tiene esa capacidad es mejor evitar situaciones que después podemos lamentar", insistió en diálogo con radio Continental.

Hay dudas sobre el proceder durante la temporada que irán resolviéndose con el correr de los días o con la cercanía al comienzo de la temporada, Costa aportó que, por ejemplo, en caso de que alguien tenga síntomas compatibles con el Covid-19 o confirme que es positivo de coronavirus, deberá regresar junto con sus contacto estrechos a su lugar de origen.

En caso de necesitar atención médica en el destino de vacaciones, Costa aseguró: "Lo que estamos haciendo es garantizar los cuidados que requiera un turista que viaja y si se contagia pueda recibir asistencia, no solo desde el equipamiento también que haya personal de salud".

El Gobierno bonaerense quiere evitar aglomeraciones en los centros turísticos

La situación de los campings

Tal como se anticipó, Costa remarcó que "los campings que no tengan cabañas no van a poder funcionar porque hay que evitar el uso común de instalaciones como baños y vestuarios" y consideró que "en la playa no es lo mismo usar una ducha al aire libre que vestuarios cerrados".

Respecto de las piletas tanto en hoteles como en natatorios, "serán por turnos y con distanciamiento porque está demostrado que el agua clorada impide la difusión del virus".

Sobre el control que la provincia ejercerá en el movimiento de turistas hacia los municipios turísticos, recordó que "la app Cuidar tendrá una adaptación para el verano para provincia de Buenos Aires".

El turista tendrá que "completar los datos para que los municipios validen los ingresos a las localidades turísticas". Aunque aclaró que en el territorio nacional, "no en todas las provincias será obligatoria".

Costa resaltó que estas medidas tomadas por el gobierno de Axel Kicillof son para que "la temporada sea lo más extensa posible" y así "poder distribuir a las personas y evitar aglomeraciones y que haya muchas personas en un mismo lugar".

Aunque consideró que será una "temporada de verano atípica", destacó la importancia de "la responsabilidad que cada turista deberá tener" cuando viaje a los partidos de la Costa respetando distancia social, aislándose si presenta algún síntoma compatible con Covid-19, utilizando barbijo en espacios comunes, evitando reuniones en lugares cerrados y priorizando la higiene de manos.