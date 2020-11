Rating: La llegada de Florencia Peña revolucionó la media mañana

La actriz está acompañada en Telefe por Nancy Pazos, Paulo Kablan, Noelia Antonelli, Marcelo Polino, Campi, Jorgelina Aruzzi y Karina Gao

El horario estelar de la TV abierta porteña no muestra novedades: MasterChef Celebrity aumenta su hegemonía sobre el Cantando 2020. La competencia vespertina en cambio se disputa palmo a palmo entre Telefe y eltrece, que desde el lunes abrieron un nuevo frente con la llegada de Florencia Peña a la media mañana del canal de las pelotas.

Fuerza de mujer se mantuvo entre 10 y 11 puntos pero subió mucho a la espera del certamen de cocina con picos de 15 puntos. Bienvenidos a bordo lideró la franja con picos de 13,4 puntos. En el Cantando 2020 abrió el ritmo libre con dificultades junto a Carmen Barbieri, Jey Mammón, Dan Breitman, Rodrigo Quiroz y Rodrigo Tapari,

MasterChef Celebrity registró una marca máxima de 21,6 puntos, mientras que el certamen de canto de eltrece llegó a los 10,3 puntos. Educando a Nina, la comedia de Telefe, lideró arriba de los 10 puntos.

Rating: La competencia vespertina

La tarde de eltrece mejoró mucho sus números y la competencia se volvió muy atractiva. La tendencia continuó en ascenso, Verónica Lozano da pelea, al igual que Floricienta, y las novelas turcas son lo más visto de este segmento.

La pelea caliente es entre Cortá por Lozano; 100 argentinos dicen y Mamushka. Este lunes, el ciclo de Telefe se impuso con una marca máxima de 9 puntos. Del otro lado, Darío Barassi obtuvo un pico de 6,9, y Mariana Fabbiani, 6,4.

Florencia Peña, la carta de Telefe para el rating de la media mañana

El lunes fue el turno de estreno de Flor de equipo, con Florencia Peña en la media mañana de Telefe. En ese mismo horario, Los ángeles de la mañana (LAM), el ciclo de eltrece que tiene a Angel De Brito como anfitrión, apostó por la incorporación de Karina La Princesita a su panel para hacerle frente al estreno.

El duelo recién comienza, pero en esta primera prueba, el minuto a minuto del rating acompañó a la exjurado de Bailando por un sueño. Según los números parciales de Kantar Ibope, mientras que a las 11.38, Flor de equipo medía 6.5, Los ángeles de la mañana hacía 5,4 puntos. Pero 15 minutos después, el nuevo magazine alcanzaba picos de 7,7 y su competidor mantenía su número.

A las 11.51, cuando el programa debutante presentó a una de sus invitadas del día -Iliana Calabró, quien fue eliminada el domingo de MasterChef Celebrity, la marca para Telefe llegó a 8,1, al tiempo que LAM hacía 5,3 con el descargo de Yanina Latorre tras la polémica por la presencia de su hija Lola en una fiesta clandestina en Mercedes, hace un par de fines de semana.

Los números parciales siguieron acompañando a Flor de equipo durante el trascurso de la mañana, con marcas de 8,6 a las 11.57, y un gran final con 9,6 puntos, a las 12.58. De Brito se mantuvo con números que variaban entre 5,2 y 5,3. Si bien son datos preliminares, las marcas muestran buenas perspectivas para Peña.

Peña está acompañada de Nancy Pazos, a cargo de la información política; Paulo Kablan, experto en casos policiales, y Noelia Antonelli, quien le suma actualidad. Además, Marcelo Polino trae novedades de MasterChef Celebrity y Campi y Jorgelina Aruzzi aportan la cuota de humor caracterizados como distintos personajes. La cocinera Karina Gao comparte sus recetas con el público.

MasterChef Celebrity: Boy Olmi sigue en carrera

Desde su ingreso a MasterChef Celebrity, el actor Boy Olmi ha gozado del beneplácito del jurado, por sus preparaciones siempre por encima de la media, con un toque de distinción tanto en preparación como en preparación.

Por eso, haberse visto el domingo a punto de quedar afuera de la competencia, en un mano a mano muy duro con Iliana Calabró, llevó a Boy a repensar su espacio dentro del certamen: "Más allá de lo gastronómico nos sometieron a una prueba que fue incómoda. Por primera vez me vi preguntándome si tenía sentido seguir haciendo el esfuerzo de trabajar en esa incomodidad".

Olmi se dio una chance más el lunes cuando el tiempo le permitiera volver a estar en eje, atento a las prioridades, y también teniendo en cuenta que es uno de los favoritos en la competencia por experiencia y destreza.

Sus pappardelle con estofado de pollo fueron recibidos con gusto, y juzgados de igual manera. "Yo soy fanático de la pasta -arrancó el experto en el tema, Donato de Santis-, y el espesor está muy bien logrado". Dolli Irigoyen, con su severidad a cuestas, también tuvo su momento para el elogio: "Para mí es un plato muy sutil, muy delicado y muy logrado".

El intérprete quedó en zona segura, pero llamó la atención el comentario de Donato en su anuncio: "Con respecto a ayer (día de sentencia) nos sorprendiste porque dejaste el estudio bastante alterado, no sabíamos cómo ibas a volver, y retomaste bastante bien con esta preparación. Tu plato no hace falta que se defienda porque se defiende solo, muy rico". Boy Olmi resumió su pensar: "Me siento íntimamente conmovido".