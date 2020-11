Rating: La eliminación de un preferido del público de MasterChef Celebrity barrió a Lanata

Periodismo para todos se centró en la situación de Formosa y la cantidad de personas varadas que no pueden entrar a esa provincia

MasterChef Celebrity y PPT se enfrentaron este domingo en la competencia del rating del horario estelar dominical de la TV abierta porteña. Si bien el certamen de Telefe lidera con números infrecuentes para la TV abierta, el infoentretenedor Jorge Lanata conserva un público fiel que lo ubica como el programa más visto de toda la semana de eltrece.

Analía Franchín, Boy Olmi, Fede Bal, Leti Siciliani, Claudio García y Belu Lucius fueron los protagonistas de la séptima gala de eliminación. Del otro lado, Periodismo para todos se centró en la situación de Formosa y la cantidad de personas varadas que no pueden entrar a esa provincia.

En una noche de mucha tensión fueron salvados García. Analia Franchín, Belu Lucius y quedaron en la cuerda floja Fede Bal y Boy Olmi. Con la eliminación de este último, uno de los preferidos de la audiencia según se observó en las redes sociales, MasterChef lideró la noche con un pico de 21,4 mientras que PPT llegó a 10,2.

Rating: Marley se renueva y suma en Telefe

El relanzamiento de Por el mundo en casa, con la conducción de Marley y Lizzy Tagliani, con viajes por la Argentina como gran novedad, rindió sus frutos y permitió a Telefe alcanzar un promedio cercano a los 10 puntos, mientras que eltrece, que el 15 de noviembre había sorprendido con el éxito de Rapsodia Bohemia, la película sobre Freddy Mercury que fue tercera en el rating general de ese día, apenas superó la mitad de ese valor.

MasterChef Celebrity: Boy Olmi, el nuevo eliminado

Una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity puso en aprietos a los participantes que quedaron en la cuerda floja. Boy Olmi, Fede Bal, Leticia Siciliani, Belu Lucius, Claudio García y Analía Franchín atravesaron una serie de desafíos complejos, en el que sintieron la presión al máximo.

Cuando llegaron a sus estaciones, se encontraron con la caja misteriosa, que en su interior escondía todo tipo de ingredientes. El jurado Damián Betular anunció: "Les vamos a pedir que corran un poquito. Porque el desafío de esta noche es una maratón de eliminación".

Dolli Irigoyen agregó: "Recibieron una caja de ingredientes súper abundante. El desafío de hoy son cuatro carreras, y cuatro platos. Algunos de ustedes van a tener la oportunidad de ir subiendo al balcón y no tener que seguir con todos los desafíos. Es muy importante que administren la mercadería, piensen qué van a hacer y vayan guardando y separando para cada uno de los platos". Donato De Santis recordó: "Quince minutos. Hoy nosotros queremos evaluar qué pueden cocinar ustedes en quince minutos".

Betular tomó de nuevo la palabra y detalló que la prueba estaba planteada en cuatro etapas: "Los ganadores de cada desafío subirán al balcón. Serán cuatro, el primero de quince minutos, el segundo y tercero de veinte, y el último, que define quién se queda o quien se va, de quince minutos".

Sin perder un instante, los participantes comenzaron sus platos. Boy fue por un salteado de pollo con damasco y ciruela, mientras García escuchaba con atención las recomendaciones del Polaco desde el balcón. Fede preparó un pollo, y Leticia, un bife.

Al momento de la devolución, Dolli expresó: "Hay tres platos que están muy bien, pero el que consideramos en votación dividida es un bife súper sabroso. ¡Quien sube al balcón es El Turco!". Con una expresión de sorpresa y alegría, García saludó a todos y se ubicó junto a los ganadores de la semana.

En la segunda parte, Leticia generó mucha expectativa con una polenta, y Belu, con unos buñuelos de acelga, conseguía la atención del jurado. Llegó una nueva degustación, y Betular comentó: "Acá hay tres platos que son los mejores, pero solo uno logró presentación, sabor y que lo simple fuera perfecto. Sube al balcón Analía".

El tercer desafío comenzó con Boy Olmi, Fede, Belu y Leticia en carrera. Olmi apostó por unos crepes, y Bal por un coliflor satinado con salsa blanca, que cocinó gracias a los consejos de Sofía Pachano, que se encontraba en el balcón.

En ese momento, Leticia no pudo evitar quebrarse cuando un huevo frito no le salió bien. Ese detalle la angustió, y rompió en llanto: "Vengo perfecta y por un huevo me pongo a llorar, pero a la vez vino un salvador que me ayudó".

Ese salvador fue Betular, que se acercó a la mesa y animó a la participante a no bajar los brazos. La etapa tuvo final feliz para Leticia, que se convirtió en la ganadora de la prueba, y pudo subir al balcón.

De ese modo, Boy, Fede y Belu se enfrentaron en la última etapa. Y fue Lucius con su radicchio con ciruelas quien se llevó los aplausos del jurado. Donato, muy entusiasmado con su plato, le comentó: "Sos timbera, porque nos hiciste esperar cuatro pruebas para tirar todo sobre la mesa en términos de sabor". Damián agregó entonces: "Valió la pena verte cocinar cuatro veces, y esto es lo cúlmine de lograrlo y hacerlo muy bien".

El tournedó de lomo no le dio tanto resultado a Olmi por un error clave, y en la devolución, Irigoyen sentenció: "Esta no es la cocina de Boy, no es lo que probaba antes. Y hay algo que es inadmisible, y es el huevo crudo".

Fede con su bife de chorizo con endivias y pasta de avellanas, tampoco despertó entusiasmo. Dolli se mostró muy severa, y dijo que los enojos de Bal le hacían acordar a su nieto de seis años.

Betular comentó: "Hoy no nos quedamos con el mejor, nos quedamos con el menos peor, y hubo un error que a uno lo dejó afuera". Anunció entonces que Boy Olmi era el eliminado.

Ante los aplausos de todos, el actor se mostró muy agradecido y expresó: "Para mí es una experiencia inolvidable haber estado acá. Me encuentro cómodo en el juego, en la fiesta de la cocina, en el amor de los cocineros, y me tengo que ir sabiendo que hice todo lo que pude, pero que no soy un cocinero, sino que me gusta la cocina y cocinar para la gente que amo".