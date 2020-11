Biden estira la brecha mientras Trump denuncia fraude, ¿cómo está el conteo de votos en EE. UU.?

Mientras el candidato demócrata estira la ventaja, impaciente por los resultados, Donald Trump se adelantó en redes a reclamar por el recuento de votos

El candidato demócrata Joe Biden, tras adjudicarse el estado de Michigan, quedó cerca de convertirse en el 46º presidente de los Estados Unidos en una elección mucho más reñida de lo que se esperaba.

Biden ampliaba su ventaja sobre el actual mandatario estadounidense y candidato a la reelección por el partido republicano, Donald Trump, que anticipó que solicitará un recuento de votos en Michigan y también en Wisconsin, lugares donde se impuso el aspirante demócrata, según proyecciones de medios de prensa norteamericanos.

Michigan le entregaba a Biden 16 votos en el Colegio Electoral y mientras, que, más temprano Wisconsin otorga diez: los candidatos necesitan alcanzar como mínimo 270 votos para obtener el triunfo y el demócrata sumaba de confirmarse las proyecciones consolidadas 264, frente a los 214 de Trump, que ya manifestó su decisión de judicializar el resultado de las elecciones.

En este sentido, el aspirante demócrata remarcó: "Queda claro que ganamos en bastantes estados. No estoy aquí para declarar la victoria, pero sí para informar que cuando termine el recuento de votos habremos ganado".

Se agranda la brecha de votos a favor de Biden: "El daño ya está hecho" tuiteó Trump

Frente a la corta ventaja de votos que tiene Joe Biden en estos momentos en algunos de los estados más poblados de Estados Unidos, impaciente por los resultados, Donald Trump se adelantó en redes a reclamar por el recuento de votos. "El daño ya está hecho", lanzó en uno de sus tuits.

El núcleo de Trump anticipó que el Presidente iba a exigir un nuevo conteo en el estado de Wisconsin, donde su rival Joe Biden muestra una pequeña ventaja del 1%, según los resultados parciales.

"El presidente está dentro del margen para pedir un recuento y lo haremos inmediatamente", dijo el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado. A pesar de que ninguna proyección de medios ha declarado aún un ganador en ese territorio.

En el mismo comunicado, Stepien dijo que "Hubo informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados"

Catarata de tuits

Durante la madrugada, el actual mandatario clamó su victoria, pero con el correr de las horas alimentó la teoría de un supuesto fraude. Aunque no aportó pruebas, Trump aseguró en sus redes que le parecía "muy extraño" que durante la parte final del recuento haya perdido ventaja "mágicamente" en estados clave y denunció la supuesta aparición de "papeletas sorpresa".

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the "pollsters" got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Frente a esta pérdida de confianza el actual mandatario afirmó que reclamará el recuento en algunos de los principales estados del país.

"Vamos a reclamar el voto electoral en Pensilvania (que no permitirá observadores legales), el estado de Georgia y el estado de Carolina del Norte, cada uno de los cuales tienen una GRAN ventaja de Trump. Además, por la presente, reclamamos al estado de Michigan, donde de hecho hubo un gran número boletas arrojadas a la basura, como se informó ampliamente", tuiteó.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

En otro mensaje, dijo que sus abogados pidieron un "acceso significativo" para contabilizar otra vez los votos. Con un tono diferente al resto de sus tuits, se preguntó: "¿De qué sirve eso? El daño ya está hecho a la integridad de nuestro sistema y a la propia elección presidencial. ¡Esto es lo que debería discutirse!".

Our lawyers have asked for "meaningful access", but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Frente a la catarata de mensajes, Twitter le agregó una advertencia a sus escritos: "alguna parte o todo el contenido compartido en el tuit fue objetado y puede ser engañoso".

El resultado todavía está pendiente en un puñado de estados clave que se definen voto a voto: Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Debido al voto récord por correo en medio de la pandemia de coronavirus, el recuento podría tardar días, avisaron las autoridades.