Bohemian Rapsody cumple 45 años: la historia detrás de la canción

El 31 de octubre de 1975 sonaba por primera vez en público la canción que marcó la historia de Queen, una de las bandas de rock más importantes

El éxito ya tiene 45 años, dura 5:55 minutos y es una mezcla de géneros musicales. Balada, ópera y rock duro, este tema tiene un poco de todo. Se grabó en los estudios Rockfield de Gales en agosto de 1975.

"Bohemian Rhapsody" formaba parte del disco "A night at the opera" de 1975. Además de Freddie Mercury las otras dos voces presentes en la canción son de Brian May y Roger Taylor.

Con casi 6 minutos de duración y con una sección de ópera en el medio, desafió las reglas de la industria musical de ese entonces.

Llegó al primer puesto de los rankings musicales en Reino Unido cuando se estrenó y se mantuvo allí por nueve semanas.

Freddie Mercury escribió la mayor parte de la canción en su casa de Londres.

"Freddie me invitó a su departamento en la calle Holland (Kensington) y cuando entré lo primero que me sorprendió fue que estaba escuchando el tema 'Cabaret' de Liza Minnelli, lo cual no encajaba con el grupo de rock", describió John Reid, quien fuera manager de Queen entre 1975 y 1978.

Freddie Mercury escribió la mayor parte de esta canción

"En su habitación había un piano con velas sobre él, que estaba ubicado en la cabecera de la cama. Así que cuando Freddie se despertaba y quería tocar lo único que hacía era estirar el brazo. Creo que así empezó 'Bohemian Rhapsody', tocando al revés", le dijo Reid a la BBC en el documental "La historia de Bohemian Rhapsody", de 2004.

El tema musical se grabó en los estudios Rockfield de Gales en agosto de 1975. "Tuvimos que ser muy pacientes cuando la hicimos, porque la canción tiene muchos 'gaps' (espacios). Fue un poco confuso", confesó Roger Taylor, baterista de Queen.

"Todo estaba en la cabeza de Freddie antes de que empezáramos", añadió Brian May, guitarrista de la banda.

Las voces de Bohemian Rapsody

Las voces de May, Mercury y Taylor son las que aparecen en "Bohemian Rhapsody", incluso en las partes de ópera.

Los músicos tardaron tres semanas en grabar la canción completa y ensayaron sus partes vocales continuamente entre 10 a 12 horas por día.

"Estábamos muy entusiasmados por ver hasta dónde podíamos llegar. Tuvimos suerte. Creamos una buena química en las voces", contó Taylor.

"Brian tiene un voz baja, Freddie tenía esa voz increíble e interminable, y yo podía hacerlo bien en los altos", explicó a la BBC.

John Deacon, bajista de Queen, decidió que no quería cantar.

John Deacon fue el único que no quiso cantar

Pese a la expectativa dentro de grupo, el proceso de grabación y luego de mezcla a veces no fue sencillo.

"Había momentos en los que no fue fácil", confesó el productor de la banda Roy Thomas Baker.

"Freddie tenía papeles por todos lados, dibujos, y pequeños 'galileos', todo en papel y lápiz. Parecía un rompecabezas, pero era más organizado de lo que parecía", agregó.

La canción

Cuando el álbum se terminó, la banda tenía que elegir un single para vender el disco. Y con 6 minutos, Bohemian Rhapsody era una apuesta muy arriesgada.

El manager John Reid le mostró la canción a un par de conocidos para saber su opinión.

Uno de ellos fue el músico británico Elton John. "Están muy locos", fue su respuesta.

Pese a varias críticas, la eligieron de todos modos y "Bohemian Rhapsody" empezó a sonar en las radios.

"Teníamos que hacer un álbum que nos salvara. Todavía disfruto escuchando el disco completo porque esa fue la manera en que lo diseñamos y 'Bohemian Rhapsody' es la joya de esa corona", le dijo Brian May a la BBC en 2004.

Queen estrenó Bohemian Rapsody hace más de 40 años

El video de Bohemian Rapsody

El problema comenzó cuando se dieron cuenta que no podían tocar en vivo "Bohemian Rhapsody". Entonces hicieron un video.

Solo les tomó 4 horas grabarlo y en noviembre de 1975 ya estaba en el aire en lo que representó un momento único en la historia de la música.

"Cuando vi el video fue todo una rareza", confesó Slash, guitarrista de la banda estadounidense Guns N' Roses. Pero al mismo tiempo era: "¡Para todo, hay un video de Queen!", dijo.

El video convirtió a Queen y al mismo Freddie Mercury en nombres conocidos. Y la fama global llegó inmediatamente.

"Recuerdo haber ido a una tienda de discos y había álbumes de Queen en todas partes. Tomé uno y estaba tan feliz y emocionada por estar comprando algo de mi hijo que era número uno", contó Jer Bulsara, madre de Freddie Mercury.

"Cuando escucho el tema ahora me duele", le dijo Bulsara a la BBC en 2004.

La historia de Freddie Mercury, la voz que marcó el rock mundial

El que hoy se conoce mundialmente como Freddie Mercury nació con otro nombre. El nombre que eligieron sus padres el 5 de septiembre de 1946 para aquel niño fue Farrokh Bulsara. Pianista, compositor y cantante de la exitosa banda de rock Queen, su voz dio la vuelta al mundo.

Escribió las letras de Killer Queen, Bohemian Rapsody Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, It's a Hard Life e Innuendo, pasaron a la historia con la firma de Mercury. Además de la actividad con la banda, en los años ochenta lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes, Mr. Bad Guy (1985) y Barcelona (1988). Este último lo hizo en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El tema homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Los primeros años de colegio, Mercury los pasó en la Escuela de Misioneros de Zanzíbar, un centro en el que enseñaban monjas anglicanas, pero que recibía personas de todas las fes y cultos religiosos.

Pero cuando tenía ocho años, sus padres decidieron enviarlo a estudiar a India.

Freddie Mercury joven

Durante el tiempo libre que pasó con su tía y sus abuelos en el entonces Bombay que descubrió y empezó a sentir su amor por la música, llegado incluso a formar su primera banda con un grupo de amigos: The Hectics.

Mercury volvió a Zanzíbar en 1963, cuando tenía 17. Fue el mismo año en el que Zanzíbar se independizó de Gran Bretaña y Mercury acabó por completar sus últimos años de educación en la escuela del convento católico de San José. Al año siguiente, a causa de una revolución, Freddie Mercury y su familia volvieron a Inglaterra.

Pocos saben que el gran amor del artista fue una mujer. Su nombre es Mary Austin, y conoció a Mercury antes de que este alcanzara la fama como líder de Queen, la banda cuya historia y canciones han vuelto a resonar tras el reciente estreno de la película "Bohemian Rhapsody".

Apenas un día después de haber comunicado que tenía VIH falleció a causa de una bronconeumonía en Londres. El 24 de noviembre de 1991 quedó marcado como un día oscuro para la comunidad rockera mundial y para los fanáticos de la banda alrededor del globo.

Freestone, su asistente personal por doce años, vio a Mercury ascender hasta la cima del éxito artístico. Pero ya en 1991, lo observaba luchar en privado para esconder los signos de una devastadora enfermedad.

"Recuerdo cuando me lo dijo en 1987. Dijo que tenía SIDA y que eso era todo: 'No volveremos a tratar el tema'", dijo.

Él quería que la gente escuchara su música sin pensar que estaba padeciendo una enfermedad mortal, según explicó Freestone.

"Esta es una de las razones por las que se lo guardó para sí. Incluso, su familia no supo los detalles hasta el último año de su vida. La banda lo supo, creo, en 1990", comentó.

"Si miramos atrás, recordaremos que la enfermedad no tenía ni siquiera un nombre antes de 1984. Cuando supo que estaba enfermo, solo uno de sus amigos cercanos había muerto de SIDA", relató a la BBC.

"Nunca se deprimió por su padecimiento", señala Freestone.

"Para él era un hecho. No tenía sentido perder tiempo tratando de pensar cómo se contagió, dónde o cuándo".

Finalmente, justo unas pocas horas antes de morir, tomó la decisión de hacer una declaración pública.

"Está bien, todo el planeta lo sospechaba pero muy poca gente sabía con certeza que él tenía sida", expresó Freestone.