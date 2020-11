Desgarradora carta de la sobrina de Alperovich a un año de la denuncia por abuso

La víctima del presunto abuso sexual compartió una carta donde le pide respuestas a la Justicia: "Ha pasado un año. Sigo esperando", señaló

José Alperovich, ex gobernador tucumano y actual senador nacional, fue denunciado por abuso sexual por su sobrina y ex asesora hace exactamente un año. El funcionario pidió una licencia de seis meses sin goce de sueldo. Tras cumplirse el periodo, el Frente de Todos extendió el requerimiento por tiempo indefinido.

En ese contexto, la víctima del presunto abuso sexual compartió una carta donde le pide respuestas a la Justicia: "Ha pasado un año. Sigo esperando, día a día, respuestas, investigaciones serias, medidas, justicia".

Y agrega: "Y mientras, miro a mi alrededor y advierto que ni el horror que me tocó vivir, ni los infiernos que atraviesan miles de mujeres y niñas son suficientes para que traten las causas con la responsabilidad y debida diligencia que merecen. Me alerta y me asusta, porque nos están matando".

"Denuncié penalmente a José Alperovich por hechos de violencia sexual, física y psicológica contra mi persona, ocurridos tanto en Buenos Aires como en Tucumán desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Al día de la fecha mi causa aún no tiene definida su competencia, cabe aclarar que las denuncias son distintas, por eso su asentamiento en cada jurisdicción según corresponda", indica.

Alperovich cuenta con inmunidad de arresto por los fueros parlamentarios.

"¡Aquí estoy! Ha pasado un año, e insisto porque estoy acá. Por las que callan, por las que no y no fueron escuchadas, por las que aun muertas no encuentran un límite a la violencia, a la exposición y vulneración a la que nos enfrentamos a diario. El Estado es responsable", concluye la carta.

José Alperovich fue denunciado por abuso sexual por su sobrina

Los WhatsApp que Alperovich enviaba a su sobrina

En enero pasado, la Justicia de Tucumán decidió que las denuncias contra el senador nacional José Alperovich sean investigadas tanto en la provincia norteña como en la Ciudad de Buenos Aires, ya que hay hechos presuntamente ocurridos en ambos distritos.

La investigación es cursada en ambos distritos hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida, sostuvo el camarista Enrique Pedicone. "La investigación debe tramitarse de manera rápida y eficiente en ambos lados hasta que la Corte así lo disponga", completó el magistrado al dar su resolución, luego de escuchar los planteos de las partes.

De los siete hechos denunciados por la joven de 29 años, que era empleada del Senado, cinco ocurrieron en la provincia de Tucumán, mientras que los dos restantes fueron perpetrados en la Ciudad de Buenos Aires.

"No se hizo nada en la ciudad de Tucumán", se quejó el abogado de la denunciante, Ricardo Santoro, en su exposición en favor de que el caso sea investigado en su totalidad en la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima, sobrina del legislador, siguió la audiencia por videoconferencia desde una sala contigua del edificio de los Tribunales tucumanos, según confirmó el propio camarista.

Tras la denuncia en noviembre pasado, Alperovich había solicitado una licencia a su banca en la Cámara de Senadores, la cual había sido otorgada por el lapso de seis meses.

La denunciante contó a la Justicia el calvario que vivió durante dos años trabajando para el senador como asesora para la campaña.

Tiempo atrás TN dio a conocer la declaración de la víctima, donde relata el horror: "Yo le pedía que pare y él no se detenía". En el expediente, al que tuvo acceso este sitio, también están los chats que el legislador le mandaba a la denunciante.En su declaración, la joven da detalles de los lugares, días y horarios en los que sufrió los abusos. También da cuenta del modus operandi del acusado de violación: ejercía abuso de poder sobre ella, tanto psicológica y familiar como a nivel laboral. Y utilizaba todos los recursos de su entorno y oportunidades para quedarse a solas con la chica.

"Él no paraba a pesar de mis ruegos, me dijo que no sea tan arisca, que así, 'asexuada' no le servía", declaró la denunciante.Otro de los abusos fue en la casa de José Alperovich, en marzo de 2018, en Yerba Buena, Tucumán: "Él le pidió al personal de seguridad que se quede en otro sector y para mí fue un día espantoso porque él me atacó en el sillón. Me hizo tocarlo forzadamente, se bajó el pantalón y el calzoncillo mientras me decía ‘mirá cómo me ponés’".

En los chats telefónicos, la denunciante le hablaba de trabajo, de la agenda de campaña y de entrevistas con los medios al exgobernador y Alperovich respondía con mensajes de cariño con tono sexual.

"Sos mi dueña", "Te voy a proteger siempre", "Te amo mucho", le escribió el senador peronista según los chats revelados por TN.