Rating: MasterChef Celebrity dio una vuelta de rosca y barrió al Cantando 2020

Por esa búsqueda de sorpresa, en la emisión del miércoles, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui pasaron de jurados a participantes

MasterChef Celebrity sigue con picos de rating por arriba de los 20 puntos, mientras que el Cantando 2020 mantiene su apuesta al Super Duelo. Guido Kazcka da pelea y la TV por cable se queda con algunos puntos de audiencia por las elecciones estadounidenses.

Fuerza de mujer se consolidó con una marca máxima de 14 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo obtuvo picos de 13,1 puntos. La competencia de fondo fue para MasterChef Celebrity en su cuarta semana con una marca máxima de 20.1 puntos, mientras que el certamen de canto de eltrece llegó a los 11.4 puntos. Educando a Nina, la comedia de Telefe, se mantuvo entre los 9 y los 10 puntos.

Rating: la competencia vespertina

100 argentinos dicen se impuso por momentos a Corta por Lozano con una marca máxima de 8.4 puntos. Mamushka obtuvo cotas máximas de 8.1 puntos liderando la franja, mientras que el ciclo de Telefe llegó a su marca máxima de 7.9.

Alas Rotas marcó topes de 13.3 puntos y se convirtió en lo más visto de la tarde, mientras que Mamushka tuvo 7.3 puntos de máxima. Floricienta tocó los 10.4 puntos y luego El gran premio de la cocina tuvo cotas máximas de de 8.9 puntos, frente a Elif que registró 10.1 puntos.

MasterChef Celebrity: y una vez los jurados fueron participantes

MasterChef Celebrity gira la rosca y varía en todas las emisiones condimentos, preparaciones e incluso la modalidad del certamen. Por esa búsqueda de sorpresa, en la emisión del miércoles, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui pasaron de jurados a participantes.

Con sorpresa falsa, el trío se encontró con el delantal blanco, y tres cajas misteriosas frente a sus estaciones de trabajo. Parados frente a ellos, y saboreando la venganza, Leti Siciliani, Rocío Marengo y Belu Lucius estaban dispuestas a oficiar de jurados.

"Chicos, disfruten, pero hoy las reglas las ponemos nosotros", los recibió Rocío entre las carcajadas de sus compañeras. Leti Siciliani decidió convertirse en Martitegui: "No vamos a admitir errores".

Los jurados devenidos en participantes enseguida captaron la onda y les siguieron el juego. De los tres, quien más se divirtió fue Germán, que incluso se dio el lujo de tomar algunas muletillas muy escuchadas durante estos meses: "Estoy un poco nervioso pero vengo con ganas, vengo a aprender. Voy a ponerle mucho amor y mucha alegría. Igual es muy poco tiempo el que nos dieron, estoy muy mal, parece que quisieran que uno se fuera. Todo el tiempo presión, presión, presión".

Hasta se dieron el lujo de generar una pica entre ellos, con Damián (experto en pastelería) pidiendo algo dulce "para ganarles más fácil", con Martitegui asintiendo para poder "desenmascararlo".

Durante la breve competencia, en la que no faltaron nervios e insultos, siguió la pica entre los chefs con una anécdota de Damián que dejó en evidencia a su colega: "Hace quince años, cuando Martitegui estaba por abrir un restaurante, fui a una entrevista y no me tomó. Lo peor es que no se acuerda, pero hoy le quiero demostrar lo que se perdió".

Por supuesto, los tres platos estuvieron impecables, pero por mínima diferencia Damián Betular se llevó el punto de la noche.