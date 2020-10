Dólar: la advertencia de Hernán Lacunza a Martín Guzmán

Remarcó que "el dólar blue a 180 está poniendo en manifiesto esa incertidumbre y desconcierto de una tormenta con una causa externa como la pandemia"

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, criticó la "incertidumbre" del Gobierno nacional frente a la suna del dólar y aseguró que "todo lo que no haga la política económica por las buenas lo va a hacer el dólar por las malas".

"El Gobierno no tiene bien clara la ilación que hay entre el gasto, déficit y blue", manifestó el ex titular del Palacio de Hacienda. Y explicó: "Este cuentito de que el lunes gasto más, el martes lo financio con emisión, el miércoles parte de esa emisión va a comprar dólar formal, el jueves pongo más cepo y el viernes sube el blue... no está bien reconocido eso en el Gobierno que te responde con slogans que son lindos para un discurso".

En declaraciones al ciclo televisivo Animales sueltos, Lacunza remarcó que "el dólar blue a 180 está poniendo en manifiesto esa incertidumbre y desconcierto de una tormenta con una causa externa como la pandemia y otras internas, pero con un piloto que está a los volantazos", en referencia al ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Ayer toma medidas para estimular la oferta y hace un mes, todo lo contrario. Va virando a la izquierda y a la derecha. Si ves tormenta afuera y al piloto lo ves a los volantazos te querés bajar comprando dólares a cualquier precio", apuntó el ex funcionario.

En un cambio de estrategia tras el reforzamiento del cepo cambiario anunciado a mediados de septiembre, Guzmán anunció este lunes que redujo el "parking" (la permanencia mínima entre compra y venta de un título) a tres días, volvió a permitir la operación con no residentes y licitará u$s750 millones para darle salida a los fondos que quedaron "entrampados" en títulos en pesos y que presionaban en el mercado de los dólares financieros como el contado con liquidación.

Para Lacunza, Guzmán es "un piloto que está a los volantazos".

"Fogonazo inflacionario"

Sobre el impacto que pueda generar la suba del dólar en los precios, Lacunza opinó que "puede haber un fogonazo inflacionario como que se duplique la tasa mensual, que no es menor y pase del 30 al 60 anual".

Agregó que "la duplicación de la velocidad de la inflación es peligrosa" pero que "la hiper no está a la vuelta de la esquina". Y negó la posibilidad de un corralito al manifestar que "el Gobierno puede evitarlo" porque para llegar a esa situación "habría que hacer un montón de errores no forzados y las cosas demasiado mal".

Criticó el manejo por parte del Gobierno de las ayudas como el IFE y el ATP para los sectores más afectados por la cuarentena. "Por dar un paliativo transitorio en julio después tenés inflación en octubre. De qué sirve que estén inyectando dinero ahí si después la comida cuesta 200, no 100", lanzó.

"El dilema de salud y economía es de dos meses, no de cuatro o siete. Una economía no puede parar siete meses porque se suman los problemas. Ante la incertidumbre, el Gobierno quedó encerrado en su esquina y discurso. Siguió aparentando la cuarentena", añadió Lacunza.

Lacunza criticó la extensión de la cuarentena.

Por último, trazó un duro pronóstico: "Se van las empresas (del país) y el panorama post pandemia es bastante crítico en materia social. Vamos a salir más pobres". "Para salir parsimoniosos, la situación hay que manejarla sin dogmas y con un plan que empiece de menor a mayor con certezas", concluyó.