Telepase: paso a paso para conseguirlo y andar tranquilo por las autopistas porteñas

El uso del Telepase es obligatorio en las autopistas porteñas. Cómo tramitarlo y todo lo que hay que saber para tenerlo a tiempo

Desde hace poco más de un mes, el dinero en efectivo ya no puede ser utilizado en las autopistas porteñas, por lo que sólo pueden pasar por las cabinas de peaje de las autopistas 25 de Mayo, la Perito Moreno y la Illia, quienes tengan el dispositivo de pase automático, el Telepase.

La medida fue anunciada el 28 de agosto pasado de forma acelerada, acorde a los tiempos que se viven, ya que tiene que ver con reducir los riesgos de contagio por contacto con el dinero, en medio de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, al mismo tiempo, también obedece a un plan de largo plazo para reducir tiempos de espera y barreras en las vías rápidas de la Ciudad.

Se sabe que, hasta el momento en que se determinó el uso del Telepase como obligatorio, el 60 por ciento de los usuarios de las autopistas porteñas estaban adheridos al sistema. Después del 28 de agosto, los conductores que no lo tengan deberán abonar una penalidad que será el doble de la tarifa manual que corresponda.

Según la Secretaría de Transporte de la Ciudad, en las cabinas se realizan 53.000 transacciones por día. Con el Telepase obligatorio, se eliminará todo intercambio de billetes o monedas, algo que en tiempos de pandemia aumenta los riesgos de contagio.

El TelePase también significa un ahorro de tiempo, porque no hace falta detenerse ni bajar las ventanillas en las cabinas, y de dinero, porque los que usan este sistema tienen un 10% de descuento en la tarifa de las autopistas porteñas y hasta del 30% en la red de autopistas, ya que está unificado y sirve también en los accesos, como el Oeste o la Panamericana.

Telepase: ¿cómo tramitarlo?

Rodríguez Larreta, en medio de la campaña por el TelePASE.

El TelePase se puede tramitar gratis a través de la web o también se pueden realizar los trámites solicitándolo por WhatsApp al teléfono 11-2372-7757. Otra opción para conseguir el TelePASE es en las cabinas especiales que se adaptaron en los peajes; o en más de los 300 puntos de adhesión que hoy están habilitados como negocios esenciales y que ya estaban vigentes en el país.

En el caso de optar por el medio digital, el usuario puede darse de alta completando todos sus datos personales y los del vehículo a través de un formulario que debe llenarse. Un dato a tener en cuenta es que pocas horas después de registrarse, ya podrá circular por las autopistas, cuyas cámaras leerán el número de patente.

Posteriormente, para contar con el dispositivo de TelePase que debe ser pegado en el auto, el mismo se envía gratis por correo a domicilio. El tiempo que tarda para ser entregado es menos de una semana. Una vez que la persona lo reciba, el usuario debe instalarlo en el parabrisas de su auto, generalmente por encima del espejo retrovisor, para que sea leído fácilmente a la hora de pasar por la cabina.

Hecho este paso, para que el sistema funcione, debe ser activado en la web, a través de la página oficial del TelePASE.

Con este sistema, se abonan solamente las pasadas efectivas del vehículo. Los pagos se pueden hacer por tarjeta o en efectivo. En este último caso, hay que descargar la factura de la web para pagarla en Mercado Pago, PagoMisCuentas, Rapipago o Pago Fácil. El personal de salud y de seguridad que cumpla tareas esenciales seguirá exceptuado de pagar peajes.

Telepase: ¿qué más hay que saber?

Son varias las cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de solicitar el TelePASE: para qué sirve, cómo pagarlo, dónde utilizarlo y cómo pegarlo en el lugar correspondiente son solo algunas de las tantas consideraciones a tener en cuenta cuando se realice el trámite obligatorio que ya deben tener todos los autos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, respondemos las preguntas claves sobre el TelePASE para que cada persona sepa todos los aspectos que debe considerar desde el momento que se suscriba a este sistema.

1. ¿Qué es TelePASE?

Es un sistema que te permite pasar por los peajes sin detenerte ni usar dinero en efectivo. Funciona mediante un dispositivo que se adhiere al parabrisas del vehículo.

2. ¿Por qué adherirme a TelePASE?

Son varias las cuestiones que justifican tener el TelePASE en el auto. Entre ellas, alguna para destacar son que mejora los tiempos del viaje, ya que no es necesario detener la marcha o bajar la ventanilla. Tampoco se necesitá tarjeta de crédito ni cuenta bancaria, porque existen varias formas de pago.

Otro ítem importante es que se utiliza un solo dispositivo para toda la red TelePASE, la suscripción es gratuita, online y se recibirá el dispositivo en la casa.

3. ¿Cómo funciona TelePASE?

Se puede adherir por medio de un formulario Online

Una vez que lo reciba, deberá activarlo en www.telepase.com.ar/recibimitelepase e instalar el dispositivo tag en el parabrisas. Aún sin haberlo recibido podrá circular por las cabinas.

También se puede elegir el medio de pago que quiera cada persona: efectivo o tarjeta de crédito. Y ya se puede usar. Las motos deberán instalar el dispositivo para poder comenzar a usar TelePASE.

Si seleccionaste tarjeta, el pago se debita directamente de tu tarjeta de crédito.Si seleccionaste efectivo, deberás descargar tu factura para pagarla en: Mercado Pago, PagoMisCuentas, Rapipago o Pago Fácil.

4. Cuánto tarda en llegar el TelePASE?

El dispositivo de TelePase se envía gratis por correo a domicilio. Tarda menos de una semana en llegar. Una vez que lo reciba, el usuario debe instalarlo en el parabrisas y activarlo en www.telepase.com.ar/recibimitelepase. Con este sistema, se abonan solamente las pasadas efectivas del vehículo.5 ago. 2020

5. Beneficios del TelePASE

- Utilizás un solo dispositivo para toda la Red de TelePASE.

Los telepeajes hacen más rápida la circulación en rutas.

- Accedés a una tarifa diferencial, pagas menos que la del sistema manual en las principales Autopistas del país (ver cuadros tarifarios de cada empresa).

- Mejoran tus tiempos de viaje, ya que te permite acceder a la autopista sin tener que detener la marcha ni bajar la ventanilla de tu vehículo.Con un único dispositivo electrónico instalado en el parabrisas de tu vehículo, podés abonar tus viajes de forma rápida y sencilla en más peajes del país, sin usar dinero en efectivo ni hacer largas filas para el pago manual.

6. ¿Cómo se abona el TelePASE?

Los medios de pago habilitados son:

Efectivo: PagoMisCuentas; Mercado Pago; Pago Fácil; Rapipago

Tarjeta de crédito: Visa; Mastercard; American Express; Cabal

7. TelePASE: del débito al efectivo

Para pasar mi TelePASE al medio de pago en efectivo, deberás solicitar el cambio contactándote con cualquier empresa concesionaria/contratista que conforma la Red haciendo click aquí.

8. TelePASE y la facturación

9. TelePASE: acceso a la factura

Las facturas deberán ser descargadas de la web de cada empresa o concesionarias.

10. TelePASE: condiciones de uso

En automóviles o vehículos pesados:

- El dispositivo debe estar adherido en el interior del parabrisas del vehículo

- Debes avanzar sólo con luz verde del semáforo.

- La velocidad máxima de circulación es de 20 km/h.

- Se debe mantener 20 metros de distancia entre vehículos.

En motocicletas:

- El dispositivo debe estar adherido en la parte superior del parabrisas, deflector del viento y/u óptica delantera.

- Debes avanzar sólo con luz verde del semáforo.

- La velocidad máxima de circulación es de 10 km/h.

- Se debe mantener 20 metros de distancia entre vehículos y únicamente en las vías debidamente identificadas para su traspaso.

11. TelePASE: cambio de parabrisas

No reinstales tu dispositivo en el nuevo parabrisas del vehículo, este no funciona correctamente una vez despegado y no debe reutilizarse. Una vez que hayas reemplazado el parabrisas acércate a cualquiera de nuestros centros de atención para realizar la instalaciónde un nuevo TelePASE.

12. TelePASE: venta del vehículo

Es muy importante realices el trámite de baja, así podremos bloquearlo para evitar que otra persona lo utilice. Comunícate con el centro de atención donde diste de alta tu TelePASE y/o al más cercano según tu localidad. Para más información, contáctate con cualquier empresa concesionaria/contratista que conforma la Red haciendo click aquí.

13. TelePASE: uso en la mano?

El dispositivo sólo funciona adherido al interior del parabrisas del vehículo y no de otra manera.

14. TelePASE: dónde funciona

Algunos parabrisas especiales, tales como blindados o térmicos o ploteados, requieren su colocación en sectores específicos. Por favor consulta el manual de tu vehículo y contáctate con cualquiera de los Centros de Atención para que puedan asesorarte.

15. TelePASE y el pago a otro auto

Si en caso de pasar por la cabina otro auto se paga, no será descontado. Solo se registrará una pasada.

16. Uso del TelePASE para llevar un trailer?

Si tu pase es categoría 2 -automóviles- sólo puede ser utilizado en la categoría asignada. La categoría que permite el acarreo de trailers es la 4. Sin embargo, ante el acarreo eventual de trailers con tu vehículo, podrás pasar por las vías de pago de peaje indicadas como Manual.

17. ¿Qué autopistas cubre el TelePASE?

Grupo concesionario del Oeste S.A. (Concesionario vial del Acceso Oeste). Autopistas del Sol S.A. (Concesionario vial del Acceso Norte). Autopistas de Buenos Aires S.A. (Concesionario vial de la Autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta Provincial N°6 y del Sistema Vial Integrado del Atlántico).

TelePASE en números

Toda la red de autopistas urbanas, gestionadas por AUSA y la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, cuenta con 43 cabinas donde trabajan 583 personas de las áreas de control de peaje, recuento, supervisores, auxiliares, señaleros y cajeros. De esos, 94 ya fueron reubicados en atención al cliente, control de operaciones, facturación, mantenimiento eléctrico, mantenimiento de edificios, mantenimiento electrónico seguridad vial, cobranzas, validación de patentes. En total fueron 1560 horas de capacitación. "El cambio es genial. Los puestos se están cubriendo y será más rápido para la circulación, más ágil, como está ocurriendo en otros países desde hace varios años", opina uno de los cajeros que pasó años frente a una cabina.

Mil, 2000 y hasta 3000 vehículos por turno pasando por la cabina de peaje en una secuencia repetida hasta sumar más de un millón de autos. Ese es el registro que se pueden acumular en 17 años de trabajo como los que sumó Andrés Demichelis, uno de los trabajadores del rubro en la ciudad de Buenos Aires, que comenzaron a ser relocalizados en diferentes puestos como parte de la modernización del sistema.

Para el excajero, que espera la relocalización del resto de sus compañeros, la época de menor circulación de vehículos fue entre los años 2001 y 2004, con la menor cantidad que vio pasar por las cabinas del peaje. Pero luego el parque automotor fue creciendo como se puede ver en los números de patentamiento y también las costumbres de los conductores para movilizarse por la ciudad.

"Por el peaje Avellaneda pasan hasta 200.000 por día, sin contar los del Ceamse, la policía, las ambulancias y los exentos. La gente quiere evitar los semáforos, ser más rápido, evitar los baches, a pesar de pagar un peaje, por eso la circulación es muy alta. Hice la cuenta: en 17 años vi pasar 1.600.000 autos", dice el hombre que tantos años estuvo al frente de un cajero.

Recordatorio TelePASE

La adhesión al TelePase es gratuito a través de la web telepase.com.ar, por WhatsApp al 11-2372-7757, en las cabinas especiales que se adaptarán en los peajes, o en los más de los 300 puntos habilitados como negocios esenciales.

El usuario podrá darse de alta completando sus datos personales, los datos del vehículo, seleccionando el medio de pago y solicitando el envío gratis a domicilio. Para sumarse al sistema no es excluyente el uso de una tarjeta de crédito.

También existe la modalidad pospago, o contra factura, a través de Mercado pago, Pago Fácil o Rapipago descargando la web de AUSA.