Mariano Macri: "Mi hermano es el mayor hijo de puta que jamás haya conocido"

El hermano menor del ex presidente indicó en un libro: "Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios". Además, lo acusó de bullying

El hermano menor del ex presidente Mauricio Macri, Mariano, apareció en el mundo mediático tras un impactante libro escrito por Santiago O´Donnell.

En el mismo, cuenta la situación que atravesó su familia y aseguró que Mauricio "es el mayor hijo de puta que jamás haya conocido en mi existencia".

Respecto de la presidencia de su hermano, dijo que "como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados". En ese sentido señaló que "en el caso de los parques eólicos, Gianfranco (el otro de los hermanos varones) hizo de testaferro de Mauricio".

"De un hermano presidente yo hubiera esperado que suprimiera los servicios de inteligencia, él quiso doblegar y habrá operado en la justicia. Por algo puso a un amigo de la calaña del Negro (Arribas), que por más afecto que le tenga es un tipo bien turbio: para continuar con las escuchas, los seguimientos, las carpetas", dijo Mariano.

Además, comentó que "cuando estos tipos pasan por la máxima expresión de poder y de responsabilidad y tienen la oportunidad de hacer un bien, sacan lo peor de sí mismos y terminan haciéndoles un mal a todos. Lo más probable es que necesite un poco de encierro en la cárcel para darse cuenta".

La parte más jugosa del libro son las anécdotas intrafamiliares. "Yo lo veía a Mauricio como un promotor del bullying, esa forma de desgaste, de pinchar al otro, de provocarlo, de estresarlo, de llevarlo al límite, que después también yo sufrí en muchas instancias", indicó Mariano.

Qué dijo el expresidente

El ex presidente Mauricio Macri habló de la relación que mantiene con su familia y puso foco en su hermano Mariano, que brindó una serie de entrevistas a Santiago O'Donnell, quien compiló las revelaciones en el libro "Hermano", próximo a publicarse.

"Lamentablemente mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo un montón de cosas que yo no vi todavía, pero por lo que escuché no tienen nada que ver con la realidad", dijo el exmandatario en una entrevista con el periodista Jonatan Viale.

Según dijo Macri, esas revelaciones de su hermano al periodista Santiago O'Donnell son "falsas", e incluso las asoció con el kirchnerismo: "Son las mismas cosas falsas que viene diciendo el kirchnerismo, que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con todo esto".

En la charla con Viale, Macri asumió cierta responsabilidad en los conflictos familiares y también señaló a su padre, el empresario Franco Macri: "Mi familia no es diferente a otras, no es especial. Lo que sí es diferente es que hubo dos personas en la familia que contaminaron con problemas externos: mi padre, con su capacidad de hacer, su complejidad, y yo, que le agregué lo que faltaba metiéndome en política, ya levanté la exposición metiéndome con Boca".

"Yo aporté lo mío, expuse a toda la familia a una dinámica porque la política te lleva a un mundo de agresiones, conflictos", añadió.

Luego volvió a asociar la postura de su hermano con la del kirchnerismo: "Yo tengo una ventaja y una desventaja: debo ser el tipo que más radiografías se le han hecho en la historia de la política argentina. Yo he tenido un gobierno, porque ya Néstor Kirchner me fijó a mí como su enemigo del día uno, y todos los medios estatales y oficialistas que han dicho barbaridades de todo tipo que finalmente nunca fueron verdad".

En ese sentido, mencionó la decisión de su hermano de hablar sobre internas familiares y contó que su madre está "destrozada". "Me preocupa mi madre que está destrozada porque como toda madre siente que algo faltó. Y a veces no es que algo faltó. Nosotros marcamos nuestros caminos", dijo Macri.

De todas maneras, el expresidente dijo estar tranquilo: "Estoy tranquilo, tengo un vínculo con los argentinos que empezó hace muchos años, desde Boca. Yo no me metí en política ni por el dinero ni por el poder, me metí y la mayoría de los errores que cometí fueron por idealismo porque siempre pensé en una Argentina grande, distinta".

Qué dice "Hermano", el libro que revela los secretos de su clan familiar

El expresidente Mauricio Macri vuelve a quedar en el centro de una polémica. Esta vez, a causa de las revelaciones sobre los negocios de su grupo familiar que promete entregar un nuevo libro.

Se trata de "Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio". Esta una obra escrita por el periodista Santiago O'Donnell y está basada en 17 horas de entrevistas con el hermano menor del exmandatario, quien revela facetas desconocidas de las relaciones personales y empresariales de la poderosa familia.

Según trascendió, abogados del Grupo Macri enviaron cartas documento a la editorial, y al periodista, para evitar que el libro saliera a la luz la semana próxima, como está previsto, señala RT.

Incluso el hermano se arrepintió y afirmó que no sabía que sus dichos serían publicados, a pesar de que fue él mismo quien en enero de este año buscó al periodista para contarle historias del clan. Y todo lo que dijo quedó grabado.

"La familia Macri y Socma, la tradicional empresa familiar, dicen que Mariano dejó de recibir dinero tras la muerte del papá, Franco Macri, y que eso motivó una extorsión hacia la familia para seguir recibiendo el dinero que recibía por parte de la empresa. Desde ese lugar, entiende, recurrió a un periodista de Página12 y durante varios días largó todas las internas familiares y ventiló cuestiones muy sensibles del patrimonio de la familia Macri", anticipó el periodista Javier Calvo.

Y agregó: "Entre ellas, el resonante divorcio con división de bienes irregular, aparentemente, de Mauricio Macri con Isabel Menditeguy y los famosos temas de cómo la familia Macri se involucró en los negocios del Correo y de los Parques Eólicos".

Las peleas internas de la familia se habían mantenido siempre ocultas, pero el silencio comenzó a resquebrajarse después de que el patriarca Franco Macri muriera en marzo del año pasado, lo que, de acuerdo con filtraciones del libro, desató una disputa por la herencia entre el expresidente y sus hermanos Gianfranco, Mariano y Florencia. Otra de sus hermanas, Sandra, falleció en 2014.

El problema es que, ya como expresidente, Macri está envuelto en una serie de causas judiciales que podrían agravarse con las revelaciones que realice su hermano..

Algunas de las investigaciones involucran a su propia familia, como el caso de la multimillonaria deuda que el Grupo Macri mantiene por el canon del Correo Argentino y que intentó condonarle durante su gobierno, aunque el escándalo por el conflicto de intereses fue tan grande que la maniobra tuvo que frenarse.

A ello se le suman las causas por espionaje masivo realizado durante su gestión a políticos oficialistas y opositores, empresarios, líderes sociales y periodistas e incluso a su hermana menor Florencia.

Los negocios del grupo Macri, expuestos en un nuevo libro.

Conflictos familiares

El expresidente reconoció en reiteradas ocasiones que la relación con su padre nunca fue buena, ya que solía desmerecer sus aptitudes para los negocios.

De hecho, esa fue una de las razones por las que Macri se alejó de las empresas familiares para dedicarse primero a su trabajo al frente del club de futbol Boca Juniors y luego a la política, en una exitosa carrera que lo llevó a ser jefe de Gobierno de la capital y luego presidente del país, ya que eran actividades en las que su padre no podía competir con él.

Los conflictos fueron permanentes, ya que Franco Macri incluso llegó a apoyar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien su hijo Mauricio mantiene todavía una acérrima rivalidad. Mientras alababa la gestión de ella como presidenta, descalificaba la de él como jefe de Gobierno.

Pero las peleas no quedaron solo en el ámbito personal. En 2016, cuando se dio a conocer la investigación internacional por lavado de dinero y evasión impositiva, que fue conocida como "Panama Papers", Macri apareció en la lista, ya que encabezaba el directorio de Fleg Trading Ltd y Kagemusha, dos empresas radicadas en paraísos fiscales.

El problema para Macri es que nunca reportó esos datos en sus declaraciones patrimoniales, que debía hacer públicas desde que fue jefe de Gobierno de Buenos Aires (2007-2015) y luego como candidato presidencial.

Para desligarse, Macri aseguró ante la justicia que ambas firmas eran propiedad de su padre, no de él, e incluso le exigió a Franco que entregara la documentación que lo probaba, pero su padre se negó a ayudarlo.

En 2016, la periodista Laura Di Marco publicó el libro "Macri, historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder", en la que el presidente contó intimidades del tenso vínculo que mantenía con su padre, quien ya estaba enfermo.

Ahora, con la aparición de la obra de O'Donnell, se conocerán más secretos de la intimidad familiar de los Macri, justo cuando el expresidente intenta liderar la oposición al gobierno de Alberto Fernández y cuando está por publicar también su propio libro de memorias, que tentativamente se titulará "Primer tiempo", en alusión a que el gobierno que encabezó de 2015 a 2019 fue apenas una etapa inicial de poder, que espera continuar en el futuro.