Mientras llega la vacuna, el uso de test rápidos de antígenos es clave para controlar la pandemia y evitar rebrotes

Los nuevos test de antígenos combinan la rapidez de las pruebas de anticuerpos con la sensibilidad de las PCR, a un costo diez veces menor

La llegada cada vez más próxima de las vacunas para Covid-19 y una desaceleración en la curva de contagios en los principales centros urbanos trae una dosis de esperanza y entusiasmo por la recuperación sanitaria y económica. Sin embargo, la pandemia aún no está controlada y es preciso ajustar las estrategias para prevenir una segunda ola de rebrotes.

En este camino, un nuevo tipo de pruebas rápidas, y a la vez fiables, los "test de antígenos" cumplen un rol fundamental. La nueva herramienta permite obtener el resultado entre 15 y 20 minutos (a diferencia de las pruebas de PCR que requieren varias horas, e incluso días si el sistema está saturado). Además, no requieren equipamiento especial para procesar y evaluar las muestras, con lo que permiten descomprimir la demanda en los laboratorios de biología molecular más complejos.

Por otra parte, su costo es casi 10 veces menor al de una prueba de PCR (entre u$s 8 a 10 por testeo, contra u$s 80 a u$s 100 de una PCR).

Se trata de una innovación que comenzó a ser utilizada en Europa en septiembre, y llegó al país a fines de ese mes. Actualmente hay aproximadamente seis test de antígenos disponibles en el mercado argentino, cuyo uso fue autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Cabe aclarar que los tests están disponibles en el país para su uso en centros de salud públicos o privados, pero no para su venta al público, ya que los hisopados deben ser realizados por personal de salud.

Por ahora la indicación es hacer esta prueba a pacientes sintomáticos o contactos estrechos de personas Covid-19 positivas. Pero dada su rapidez y confiabilidad, se está evaluando la posibilidad de utilizarlos en aeropuertos y lugares de trasbordo de pasajeros.

"Se está estudiando su utilidad en pacientes asintomáticos. Sería una alternativa en lugares donde se necesita el resultado rápidamente", señaló el infectólogo Eduardo López, integrante del equipo que asesora al gobierno en temas de Covid-19, en declaraciones a la radio FM Milenium. "En municipios como el Partido de la Costa se podría usar para testear a los turistas que ingresan", detalló.

Cómo funciona y diferencias con otros tipos de test

Para hacer un test de antígenos se requiere de una muestra nasofaríngea mediante un hisopado. A través de este procedimiento, en 15 a 20 minutos se detecta una proteína del virus que determina si la persona está infectada en ese momento.

Finalmente, la prueba de PCR siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN (ácido ribonucleico). Se trata de la prueba más fiable para determinar la infección por SARS-Cov-2, pero su desventaja es el costo (requiere traslado de las pruebas hacia laboratorios de complejidad) y la demora en brindar resultados, sobre todo cuando se realizan pruebas masivas y se satura el sistema.

Cambio de estrategia

Los nuevos test de antígenos "no reemplazan a la PCR sino que son un complemento", sostiene el infectólogo López. "Son muy útiles para testear rápidamente a la población en lugares alejados, ya que no requieren llevar las muestras a laboratorios de mayor complejidad", explicó. "Sin embargo, cuando hay dudas porque el paciente dio negativo pero tiene síntomas, conviene corroborar con una PCR", aclara.

Con la oleada de rebrotes en Europa, este tipo de pruebas se están usando masivamente en países como Inglaterra y España.

Un reciente artículo de The New England Journal of Medicine sugiere que es necesario cambiar de estrategia en la detección de casos: dejar de poner el foco en la sensibilidad de las pruebas, para enfocarse en la detección rápida, económica y más frecuente. Esto es clave para detener la propagación del virus, en etapas en que la movilidad de personas aumenta. Otro punto que destaca la publicación especializada es que los test de antígenos permiten detectar a las personas con virus en etapas tempranas, el momento en que más están contagiando.

La Organización Mundial de la Salud, en un reciente documento técnico, avaló el uso de este tipo de pruebas: "Si se utilizan e interpretan correctamente, los tests rápidos de antígenos pueden jugar un papel significativo en la gestión de los pacientes, la toma de decisiones de salud pública y la vigilancia epidemiológica de la Covid-19. Allí donde hay transmisión comunitaria extendida (como en el área metropolitana y otros centros urbanos del país), pueden utilizarse para la detección temprana y el aislamiento de casos positivos".

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó que las "pruebas rápidas de antígenos podrían transformar la respuesta frente a la COVID-19 en las Américas"Estos tests "son más precisos y determinan si alguien está infectado en la actualidad, a diferencia de las anteriores pruebas rápidas de anticuerpos, que muestran cuándo alguien ha tenido COVID-19, pero pueden dar un resultado negativo en las primeras etapas de la infección".

"Al proporcionar resultados rápidamente, la nueva prueba permite aislar a los pacientes para evitar una mayor propagación y comenzar el tratamiento de inmediato", señaló la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una sesión informativa con la prensa. "Si se distribuye ampliamente, esta nueva prueba transformará nuestra respuesta a la COVID-19", consideró.

Etienne afirmó que este tipo de pruebas son particularmente útiles en comunidades remotas sin fácil acceso a un laboratorio, y adelantó que los gobiernos e instituciones de salud pueden acceder a ellas a través del Fondo Estratégico de la OPS, un mecanismo de cooperación técnica regional para la adquisición conjunta de medicamentos y suministros esenciales.