Tensión en Guernica: con balas de goma y gases, unos 4.000 efectivos de la Policía desalojan el predio tomado

Las fuerzas especiales comandadas por el ministro de Sergio Berni, intentan recuperar el predio de Presidente Perón. Un grupo resiste el avance policial

Efectivos de la Policía bonaerense avanzó sobre la toma de la localidad de Guernica, y concretó el desalojo de las 1.000 personas que todavía quedaban en el predio de 100 hectáreas.

Si bien el ministro de Seguridad, Sergio Berni, pidió este miércoles una prórroga hasta el lunes, en las primeras horas de este jueves los efectivos se apostaron en el lugar esperando que amaneciera y pasadas las 6:00 iniciaron el avance.

Según los ocupantes, la Policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos, en medio de pequeños incendios.

Rosalía, una de las delegadas de la toma de Guernica, afirmó que la fuerza Bonaerense está "quemando las casillas" levantadas en el predio en medio del operativo de desalojo.

"¿Qué corazón tienen para sacarnos así? Estamos desesperados, es una situación muy difícil, el Gobierno no hace nada", señaló la mujer en declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia.

La fecha límite para el operativo de desalojo era este viernes 30, pero el Gobierno -tras despistar con el pedido de prórroga- inició el procedimiento esta mañana, luego de agrupar a los efectivos en La Plata y trasladarlos hasta el lugar en la madrugada.

"Están con camionetas, cuatriciclos, con helicópteros.Es una angustia terrible ver todo esto y que el Gobierno se haya negado a encontrar una solución", afirmó Miguel, otro referente de la toma y referente del Movimiento Darío Santillán en diálogo con Rivadavia.

Luego del pedido que hizo Berni para solicitar más tiempo, a última hora de este miércoles, el juez Rizzo ordenó avanzar con el desalojo.

El jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, afirmó el miércoles que el tiempo para "negociar estaba terminando".

Kicillof pagará $50.000 por mes para que no tomen terrenos

El gobierno bonaerense oficializó la creación de un programa por el cual se otorgarán subsidios de hasta 50 mil pesos a "personas en extrema vulnerabilidad social" para atender su situación habitacional y que tiene como objetivo final desalentar la toma de tierras como las que se multiplicaron en los últimos meses en el Conurbano y La Plata.

La ayuda tendrá un tope de $ 50.000 y será destinada a personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad social.

A qué deben destinar el subsidio

Los beneficiarios podrán pagar "gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional existente", aunque también podrán utilizarlos para "alimentos, elementos de higiene personal , elementos de prevención, entre otros elementos de primera necesidad ".

El subsidio que recibe cada beneficiario depende de "la composición de los grupos familiares y al índice de vulnerabilidad que establezca, en base a lo que surja del informe social correspondiente" y los beneficiarios deberán rendir cuentas con los gastos que realicen.

Dichos subsidios podrán ser otorgados por un periodo máximo de tres meses y, si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo amerita, podrá ser prorrogado por única vez durante tres meses más. La valoración del monto a otorgar estará a cargo de la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Dirección Provincial de Atención Inmediata.

El subsidio otorgado a las familias que abandonen el predio debe destinarse a alojamiento o a materiales de construcción

Negociaciones por la toma de terrenos

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se conoce en medio de las negociaciones que la mesa interministerial que encabeza Andrés "Cuervo" Larroque mantienen con los movimientos sociales y partidos de izquierda para que abandonen los terrenos usurpados desde junio pasado en la localidad de Guernica.

Si bien varias familias accedieron a retirarse del predio, otras permanecieron en el lugar al rechazar las propuestas de reubicación. En ese marco, se llevó a cabo el desalojo.

"Crear, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Programa de Asistencia Crítica y Habitacional, que tendrá por objeto atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto desde el punto de vista alimentario, como habitacional, mejorando las condiciones de habitabilidad de grupos en situación de riesgo social", dice el decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof.

Kicillof pretendía una solución pacífica en la toma de terrenos

Otras tomas

El 11 de octubre desconocidos ingresaron en un campo del partido de San Vicente y usurparon varias hectáreas en el predio que alquila un productor rural de la zona.

Se trata de Fernando Zamorano, de 45 años, que desde 2009 arrienda unas 57 hectáreas, a 2000 metros de la ruta 58 y a tres kilómetros del pueblo, donde tiene 60 vacas de cría.

El productor comentó que antes de la toma tuvo la visita de una persona que le mostró las "escrituras de 12 hectáreas".

"Me mostró unos papeles y luego me quiso convencer diciendo que me quede de su lado así al dueño le sacaban todo el campo. Ahí nomás lo llamé para contarle de la situación", dijo.

En diálogo con NOVA, el abogado de Zamorano, Marcelo Peña, resaltó que "le pedimos a la fiscal que respete al legítimo titular, que respete principalmente pedimos la restitución de los tipos que se metieron con los containers, de prepo y en mi última documentación, más allá de que se labraron contravenciones, la fiscalía no estuvo. Esto está ligado a toda una mafia que se viene manifestando hace cinco años en San Vicente".

"Lo peor de todo es que la gente está comprando lotes, entonces estamos pidiendo a la Municipalidad que de una alerta y que no compre, porque compran barata e ilegal", explicó y agregó: "Si no hay ningún tipo de efecto preventivo es una cuestión de sentido común de que ese sector puede convertirse en el nuevo Guernica".

Cabe aclarar que, tras la toma, llegó una retroexcavadora que realizó una zanja que atravesaba el predio. Tras la toma, llegó una retroexcavadora que realizó una zanja que atravesaba el predio.

El dueño del campo, que prefirió reservar su identidad, contó cómo es la cuestión legal de esas tierras en conflicto. Sin negar que no tiene la propiedad de ellas, dijo que hace más de cuatro décadas su padre busca recalificar esas hectáreas, pero la municipalidad hizo caso omiso a cada uno de los pedidos.

"Sobre esas 12 hectáreas mi familia tiene un acta de posesión desde noviembre de 1974. Somos de la zona de San Vicente y hace más de 50 años tratamos de regularizar esas tierras", indicó.

Toma de tierras en 12 provincias

A partir de los sonoros casos en la Patagonia, Guernica y la polémica con la familia Etchevehere en Entre Ríos, las tomas de tierras adquirieron un lugar central en la agenda política nacional por la complejidad de esta problemática, que crece y está presente en 12 provincias.

En Buenos Aires, a la vez, conviven tomas en Los Hornos, en La Plata; en Escobar; en Moreno; y en La Matanza. La provincia de Río Negro también concentra varios casos de usurpaciones, relacionadas a un conflicto de tierras con mapuches.

Las tomas comenzaron en 2018 y hubo situaciones de tensión en Villa Mascardi, en el cerro ventana de Bariloche, en la escuela Militar de Montaña y en El Bolsón.

Por estas horas, el caso con mayor repercusión tiene que ver con la pelea de la familia Etchevehere por un campo en Santa Elena, en Entre Ríos. Dolores Etchevehere ingresó al predio que dice que le pertenece y su hermano, Luis Miguel, denunció una usurpación, aunque la Justicia rechazó por el momento el pedido de desalojo, y afirmó que hay una sucesión en curso.

También se registraron tomas en los últimos meses en Vaca Muerta, Neuquén; Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones y Chubut.