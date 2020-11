Un ranking eligió al país con mejor calidad de vida del mundo, que ya está en la mira de los argentinos

La prolongada crisis hace que muchos argentinos consideren dejar atrás las fronteras de la Argentina y buscar nuevos horizontes

Una crisis económica que apunta a convertirse en permanentes, restricciones a la compra de dólares, inflación endémica, grieta enconada en la población y un país sin modelo económico definido. Todo eso hace que muchos argentinos piensen en dejar el país como una solución de vida.

Pero, ¿cuáles son los países que ofrecen mejores condiciones para el desarrollo de una vida más tranquila o más próspera?

Por cuestiones idiomáticas, muchos se sacan la celeste y blanca para mirar con cariño destinos como España, Uruguay o, incluso, México.

Italia también siempre aparece como una opción para quienes tienen ascendencia y posibilidades de acceder a la ciudadanía.

¿Cuál es el país con mejor calidad de vida?

Según el índice de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen otros elementos fundamentales de una sociedad que se tienen en cuenta a la hora de elegir un país con mejor calidad de vida: el acceso al agua potable y el respeto a la igualdad de género.

Según un estudio de Social Progress Imperative, España es el país número 15º en el que mejor se vive del mundo y está por encima de sus países vecinos Portugal y Francia.

Pero nada le gana a Dinamarca y Nueva Zelanda, que son los países con mejor calidad de vida del mundo.

En dicho estudio, se tienen en cuenta los índices de seguridad, atención médica, contaminación y clima. Y algunos otros factores que contribuyen a la calidad de vida.

Éxodo: argentinos ven el futuro en otros países.

Calidad de vida: el top 10 de países

A continuación, el ranking de los países que se destacan en el mundo por ofrecer a sus ciudadanos la mejor calidad de vida:

1. Dinamarca. tiene una buena posición en la categoría medioambiental y ocupa el sexto lugar en lo que se refiere a igualdad de género. Además, su aspecto financiero es muy bueno.

2. Nueva Zelanda. Está dentro de los países más elegidos en cuestiones de salud como también por su compromiso cívico, seguridad personal, educación, empleos, sueldos y calidad ambiental.

3. Países Bajos. Cuentan con una de las tasas de alfabetización más altas del mundo y una alta riqueza monetaria.

4. Suecia. Es el país con mejor calidad ambiental y le ofrece a los jóvenes estudiar, innovar y sentirse seguros.

5. Canadá. Tiene excelentes resultados en cuestión de vivienda, bienestar, ingresos y riqueza, conexiones sociales y educación.

6. Estados Unidos. Por sorprendente que pueda parecer, sobresale en riqueza y vivienda.

7. Australia. Está por encima de muchos otros países en calidad ambiental, salud, vivienda, empleos, educación y tiene una gran cantidad de playas para hacer deportes acuáticos.

8. Suiza. Se destaca por tener una de las tasas más bajas de desempleo y delincuencia. Aunque es dispar en los porcentajes de sueldos entre las mujeres y los hombres.

9. Islandia. es famosa por sus paisajes increíbles aunque es poco conocido el hecho de tener el agua de grifo más limpia del planeta.

10. Noruega. Tiene una esperanza de vida que asciende a los 82 años y es uno de los países más vistos por los argentinos por su proyección de vida a largo plazo.

La calidad de vida es un parámetro que se construye en torno a muchas variables, pero que se mide en función de cada persona. Quienes buscan posibilidades laborales elegirán Australia, mientras quienes quieren un lugar seguro para vivir con su familia optarán por Suecia o España.

Relevamiento: ¿qué países prefieren los jóvenes argentinos?

La consultora Innovación, Política y Desarrollo (IPD) incluyó en su encuesta de octubre 2020 una consulta sobre esta temática que da cuenta de los últimos datos disponibles. El relevamiento incluyó 2200 casos de once provincias argentinas y la Capital Federal. Entre ellos, más de la mitad (51%) admitió que se iría del país en caso de tener la oportunidad de hacerlo.

Cristian Solmoirago, socio fundador de IPD, le dijo a iProfesional: "Es una percepción, no significa que mañana armen las valijas y se vayan, pero sí significa que está en la cabeza de muchos de los entrevistados el que si tuvieran la posibilidad se iría a vivir a otro país."

El 51% de los consultados afirmó que se iría del país si tuviera la oportunidad

Otra cantidad importante (43%) dijo que no se iría incluso de tener chance de hacerlo, y el 6% dijo que no sabe cuál sería su decisión.

Como es lógico, son los jóvenes los que tienen esta opinión mayoritaria: el 71% de los participantes de entre 16 y 25 años dijo que se marcharía su tuviera la posibilidad de irse del país, al igual que el 66% de los de entre 27 y 35 años y el 57,8% de los de 36 a 45.

Recién en ese corte cercano al medio siglo, las opiniones empiezan a cambiar. El 63% de los participantes de entre 46 y 60 años dijo que no se iría incluso de poder hacerlo, lo mismo que el 68,7% de los mayores de esa edad.

"Los jóvenes suelen ser los que siempre están buscando expectativas de vida en otros lados, pero me llama la atención que incluso un prácticamente cuarto de las personas con más de 60 años de edad afirman que se irían si pudieran", reflexionó Solmoirago.

En este punto, vale la pena mencionar que ya en diciembre del año pasado, antes de que el Covid-19 iniciara su camino infeccioso en el territorio nacional, el 75% de los jóvenes que respondieron una encuesta del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) dijo que había evaluado buscar oportunidades en el exterior.

Esa encuesta estuvo principalmente enfocada a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, de nivel socioeconómico medio-alto y alto y con un promedio de edad de 32 años.

Entre los principales motivos para emigrar se destacaron entonces las crisis económicas recurrentes, la posibilidad de encontrar mejores trabajos en el exterior y la inseguridad. También la falta de acceso a la vivienda y la imposibilidad de formar un proyecto por los constantes cambios en las reglas de juego desmotivan a los jóvenes.

Por otra parte, vale la pena recordar que mientras que hoy más de la mitad de los argentinos consultados dice que se iría del país, el año pasado ese porcentaje era ya de alrededor de 4 de cada 10.

En mayo de 2019, el 19% de las personas consultadas en una encuesta de OhPanel! estaban activamente buscando oportunidades para radicarse en el exterior. Asimismo, un 39% dijo que se iría del país en caso de tener una oportunidad laboral concreta en el extranjero (un 21% lo haría definitivamente y un 18% probablemente)

En tanto que en mayor de 2019 un 36% dijo optaría por quedarse incluso si tuvieran una oferta en el extranjero, y 24% indicaron que seguramente rechazarían esa posibilidad de trabajo. Es decir, más de la mitad de los argentinos entonces seguía eligiendo permanecer en el país.

A qué países querrían emigrar los argentinos

Uruguay encabeza la lista de países que elegirían los argentinos para instalarse

Al ser consultado sobre los resultados de la encuesta, Solmoirago dijo que le llamaba la atención que los países elegidos por la mayoría eran todos de una gran similitud cultural con la Argentina.

"En la elección pesa muchísimo lo cultural, pese a que el factor económico siempre está", analizó, y añadió que pese a que se trató de una pregunta abierta, no encontró respuestas que sorprendieran o se salieran de lo común, sino que las personas se decantaban por países en concreto.

Uruguay encabeza el listado de naciones en donde les gustaría radicarse a los argentinos consultados por IPD, con el 23% de las respuestas relevadas en el grupo que ya había confirmado su intención de irse del país en la pregunta anterior.

La cercanía y el idioma español son los principales atractivos de este país vecino para los locales con expectativa de emigrar. "La gente elige un país cercano donde va a mantener sus mismas costumbres, y lo mismo pasa con España. No importó la situación económica en el destino ni la pandemia de COVID-19", afirmó el socio de IPD.

El Gobierno de Uruguay además lanzó un plan para atraer argentinos con altos ingresos a sus principales ciudades, mediante beneficios impositivos.

Además de las ventajas que ya se daban a los naturales argentinos, el plan propuesto por el presidente Luis Lacalle Pou implica que las personas que tengan la residencia fiscal tienen la opción de tributar el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) por cinco años para los rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior. Pero, como el IRNR no lo grava, no pagan por esos rendimientos.

A Uruguay le siguió España con el 16,3% de las respuestas en la encuesta, y luego Italia, con el 8,4%. Ciertamente dos países europeos de dónde provino la mayor parte de las familias que poblaron la Argentina en el siglo pasado, y de las cuales muchos de sus descendientes han tramitado la ciudadanía.

Son, sin embargo, dos países en los que la crisis sanitaria llegó a saturar el sistema de salud. "La pandemia como fenómeno no estaría incidiendo en la decisión de irse o de quedarse. El estudio de medición que hacemos todos los meses nos viene marcando que baja radicalmente la preocupación de la gente por la crisis sanitaria y crece respecto de la situación económica", dijo al respecto Solmoirago.

El Norte del continente americano aparece en cuarto y quinto puesto en el ranking que obtuvo IPD: Estados Unidos con el 7,7% de las preferencias y Canadá con el 4,8 por ciento.

Los otros cinco países que nutren este "top 10" suman en conjunto solo el 20% de las respuestas: Inglaterra, Alemania, Brasil, la Unión Europea y Australia, en ese orden.

Vale la pena mencionar que esta fue una pregunta abierta en la encuesta, y surgieron a partir de las respuestas 35 posibles destinos, incluidas las opciones "no sabe/no contesta" y "cualquier país". De hecho, un 3,4% dijo no saber a dónde emigraría y un 1,7% afirmó que se iría a "cualquier país".