Trump insiste en que impugnará la "elección más corrupta de la historia de Estados Unidos"

Se refirió a la empresa Dominion, cuyo sistema de votación estaría, según él, financiado por "la izquierda radical" y sería responsable del supuesto fraude

Luego de autorizar el inicio de la transición al gobierno de Joe Biden, el presidente Donald Trump insistió en señalar que fue la "elección más corrupta en la historia política de Estados Unidos".

Ayer Trump tuvo el primer reconocimiento implícito de su derrota electoral al aprobar el proceso de transición de la nueva administración. El mandatario norteamericano instruyó a su equipo para que coopere con el nuevo presidente electo, aunque señaló que seguirá impugnando los comicios.

En Twitter

En dirección al trabajo judicial que lleva su equipo para intentar demostrar lo que ellos denunciaron como fraude, Trump tuiteó: "¿Qué tiene que ver que la ASG trabaje de manera preliminar con los demócratas con la continuidad de perseguir nuestros varios casos en lo que va a caer como la elección más corrupta en la historia política de Estados Unidos?".

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & "Dominion". — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

Además se refirió a la empresa Dominion, cuyo sistema de votación estaría, según Trump, financiado por "la izquierda radical" y sería responsable del supuesto fraude electoral que él y los suyos se han encargado de propagar, aunque sin presentar pruebas. "Nos estamos moviendo a toda velocidad hacia adelante. Nunca cederá ante boletas falsas y 'Dominion'", dijo.

En una primera instancia, el presidente había reconocido el trabajo de la titular de la Administración de Servicios Generales (ASG), Emily Murphy, "por su firme dedicación y lealtad" a Estados Unidos. Luego, le recomendó que tanto ella como su equipo "hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales" y contó que ya le dijo a su equipo que hiciera lo mismo, de manera tal de realizar la transición.

"Quiero agradecer a Emily Murphy de ASG por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ella ha sido acosada, amenazada y abusada, y no quiero que esto le suceda a ella, su familia o empleados de ASG. Nuestro caso continúa fuertemente, seguiremos dando batalla y creo que prevaleceremos", escribió en la red social.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Y añadió: "Sin embargo, en el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo".

El equipo de Trump comenzó el proceso de transición con los allegados de Joe Biden

Fuerte apoyo republicano

Aunque todavía no admitió admitió su derrota en las elecciones de este año, ya se habla de su regreso en 2024. El 66% de los votantes republicanos verían con buenos ojos una hipotética candidatura del actual presidente, Donald Trump, en los próximos comicios, una posibilidad que ha cobrado fuerza en estas últimas semanas.

Así figura en una encuesta de la firma Seven Letter Insight, en la que se refleja a partir de 1.500 entrevistas que solo un 41% de los independientes y un 26% de los demócratas respaldan una tercera candidatura de Trump a la Casa Blanca.

A Trump no parece haberle pasado factura su polémica reacción tras los comicios, en los que ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude que por ahora no le ha reconocido ningún tribunal. Ocho de cada diez de sus votantes también ponen en duda el proceso y un 43% no tiene claro que su papeleta se hubiese registrado de forma correcta.

Así, un 62% de los seguidores de Trump no aceptan el resultado, frente al 97% de votantes del demócrata Joe Biden, que sí lo avalan. Un 63% es partidario de que agote la vía judicial, de tal forma que sea el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra.

Sin embargo, solo un 38% se muestra a favor de que se niegue a entregar el poder a Biden y a abandonar la Casa Blanca el 20 de enero. Dos de cada tres republicanos quieren que Trump vuelva a presentarse dentro de cuatro años y un 52% respaldan que pueda ceder el testigo a uno de sus hijos como presidenciable.

Respecto de la imagen pública de Trump, uno de cada tres republicanos se refieren a él como un "jefe", frente al 64% de demócratas que lo consideran "un tipo loco". El "tipo loco" es también la opción preferida por los republicanos para describir a Biden, un "abuelo" a ojos de sus propios votantes (35%), según este sondeo, que tienen un margen de error de 2,5 puntos.