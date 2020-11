¿Por qué un premio Nobel de Economía advierte que puede haber una "catástrofe" antes de que llegue la vacuna contra el COVID-19?

Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008 y uno de los más reconocidos intelectuales estadounidenses del momento no muy optimista sobre el futuro de la pandemia de coronavirus.

En su cuenta de la red social Twitter, Krugman advirtió que "la perspectiva de una vacuna no significa que podamos dejar de preocuparnos por Covid-19" y remarcó que podría haber "una catástrofe" antes de que llegue.

"Digamos una vacunación generalizada el próximo otoño; ahora mismo los casos están creciendo exponencialmente, con un tiempo de duplicación de aproximadamente tres semanas. Haz las matematicas; podemos tener una catástrofe antes de que llegue la ayuda", entafizó el economista.

The prospect of a vaccine DOES NOT mean that we can stop worrying about Covid-19. Let's say widespread vaccination next fall; right now cases are growing exponentially, with a doubling time of roughly three weeks. Do the math; we can have a catastrophe before help arrives — Paul Krugman (@paulkrugman) November 10, 2020