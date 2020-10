El martes negro que marcó la historia mundial: qué pasó hace 91 años en la Bolsa de Nueva York

El 29 de octubre de 1929 quedó plasmado en la historia como martes negro, ya que fue el día que dio comienzo al crack de la bolsa e Nueva York

El crack del año 1929​ fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. 91 años atrás no solo cayeron los valores de las acciones, sino que esto desencadenó una crisis de alcance global y de larga duración, que a su vez dejó consecuencias severas y abrió el camino para que comenzara la crisis conocida como la Gran Depresión.

¿Por qué se habla de jueves, lunes y martes negro?

Los tres días se asocian al adjetivo negro y se los emplea para hablar de los días en que se sucedieron los hechos que llevaron al crack del '29. Al igual que cualquier proceso histórico, no fue algo que sucedió de un momento a otro, sino que se trató de un proceso que se nutrió de diversos hechos. Esos sucesos tuvieron lugar el jueves 24, el lunes 28 y el martes 29 de aquel octubre que fue uno de los peores meses de la historia mundial contemporánea.

La caída inicial ocurrió el jueves negro (24 de octubre de 1929), pero fue el catastrófico deterioro del lunes negro y el martes negro (28 y 29 de octubre de 1929) el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y a largo plazo para los Estados Unidos.

Las corridas bancarias que tuvieron lugar en 1929 llevaron a la quiebra a muchos bancos

En el momento del crack, la ciudad de Nueva York había crecido hasta convertirse en la mayor metrópolis de Estados Unidos y en su distrito de Wall Street eran muchos los que creyeron que el mercado podía sostener niveles altos de precio. Poco antes, Irving Fisher había proclamado: "los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta alta permanente".

La euforia y las ganancias financieras de la gran tendencia de mercado quedaron destruidas aquel jueves negro, cuando el valor de las acciones en la Bolsa de Nueva York se desplomó. Los precios de las acciones cayeron ese día y continuaron cayendo a una tasa sin precedentes durante un mes entero.

Aquel proceso llegó a que más de 100.000 trabajadores estadounidenses perdieran su empleo en un periodo de tres días.

En los días previos al jueves negro, el mercado estaba severamente inestable. Periodos de venta y altos volúmenes de negociación eran intercalados con breves periodos de aumento de precios y recuperación.

Por qué se llegó a aquel martes negro y al crack del '29

Los factores que desencadenaron la crisis se pueden resumir en los siguientes, que a su vez se dieron por ciertos motivos y que además interactuaron entre sí:

1. Crisis de subconsumo

Además de la superproducción que había, en el último año de la década de los años '20 encontró otro problema, que fue el subconsumo. La demanda de productos había descendido como consecuencia de una evidentemente desigual distribución de la renta.

En el crack del '29 fueron muchas personas las que perdieron el trabajo

2. Comercio internacional

Había una falta de dinamismo en el comercio internacional en esta época, debida a la caída de la demanda exterior y al proteccionismo.

3. Especulación bursátil

A pesar de los problemas, los valores en bolsa no dejan de subir. La bolsa sube pero no por los beneficios reales de las empresas sino por la expectativa de beneficio. Las inversiones en bolsa se hacen a partir de préstamos concedidos por los bancos por lo que el dinero no va a los inversores productivos, sino a la especulación. El desastre "bursátil" provocó una grave crisis económica y financiera en Estados Unidos.

4. Sector financiero

En 1929 habían quebrado cuarenta bancos, en el 1931 eran dos mil. La quiebra tiene lugar porque los particulares retiran sus depósitos ante el temor de perderlos. Por otra parte, los bancos no pueden recuperar los préstamos concedidos a los especuladores en bolsa, ni los invertidos a largo plazo en la industria. La quiebra bancaria paraliza la inversión de la cual redujo drásticamente la producción a la mitad y cerca de cien mil empresas cerraron sus puertas.

5. Crisis industrial

Incrementa el desempleo en índices hasta entonces desconocidos. En 1932 doce millones de desempleados en Estados Unidos que constituían el 25% de la población activa. A este desempleo se agregó otro problema: la ruina en la que habían caído millones de agricultores como consecuencia del descenso de los precios agrícolas.

6. Errores de la administración Hoover