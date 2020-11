Baby Etchecopar sufrió un violento robo en la calle: esto dijo tras salir del hospital

El popular conductor de radio y televisión fue víctima de un nuevo hecho de inseguridad. Tuvo que ir al hospital debido a lesiones

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar sufrió este jueves la luxación de su hombro derecho al trabarse en lucha con un "motochorro" que le arrebató un valioso reloj pulsera en el barrio porteño de Recoleta, aunque el delincuente fue detenido cuando intentaba escapar junto a un cómplice, informaron fuentes policiales.

Si bien aún no fue denunciado formalmente, el robo ocurrió alrededor de las 14 de esta tarde, cuando Etchecopar se hallaba en la confitería "Arenales Restó Bar" en la esquina de Arenales y Pueyrredón, cerca de los estudios de Radio Rivadavia, donde conduce el programa "Baby en el Medio".

Ya hay un detenido

Según las fuentes, en esas circunstancias, "Baby" fue abordado por dos ladrones que se movilizaban en una moto color negra marcha Honda, uno de los cuales le sustrajo un Rolex, tras lo cual, escapó junto a su cómplice.

Sin embargo, a unas cuatro cuadras de distancia, uno de los delincuentes, de 35 años, fue detenido por policías de la Comisaría Vecinal 2A de la Ciudad al descender de la moto en Juncal y Azcuénaga, donde se le secuestró el reloj robado, dijeron los informantes.

Baby Etchecopar conduce programas de importante audiencia en radio y televisión.

Qué dijo Baby Etchecopar

Por su parte, Baby Etchecopar se trasladó hacia una clínica del partido bonaerense de San Isidro para recibir asistencia de su cobertura médica, ya que sufrió una luxación en su hombro derecho y lesiones en su muñeca del brazo izquierdo, donde llevaba colocado el reloj que le arrebataron.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), el propio "Baby" se mostró con un vendaje en ese brazo derecho tras retirarse de la clínica. La conversación en la que relata el asalto y su reacción se puede ver a continuación:

"Me luxaron el hombro", explicó el periodista, quien señaló que el robo ocurrió cuando él salía de Radio Rivadavia y lo abordó "un tipo grandote".

"Se me tira encima de atrás. Empezamos a pelear pero cuando caí me luxé el hombro, y ahí me sacaron el reloj", relató.

"El tiempo que estuvimos ahí en el piso, revolcándonos, le permitió a la Policía detenerlo en la esquina", indicó al tiempo que agradeció a las personas que se encontraban en el bar de la esquina que comenzaron a pedir auxilio a los gritos.

Baby Etchecopar fue uno de los famosos que recientemente contrajeron coronavirus. Ya superó la enfermedad.

"Tengo un dolor bárbaro en el hombro, un huesito salido, pero la sacamos barata", añadió.

A su vez, "Baby" se quejó que "todo el día roban por ahí, y andan en moto sin casco ni barbijo".

"Hace un año me robaron otro reloj en Martínez con una pistola en la cabeza. Lamentablemente, estamos acostumbrados", concluyó el conductor de radio y televisión.

Otro caso en el que "Baby" fue víctima ocurrió en marzo de 2012, cuando mató a tiros a uno de los delincuentes armados que entraron a robar a su casa de San Isidro, donde tanto él como su hijo y otro de los asaltantes resultaron heridos de bala.