"Es una pelotudez lo que dijiste": el cruce cargado de tensión entre Andy Kusnetzoff y Guillermo Moreno

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, participó de un debate en el programa "Podemos Hablar" y protagonizó un momento de tensión

El ex secretario de Comercio de la Nación Guillermo Moreno dijo anoche en el programa "Podemos Hablar" que sí se daría la vacuna que desarrollan los rusos por tratarse de "un pueblo amigo", pero que no accedería a la británica por ser un país "enemigo". "Tienen usurpado nuestro territorio", justificó el polémico dirigente.

"¿Pero si está en fase 3 no te da ninguna desconfianza?", consultó el conductor, y el peronista respondió: "En la Argentina se están poniendo muchas cosas en duda, incluso la posibilidad de que la realidad sea la única verdad, con esta historia de cómo te autopercibís. Si el sistema de salud argentino dice que está bien, está bien. Ahora de un pueblo amigo como el ruso, sí; de un país enemigo como Gran Bretaña, mientras tenga usurpado nuestro territorio, nada".

En ese momento, Nancy Pazos -otra de las invitadas al programa- intervino y sentenció: "¿Queda claro que está diciendo una pelotudez, no?". "La verdad que sí, estaba esperando que lo digas vos", sumó Kusnetzoff.

Y agregó: "Todo bien Guille, te bancamos en mil, pero en esta no. Y el avisito que pasaste ahí de intermedio con el tema de la autopercepción de cada uno, que se quiere negar la realidad, también otro. Pelotudeces, no", agregó la periodista, provocando el enojo del peronista.

Moreno dijo que era "una falta de respeto" que se hablara así de una opinión personal, pero el conductor coincidió con la periodista: "Con todo respeto, es una pelotudez lo que dijiste".

Guillermo Moreno aseguró que no se daría la vacuna desarrollada por los británicos

Sin embargo, Moreno repitió: "La realidad es que los británicos ocupan las Malvinas, por lo tanto con los rusos y con los chinos me doy la vacuna.

Para poner paños fríos al debate, Kusnetzoff concluyó que todos los presentes estaban de acuerdo en que "las Malvinas son argentinas".

Moreno y su nuevo partido

Recientemente, Moreno lanzó un nuevo partido político llamado "Partido de principios y valores" donde reivindica la doctrinas del peronismo. Los objetivos se basan en tres puntos fundamentales: seguridad, relaciones internacionales y economía.

Moreno dialogó con MDZ Radio y además de hablar sobre los lineamientos del partido, habló sobre la gestión que está llevando el presidente Alberto Fernández y mencionó que la gestión "va a fracasar" porque lleva adelante distintas políticas, las de un socialdemócrata y no las de un peronista.

Para Moreno, Fernández lleva no adelante las ideas del peronismo sino la de un socialdemócrata, que en Argentina "van a fracasar"

"Es una situación compleja"

¿El presidente Alberto Fernández terminará su mandato? Frente a la pregunta el ex funcionario recalcó: "Si es exitoso no tengo dudas, si razonablemente endereza el barco, tiene que ser así. Ahora, si fracasa tres años más, y no sé. Es una situación compleja. Es muy difícil que hoy los que hacen la economía hagan la economía - haciendo referencia a los empresarios que buscan invertir en el país-, por eso la tensión. Es muy tenso todo, está en juego la hacienda de los argentinos, de los que tienen mucho y de los que tienen poco".

Para Moreno, el presidente y sus ideas no perdurarán, básicamente porque Alberto Fernández no es peronista sino un socialdemócrata y las políticas en ejercicio también lo son.

"Si no cambia las políticas, fracasará como lo hicieron los dos últimos partidos con estas características Alfonsín y De La Rúa", sentenció.

El ex funcionario recalcó que hay tres políticas fundamentales para llevar a cabo un país y ninguna las está implementando o desarrollando el presidente.

Las políticas que según Moreno hay que desglosar son: seguridad, relaciones internacionales y economía. Frente a la primera determinó que "hay que declarar la emergencia en seguridad y poner el cuerpo, por que los peronistas ponemos el cuerpo".

Frente al ítems de relaciones internacionales, Moreno aclaró que Fernández "está peleado con los vecinos y no conoce lo que pasa en el mundo" por tal motivo propone que hay que amigarse con los de al lado "somos amigos de los pueblos, no de los gobiernos".

En cuanto a materia económica resaltó que la Argentina será destruida por las decisiones del primer mandatario.