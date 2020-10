Coronavirus: ¿por qué un sitio internacional sacó de su base a la Argentina y criticó la calidad baja de sus datos sobre testeos?

El índice de positividad, alcanzó el 76% y es el más alto del mundo. Esta cifra se da porque muchos test negativos no se cargan en la base oficial

El sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford informó que quitará los datos argentinos sobre pruebas de su base de datos hasta que no haya una corrección oficial de las cifras.

La Argentina informó que modificará la metodología que utilizaba para registrar la cantidad de pruebas de coronavirus que se realizan en el país ya que, según el Gobierno, el índice de positividad -que alcanzó el 76% y es el más alto del mundo- se da porque muchos test negativos realizados en todo el territorio no se cargan en la base oficial.

Tras el anuncio de la modificación, la base Our World in Data anunció públicamente que sacaría los datos argentinos de las pruebas realizadas en el país de su base de datos por su baja calidad y hasta que no se publiquen las cifras corregidas.

La Argentina es observada por la calidad de sus datos epidemiológicos.

Qué cambios hizo la Argentina

El Gobierno nacional informó que desde la llegada del coronavirus en el país se habían realizado 2.626.406 testeos, cuando el día anterior habían comunicado 2.373.496 pruebas y en las últimas 24 horas se habían realizado 28 mil testeos, muchos menos de los casi 253 mil pruebas que se sumaron en un día.

Según explicó el Ministerio de Salud de la Nación, esto se debió a que se incorporaron en la base de datos "todos aquellos test realizados y notificados al sistema nacional de vigilancia reportados por otros actores del sistema (distintos a los laboratorios bioquímicos) que hayan arrojado resultados negativos".

Esto incluye "todos los test de PCR y de antígenos, que se hayan realizado tanto en casos sospechosos, como en otras situaciones tales como contactos estrechos asintomáticos, exigidos como requisitos para ingreso a distintas jurisdicciones, prequirúrgicos, etc. hasta el momento no incluidos". El Ministerio aclaró que todos los positivos ya habían sido contabilizados.

Según un comunicado oficial del 16 de octubre, "en algunas jurisdicciones la carga de datos" al sistema nacional "se realizó priorizando los casos positivos". El Gobierno aclaró que "debido a que los diagnósticos negativos que no requieren acciones inmediatas de atención o cuidado, no son registrados o se registran con demoras".

"Para revertir esta situación, se ha implementado un mecanismo simplificado de registro de casos testeados que permite determinar con exactitud la cantidad de diagnósticos realizados y el porcentaje de positividad real de cada semana epidemiológica", sostuvo el ministerio.

El organismo aclaró que los casos sospechosos se continuarán cargando como hasta ahora, pero que "los responsables provinciales de la carga" al sistema nacional "deberán cargar además el volumen total de diagnósticos realizados". Los datos en la Argentina se cargan en un sistema manual y muchas veces se retrasa la información debido a la falta de personal.

El Gobierno reconoció las críticas del sitio web que depende de la Universidad de Oxford.

Qué dijo el sitio Our World in Data

Edouard Mathieu, administrador de datos de la base Our World in Data -un sitio de la Universidad de Oxford-, explicó en Twitter que, según surge de una nota del diario porteño Clarín, "muchas pruebas negativas no fueron registrándose en varias provincias" lo que "sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta un asombroso 75% en la actualidad".

El especialista agregó que "el gobierno de la Argentina anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias", pero que, "sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente".

Mathieu afirmó que sacarían momentáneamente -"for the time being", en inglés- de la base de testeos de Our World in Data a la Argentina (que se ubicaba primera en el ránking mundial de positividad), debido que "las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas" y para "asegurar la calidad y confiabilidad" del sitio que recolecta información de todo el mundo.

Our World in Data afirma que la cantidad de casos confirmados "dependen de la cantidad de pruebas que realmente realice un país" y que por esto la cantidad de testeos es tan importante, ya que "las pruebas son nuestra ventana a la pandemia y cómo se está propagando". Además, el posteo destaca que "los países más ricos en general han realizado más pruebas".

"Esperamos que los datos corregidos para la Argentina se publiquen muy pronto, en cuyo caso los incluiremos nuevamente en nuestro conjunto de datos", agregó Mathieu, quien sostuvo que sólo se quitarán de la base los datos de las pruebas hasta que "el Gobierno publique una declaración oficial confirmando que los datos están corregidos", mientras que seguirán disponibles los de casos y muertes confirmadas.