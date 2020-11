Trump anuncia un "gran progreso" tras su denuncia de fraude electoral

"Los resultados comenzarán a llegar la semana que viene. ¡Hagamos América grande de nuevo!", ha escrito el presidente norteamericano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta de Twitter un "gran progreso" tras denunciar fraude electoral en las presidenciales de la semana pasada, y ha asegurado que la semana que viene empezarán a conocerse resultados, sin ofrecer más detalles.

"Estamos haciendo un gran progreso. Los resultados comenzarán a llegar la semana que viene. ¡Hagamos América grande de nuevo!", ha escrito el presidente. "¡Vamos a ganar!", ha añadido.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de EE.UU. aún no han sido publicados, pero las proyecciones de los principales medios del país, incluidos AP, NBC y CNN, dieron la victoria a Joe Biden. Varios mandatarios y políticos mundiales ya han felicitado al candidato demócrata, que dio un discurso ante la nación este sábado, reclamando su victoria en la carrera presidencial.

Trump no reconoció su derrota y denunció presunto "fraude" cometido durante el recuento de votos. Trump aseguró este sábado que ganó las presidenciales con "71 millones de votos legales", poco después de que varios medios estadounidenses dieran por ganador a Biden. El actual mandatario ha denunciado que no se permitió a observadores republicanos asistir al recuento de votos.

Además, el presidente estadounidense declaró que "estas elecciones están lejos de terminar" y anunció que su campaña llevará el fraude a los tribunales.

Críticas a Pfizer anunciar los avances de la vacuna después de las elecciones

Trump, señaló que, tal como había anticipado, el laboratorio Pfizer aseguró la efectividad de su vacuna contra el coronavirus luego de las elecciones que dieron como ganador al demócrata Joe Biden. En ese sentido, el mandatario apuntó contra la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) por no haber realizado el anuncio antes.

"Como he dicho durante mucho tiempo, Pfizer y los otros solo anunciarían la vacuna después de las elecciones porque no tenían el coraje para hacerlo antes. De igual manera, la Administración de Medicamentos y Alimentos debería haberlo anunciado antes, no con motivos políticos sino para salvar vidas", dijo Trump, fiel a su estilo, en la red social Twitter anoche.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

El enojo de Trump surgió luego de que los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron este lunes que la vacuna que desarrollan juntos "es un 90% efectiva" contra el coronavirus. El anuncio impulsó los mercados y dio esperanza a unas poblaciones hartas de confinamientos, restricciones y toques de queda que hundieron el planeta en una profunda crisis económica y social.

"Hemos dado un paso significativo para poder darle al mundo un avance muy necesario para ayudar a acabar con esta crisis sanitaria mundial", dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla.

Entre denuncias por fraude y acusaciones a los demócratas, el mandatario también apuntó contra los azules (color al que se asocia a los demócratas) por el tema de la vacuna contra el coronavirus: "Si Joe Biden fuera presidente, no tendrían la vacuna por otros cuatro años ni la FDA la habría aprobado tan rápido. La burocracia hubiera destruido millones de vidas".

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

"La FDA y los demócratas no querían que yo tuviera el triunfo de la vacuna previo a las elecciones así que en lugar de eso vino cinco días después", dijo el el presidente Trump en su último mensaje sobre el tema.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Pfizer revela alentadores resultados de la fase 3

La farmacéutica Pfizer afirmó este lunes que su vacuna contra el coronavirus es "eficaz en un 90%", según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 "se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera", indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma BioNTech, citado por la agencia AFP.

"Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad. Los primeros resultados de la fase 3 de nuestro ensayo de vacuna contra el Covid-19 proveen las pruebas iniciales de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir" esta enfermedad, dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla.

"Estamos alcanzando este hito crítico en nuestro programa de desarrollo de vacunas en un momento en el que el mundo más lo necesita, con tasas de infección que establecen nuevos récords, hospitales que se acercan al límite de su capacidad y economías que luchan por reabrir. Hemos dado un paso importante y estamos más cerca de proveer a los ciudadanos del mundo" esta vacuna "necesaria para contribuir a acabar con esta crisis sanitaria mundial", añadió Bourla en un comunicado publicado en el sitio oficial de la compañía.

Pfizer afirmó este lunes que su vacuna contra el coronavirus es "eficaz en un 90%"

El análisis de los casos entre los individuos vacunados y los que recibieron el placebo indicó una tasa de eficacia de la vacuna superior al 90%, 7 días después de la segunda dosis.

"Esto significa que la protección se logra 28 días después del inicio de la vacunación, que consiste en un esquema de 2 dosis", indicó la farmacéutica.

El ensayo clínico de fase 3 de la vacuna BNT162b2 comenzó el 27 de julio y se inscribieron 43.538 participantes, 38.955 de los cuales recibieron una segunda dosis de la vacuna candidata al 8 de noviembre de 2020.

El 42% de los participantes globales -entre los que se cuentan los voluntarios en la Argentina- y el 30% de los participantes de los Estados Unidos tienen antecedentes raciales y étnicos diversos.

Sin problemas de seguridad graves

Según las primeras conclusiones, no se observaron problemas de seguridad graves, mientras que se evaluaron "94 casos confirmados de COVID-19 en participantes del ensayo".

La presentación de la autorización de uso de emergencia a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) está prevista para "poco después de que se alcance el hito de seguridad requerido, que actualmente se espera que ocurra en la tercera semana de noviembre".

Los participantes voluntarios continuarán siendo monitoreados durante dos años luego de su segunda dosis.

El estudio también evaluará el potencial de la vacuna candidata para brindar protección contra Covid-19 en aquellos que tuvieron una exposición previa al SARS-CoV-2, así como para la prevención de la vacuna contra la enfermedad grave de coronavirus.

El ensayo clínico continuará hasta el análisis final en 164 casos confirmados para recopilar más datos.

Según las primeras conclusiones, no se observaron problemas de seguridad graves

"Además de los criterios de valoración primarios de eficacia que evalúan los casos confirmados de COVID-19 acumulados 7 días después de la segunda dosis, el análisis final incluirá, con la aprobación de la FDA, nuevos criterios de valoración secundarios que evalúan la eficacia en función de los casos acumulados 14 días después de la segunda dosis", completó el comunicado.

Basándose en proyecciones, ambas empresas afirmaron que prevén suministrar 50 millones de dosis en el mundo en 2020 y hasta 1.300 millones en 2021.