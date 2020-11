Lanata: "Era bajar los precios y subir las jubilaciones, no al revés"

El periodista cuestionó la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsa el Gobierno, el ajuste de tarifas y el fin del Ingreso Familiar de Emergencia

En su monólogo del domingo en su programa PPT Box, Jorge Lanata, criticó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que presentó el Gobierno, habló además de la vacuna contra el coronavirus, la renuncia de María Eugenia Bielsa, y la inflación.

"La peor parte se la van a llevar los jubilados"

"Para variar, la peor parte se la van a llevar los jubilados. La fórmula de Mauricio Macri que ajustaba por inflación y está suspendida desde principio de año, va a ser cambiada por una parecida a la de Cristina Kirchner, pero peor: 50% por la recaudación de la ANSeS y 50% por la variación del salario. Y encima con un tope. O sea, si al país le va mal, a los jubilados les va a ir mal; y si al país le va bien y se convierte en una potencia mundial, a los jubilados también les va a ir mal", comentó.

Lanata cuestionó la nueva fórmula de actualización jubilatoria que promueve el Gobierno

En ese sentido, Lanata agregó: "También van a ajustar tarifas, van a cortar los ATP, y el Ingreso Familiar de Emergencia se cortó en el 3, como la saga de Matrix. Además, la inflación de octubre fue de 3,8%; la más alta del año. Alberto Fernández, era bajar los precios y subir las jubilaciones, no al revés"

Sobre el avance del coronavirus, el periodista indicó que "la semana pasada superamos a Estados Unidos en muertos por millón de habitantes y esta semana a Bolivia, Chile y Brasil, y solo quedamos por debajo de Bélgica, Perú y España".

Y agregó: "Como el Gobierno no tiene ningún logro que mostrar, sigue diciendo que va a vacunar en diciembre, que es dentro de dos semanas. Cuando llegue diciembre ¿Qué va a hacer? Por ahí esperar al 28, el día del inocente".

"Es poco probable que se cumpla la promesa de Alberto de arrancar la vacunación en diciembre", dijo Lanata

Vacunación

Y sobre el operativo de vacunación contra el Covid-19, Lanata dijo que es "un quilombo". "Es poco probable que se cumpla la promesa de Alberto de arrancar en diciembre, pero, más allá de la fecha, la preparación de la campaña está en marcha", sostuvo.

También informó que el Gobierno empezó a desarrollar una aplicación para seguir la trazabilidad de la vacuna. "La idea es que la gente se baje el dispositivo para controlar que se pongan las dos dosis requeridas. Así que después de ‘Cuidar’ y ‘Cuidar verano’, se viene otra app. ¿Será ‘Vacunar’?", se preguntó a modo de chiste.

"Calculan una campaña masiva para 30 millones de personas. Eso da un total de 60 millones de dosis. No van a llegar todas juntas, si no a medida que consigan stock. Será por etapas y la vacunación durará varios meses", explicó.

Al respecto, el periodista enumeró tres problemas que enfrentará el Ejecutivo en el desarrollo de la campaña de vacunación: "Primer problema: ¿hay equipamiento de frío en todo el país? No, pero tampoco se sabe cuánto falta porque no se terminó el relevamiento. Para poner un ejemplo: ante la emergencia, la provincia de Buenos Aires ordenó en principio una compra de 600 freezers. Pero se van a necesitar también heladeras, depósitos frigoríficos, ultrafreezers, hielo seco, etc", comentó.

Con respecto al segundo problema, expresó: "Los ‘vacunadores’ tienen que estar altamente capacitados para manipular distintos tipos de vacuna. Por ejemplo: la Sputnik V -la de los rusos- dura media hora una vez que sale del frío".

Y cerró: "Tercer problema: se estudia cómo llegar a los lugares más alejados del interior, sin estructura sanitaria. Una opción es un sistema de ‘freezers’ y ‘vacunatorios’ itinerantes".