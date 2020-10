"La desorientación que tiene el equipo económico del Gobierno respecto del problema es enorme"

Así habló el economista Carlos Melconian acerca de la crisis del dólar. Dijo que es "administrable" pero opinó que "la han dejado llegar demasiado lejos"

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió a la carta de Cristina Fernández de Kirchner que llamó a un acuerdo político para enfrentar la inestabilidad cambiaria y dijo que no resuelve el problema de una "fórmula presidencial muy original" en la que están mezclados los papeles de liderazgo.

Coincidió con la vicepresidenta respecto a que la economía bimonetaria es uno de los principales problemas, pero señaló que "la desorientación que tiene el equipo económico" al respecto. "Es administrable esta crisis, pero la han dejado llegar muy lejos", agregó.

En declaraciones a Radio Mitre, el ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri dijo que en términos macro "seguimos flotando para peor porque hay cuestiones contradictorias o porque las cuestiones que eran centrales desde el inicio no se resolvieron. No sé si hay un signo de preocupación y picó primero la vicepresidente", en referencia a la carta que la ex presidente publicó ayer en su sitio web.

"Acá hay dos temas. Uno era conocido y otro no. Estamos en una mezcla de una fórmula presidencial primero y poder ejecutivo después donde se mezclan liderazgo, papel presidencial, etc. Esto fue una fórmula muy original, arrancó así, vinieron los primeros 100 días y, después un segundo bombazo inédito que es la pandemia, se le agregó el silencio vicepresidencial que fue un problema que para mí la carta de ayer no resuelve", dijo. "No resuelve una fórmula presidencial rara", dijo.

En cuanto a los dichos de Cristina Fernández respecto al problema que supone la economía bimonetaria, Melconian coincidió. "Voy a coincidir con la Vice en que es un tema muy difícil. (...) Pero la desorientación que tiene el equipo económico del Gobierno respecto del problema es enorme. Hay un matete fenomenal", dijo.

Por otro lado, el especialista dijo que hay cinco puntos para un acuerdo político que calme al mercado y permita un régimen de transición.

"No he leído en la carta el respeto a los derechos de propiedad, base de la prosperidad en la faz de la tierra. Dos, reglas de juego. Tres, política exterior. Cuatro, gasto, federalismo y política tributaria. Cinco, sistema judicial independiente", agregó.

"Complementariamente con esto, hay que diseñar un marco monetario de transición por el momento para ir a un régimen definitivo. Hay que reorganizar una economía capitalista en la Argentina. Hay que levantar el prestigio de los que toman decisiones", agregó.

"El derecho de propiedad es inviolable. No me interesa ni Entre Ríos ni el Sur. Lo económico propiamente dicho es administrable, pero pasan los días y siguen con que el contado con liqui, con que retrocedo los controles, con que coloco un bono", dijo.

En ese contexto, el economista se quejó de la tardanza a la hora de tomar medidas en el Gabinete económico del Gobierno. "Es administrable esta crisis, pero la han dejado llegar muy lejos. Se dieron cuenta del desequilibrio monetario a los 7 meses", se lamentó y respecto del acuerdo con el FMI reclamó: "Aceleralo, metete en un acuerdo, dale marco. No vamos a sacar nada, pero te va a dar marco".