Rating: El fútbol se impuso a los cocineros de MasterChef Celebrity

El empate entre los seleccionados de fútbol masculino de la Argentina y Paraguay por las eliminatorias de Qatar 2022, en un estadio en el sur de la Capital Federal donde el equipo albiceleste fue eliminado por Perú para el Mundial de 1970, restó audiencia en el horario estelar a los programas de la TV abierta porteña.

Fuerza de mujer lideró su franja con picos de 11,4 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo llegó a cotas máximas de 9,2 puntos. En el Cantando 2020 estuvieron Charlotte Caniggia, Claribel Medina y Florencia Torrente.

La competencia de fondo fue para Masterchef Celebrity con una marca máxima de 18,7 puntos, mientras que el certamen de canto de eltrece llegó a los 9,3 puntos. Si se suman los ratings de la TV Pública y el cable, la audiencia fue por arriba de los 25 puntos.

Rating: la competencia vespertina

La nueva tarde de eltrece mejoró sus números y la competencia se volvió atractiva. Verónica Lozano da pelea y las novelas turcas siguen siendo lo más visto de este segmento.

La competencia más entretenida se da entre Cortá por Lozano, 100 argentinos dicen y Mamushka. Este jueves, el ciclo de Telefe obtuvo una marca máxima de 7,6 puntos. Dario Barassi tuvo pico de 7,4, y Mariana Fabbiani, con 7,5 y así ambos estuvieron por varios momentos al frente de la franja

Rating: un mediodía al rojo vivo

Luego de un buen tercer día de Flor de equipo, con un promedio de 7.6, las mañanas y los mediodías tomaron otro color. La llegada del programa de Florencia Peña recalentó un horario que era de Ángel de Brito.

El magazine de Telefe se centró en el invitado. Cada columnista tocó un tema diferente y la impronta de MasterChef estuvo presente como en todos los ciclos no enlatados del canal, esta vez con Claudio García y su mujer en el piso. Del otro lado, LAM apostó al Cantado 2020.

La competencia arrancó para Flor de equipo con 5,6, pero LAM pasó al frente, por primera vez, con 6,1 con una entrevista a Mónica Gutiérrez. Luego del mediodía pasó al frente el ciclo de Telefe que tuvo una marca máxima de 8,2 puntos.

MasterChef Celebrity: Natalie Pérez se despidió del programa

Lo suyo era un reemplazo, el de El Polaco, afectado por el coronavirus. Sin embargo en apenas dos semanas Natalie Pérez supo ganarse un lugar en MasterChef Celebrity. La actriz y cantante no solo demostró ser una gran cocinera ("por todos los programas de cocina que veo", según ella), sino también una excelente compañera.

El programa que se vio el jueves tuvo un plus, que le permitió conectar con su abuela, que había fallecido dos semanas antes: "Tenía 89 años y llegó a conocer a tres de sus bisnietos y tuvo una vida increíble. Me acuerdo que siempre tenía su caramelera, y te ofrecía esos caramelos de miel o media hora, que a lo mejor ni siquiera te gustaban, pero solo los agarrabas porque eran 'los de la abuela'".

Sobre cada estación de trabajo hubo una caja que, al abrirla, los concursantes descubrieron que estaba vacía. "Frente a ustedes tienen un vacío -comenzó a explicar Damián Betular-. En nuestras vidas muchas veces nos enfrentamos a situaciones de vacío: una separación, una pérdida, algún deseo que no llegamos a lograr. Hoy van a tener que llenar ese vacío, conectarse y conectarnos con lo emotivo. La cocina cura, nos ayuda, es un acto de amor".

Dolli Irigoyen y Donato de Santis completaron los dichos de su compañero: "Cada persona o situación en nuestra vida influye en nosotros dejando una huella vital. Hoy tienen la oportunidad de homenajear aquello que no pudo ser".

Mientras los jurados hablaban, todos estaban emocionados, pero Natalie no podía controlar la emoción: "Ay Dios, estoy temblando", dijo para ella misma, y a continuación le explicó a Dolli: "Mi abuela tuvo cuatro hijos varones, un marido, y además crió a muchos chicos huérfanos del barrio. Esta es la torta preferida de todos los nietos, y me tomé el atrevimiento de hacer un plato salado para honrar también a mi otra abuela, que está viva, que la amo y que me lo cocina siempre. Mientras la torta se cocina me voy a jugar a que me dé tiempo para hacer un risotto. Me puede jugar en contra hacer dos platos, pero estoy acá para aprender y para homenajear a mis abuelas".

Los dos resultados, "La tarta de Fina" y "El risotto de Cielo" llegaron al corazón de cada jurado. "Yo me emociono con este arroz con pollo amarillo' porque es el de mi mamá y la tarta tiene mucho refinamiento. Que hayas logrado esta pieza de pastelería tan excelente: chapeau", le reconoció Dolli. En su última participación antes de la vuelta del Polaco, Natalie Pérez fue la única salvada, y se fue aplaudida por el jurado y por sus compañeros. Una despedida perfecta.