BAT sube desde el martes los precios de sus marcas de cigarrillos

La empresa British American Tobacco (BAT) Argentina subirá 7% promedio los precios de sus cigarrillos a partir del martes, incremento equivalente al adoptado el 16 de noviembre por su competidora Massalin Particulares.

"Considerando la dinámica económica, el incremento trimestral previsto de los impuestos internos y la suba de costos, BAT Argentina implementará a partir del 24 de noviembre una actualización en el precio de sus cigarrillos del orden del 7% en promedio", anunció la firma en un comunicado.

En función de ello, los precios para los principales productos de la empresa serán: Lucky Strike Box 20 $163; Lucky Strike Convertible Box 20 $157; Rothmans KS 20 $125, y Rothmans Click KS 20 también $125.

La compañía indicó que la medida no alcanza a los dos productos recientemente lanzados: el Rothmans Cigarrito KS 20 y el Rothmans XL Box 20, que permanecen en $75 y $125, respectivamente.

Por su parte, Massalin Particulares comunicó también sus precios actualizados bajo el nuevo incremento: Philip Morris Caps Box $157; Philip Morris Caps Box 12 $84; Chesterfield Remix Box $135; Chesterfield Red KS $130; L&M red by Marlboro KS $120; y L&M blue by Marlboro KS $120.

La normativa vigente prohíbe que los precios oficiales de venta al público de los cigarrillos publicados por las empresas tabacaleras sean alterados en las etapas de comercialización subsiguientes, por lo que deberán ser respetados por todos los comerciantes minoristas en el territorio nacional.

Marlboro estima que los cigarrillos llegarán a su fin en 10 ó 15 años

ndré Calantzopoulos, CEO de Philip Morris International -compañía dueña de la marca Marlboro-, dijo en la cumbre anual Concordia 2020 que dentro de 10 o 15 años se dejarán de vender cigarros en muchos países del mundo ante los esfuerzos regulatorios para limitar su venta.

Durante su participación en la cumbre, que coincide con la Asamblea General de las Naciones Unidas y convoca a los líderes empresariales, gubernamentales y sin fines de lucro más destacados del mundo, Calantzopoulos señaló que actualmente los productos innovadores basados en la ciencia que no involucran combustión ofrecen una mejor alternativa para aquellos hombres y mujeres que de otra manera continuarán fumando.

"Para ser claros, los productos alternativos al cigarro no están libres de riesgos y la mejor opción es no fumar, pero, para aquellos adultos que no quieren dejarlo, los productos libres de humo científicamente validados son una opción mucho mejor que los cigarrillos", dijo el CEO.

El directivo hizo énfasis en el fin de los cigarros en 10 o 15 años, esto a consecuencia de las regulaciones y el apoyo de la sociedad civil.

La FDA autorizó la comercialización del IQOS de Philip Morris

La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó la comercialización del sistema de calentamiento de tabaco IQOS de Philip Morris como un Producto de Tabaco de Riesgo Modificado (MRTP), ha informado en un comunicado.

Esto supone que IQOS es el segundo tipo de productos que se autoriza como MRTP en la historia y el primer producto de tabaco en recibir la orden de "modificación de exposición" que permite la comercialización de un producto que contiene un nivel reducido, presenta una exposición reducida a una sustancia o está libre de una determinada sustancia siempre que la emisión de esta orden beneficie la salud de la población.

Iqos es el primer producto de tabaco en recibir la orden de "modificación de exposición"

La FDA considera importante destacar que la autorización para estos productos exige tanto una supervisión posterior a la comercialización así como estudios para determinar si las órdenes MRTP siguen siendo apropiadas, incluyendo la evaluación sobre el potencial consumo entre los jóvenes.

"A través del proceso de solicitud de productos de tabaco de riesgo modificado, la FDA tiene como objetivo garantizar que la información dirigida a los consumidores sobre el riesgo reducido o la exposición reducida derivada del uso de un producto de tabaco esté respaldada por evidencia científica y sea comprensible", señaló Mitch Zeller, JD, director del Centro de Productos de Tabaco de la FDA.

Y añadió que "los datos presentados por la compañía muestran que comercializar estos productos en particular con la información autorizada podría ayudar a los fumadores adultos adictos a dejar de fumar cigarrillos de combustión y reducir su exposición a productos químicos nocivos, pero solo si cambian por completo".

La FDA avisa de que monitorizará de cerca la forma en la que los consumidores usan IQOS para determinar si estos productos cumplen con este potencial y no causan un mayor uso entre los jóvenes.

Este producto podría ayudar a los fumadores adultos adictos a dejar de fumar cigarrillos de combustión

La advertencia de la FDA

El organismo advierte no obstante de que estos productos no son seguros, por lo que las personas, especialmente los jóvenes, que actualmente no usan productos de tabaco no deberían comenzar a usarlos, ni ningún otro producto de tabaco".

Según Calantzopoulos: "La decisión de la FDA norteamericana es un hito de salud pública que demuestra que IQOS es un producto fundamentalmente diferente a los cigarrillos y una mejor opción para los adultos que de lo contrario seguirían fumando".

"Lo que ahora necesitamos urgentemente es la existencia de un diálogo social diferente y una dirección de las políticas que permita que aquellos hombres y mujeres que de otro modo continuarían fumando, cambien a alternativas libres de humo científicamente probadas", agregó.