Un experto ve positivamente la obligatoriedad de la vacunación como política de Estado

En diálogo con iProfesional, Gabriel Novick aseguró que obtener vacunas a tiempo es la gran apuesta para el otoño–invierno próximo

Gabriel Novick, Director Médico Corporativo de Grupo Swiss Medical, quien coordina un equipo de investigadores que lleva adelante el ensayo clínico de la vacuna del laboratorio Janssen/Johnson y Johnson, habló sobre los ensayos clínicos en curso, la disponibilidad de una vacuna y el futuro de la pandemia en nuestro país de cara al otoño 2021

El siguiente es un resumen del diálogo con iProfesional:

-¿Qué falta para que esté en la calle la vacuna contra el coronavirus?

-Hay varias vacunas que se están desarrollando, y no conozco todos los protocolos. Swiss Medical participa en un estudio clínico de fase 3 desarrollada por el laboratorio Janssen, filial de Johnson & Johnson. Se trata del estudio más grande a nivel global, con más de 290 centros de investigación de los Estados Unidos, America Latina, Europa y África en el cual se prevé incluir 60.000 voluntarios. Como en todos los ensayos, si bien se conducen por un tiempo ya definido, existen pausas intermedias ya definidas, en las que se evalúa la seguridad y la eficacia con el fin de disponibilizar si ese fuera el caso, la vacuna con mayor celeridad, siempre respetando los mas altos estándares de seguridad y rigor en el proceso de investigación clínica.

-¿En qué mes podría empezar la vacunación en Argentina?

-No puede decirse porque uno no participa de todos los ensayos. El organizador de cada estudio clínico evalúa cuando es oportuno darle disponibilidad a la vacuna, luego de cumplimentar las autorizaciones regulatorias internacionales y las fijadas por cada jurisdicción. En el caso de la Argentina, la ANMAT. Hay etapas que se están cumpliendo a gran velocidad y con gran cooperación global para llegar no a una sino a varias vacunas disponibles.

En el país, hay una ley por la que las vacunas son gratuitas y obligatorias

-¿Esa celeridad no le quita rigurosidad al proceso?, ¿se están cumpliendo todas las etapas de investigación necesarias en todos los casos?

-De ninguna manera se pierde rigurosidad. La premura se debe a que es una necesidad global. Pero en los ensayos se prioriza la seguridad y la eficacia. El derecho a la seguridad de los participantes del estudio de investigación clínica es la prioridad número uno. Que se acelere el proceso significa que hay etapas que se pueden anticipar, o sea que en cada una se va previendo la siguiente. Pero no se saltan etapas.

-El Congreso aprobó una ley de indemnidad patrimonial a pedido de los laboratorios. ¿Se teme que al principio la vacuna tenga efectos colaterales importantes?

-No veo la vinculación. Esto es un proceso científico que tiene sus propias regulaciones.

-¿Es necesario que la vacunación sea obligatoria para que sea eficaz?

-Una persona susceptible de enfermarse es susceptible de enfermar a otra. Hay una ley por la que las vacunas son gratuitas y obligatorias. Es decir que la vacunación es una política pública, como un beneficio individual y también como un bien colectivo. El Estado garantiza la disponibilidad de los recursos para que toda la población pueda acceder a la vacuna. Esta política se vincula con la idea de disponibilidad y acceso. Teniendo en cuenta que la persona inmunizada bloquea la cadena de contagios, ninguna vacuna debería formar parte del portafolio de un plan nacional de vacunación sino cumple previamente con los mas altos estándares de seguridad y eficacia evaluados por organismos independientes, sobre bases técnicas y rigurosidad científica. Las agencias internacionales y nacionales velan por que estos estándares se alcancen.

Sin la vacuna, no hay ningún motivo para pensar que no habrá también en Latinoamérica una segunda ola

-Las cepas parecen haber cambiado en Europa. ¿Va a servir esta vacuna el invierno que viene?

-Es difícil de determinar, porque los virus tienen estacionalidad y se van modificando. Esta segunda ola europea recién está en estudio, a qué cepa nueva responde y si es más infectiva o virulenta. Pero el hecho de que las cepas se van modificando es que lo que resulta en campañas anuales de vacunación sobre todo en el caso de virus respiratorios. De todos modos, no necesariamente un cambio de cepa cambia la inmunogenicidad de la vacuna. Puede ocurrir que los cambios sean inocuos y que la vacuna siga siendo efectiva. De hecho hay varias cepas detectadas desde el primer momento.

-En el país nunca hubo una curva de Covid, sino una meseta. ¿Qué se espera para el año que viene?

-Fue una meseta de altura. Y viendo lo que está pasando en el resto del mundo, esperemos llegar al otoño – invierno con la vacuna para mitigar una segunda ola. Sin la vacuna, no hay ningún motivo para pensar que no habrá también en Latinoamérica esa segunda ola. De todos modos, afortunadamente, el sistema de salud hoy está robustecido, el personal está capacitado, los medicamentos y los tratamientos han mejorado, y existe la esperanza de conseguir una vacuna. Es la gran apuesta.