Rating: el fútbol "se comió" parte de la audiencia de la TV abierta

MasterChef Celebrity ofreció en Telefe el repechaje con Ignacio Sureda, El Mono de Kapanga, Patricia Sosa, Moldavsky, Rocío Marengo y Boy Olmi

La noche del lunes fue caliente con el repechaje de MasterChef Celebrity, donde Iliana Calabró se consagró la primera finalista de la gala de regreso. En el Cantado 2020 se estrenó el bolillero como quinto jurado.

La del martes fue otra noche atípica en el horario estelar de la TV abierta porteña, porque el partido que River empató 1-1 en Brasil con Atlético Paranaense, y la igualdad entre Racing y Flamengo modificaron toda la tabla del rating.

La noche arrancó con Fuerza de mujer, que sumó en el final del capítulo con una marca máxima de 14,4. Bienvenidos a bordo se vio muy afectado por el fútbol y sólo llego a 11,1.

Luego llegó el turno del repechaje en el certamen de cocina de Telefe con Ignacio Sureda, El Mono de Kapanga, Patricia Sosa, Moldavsky, Rocío Marengo y Boy Olmi en búsqueda de una segunda oportunidad.

En el Cantando 2020 continuó ritmo libre con el bolillero que les suma o quita puntos a cada una de las parejas. Se enfrentaron a este desafío Carmen Barbieri, Miguel Ángel Rodríguez, Flor Torrente, Àngela Leiva y Brian Lanzelotta. La pelea de fondo la ganó Masterchef CeleBrity con una marca máxima de 17,5, mientras que Cantando 2020 llegó a los 9,1.

Rating: Baby duplica la audiencia de Víctor Hugo

C5N y Todo Noticias son las dos señales de cable que más miden dentro de la TV paga. El canal de Cristóbal López se impone, por lo general, de lunes a viernes durante la mañana y el fin de semana es para TN. Pero en el medio y con una postura crítica al Gobierno nacional aparece A24 que gana en varios segmentos durante la tarde noche.

El pase entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann y el programa de Baby Etchecopar ganan sus franjas y se ubican por encima de los dos canales líderes de noticias. Los martes a las 23.00 hay una carrera singular entre Baby, Victor Hugo Morales y Alfredo Leuco en materia de rating.

Este martes, Batalla cultural logró una marca máxima de 1,3 puntos. Del otro lado, Basta Baby llegó a un pico de 3,1 liderando la franja, en una noche donde el fútbol se quedó con gran parte de la audiencia.

Telefe y una nueva novela para retener el rating vespertino

La tarde de Telefe es uno de los segmentos más rendidores del canal. El combo de novelas turcas ha sido fundamental en materia de números. Alas rotas, uno de los éxitos de canal, llega a su fin y desde el martes se sumo una nueva ficción a la tele, Guerra de rosas.

Narra la historia de Gülru, una joven de familia trabajadora, que nació en un barrio humilde, pero fue criada en una de las más mansiones más lujosas de Estambul, donde su padre era el jardinero. Ella siempre admiró a Gulfem, la hija de los dueños de casa, por su estilo, elegancia y educación, su sueño es ser como ella.

La situación comenzará a cambiar cuando la joven heredera deja Estambul por varios años y en ese tiempo Gülru conoce a Omer, un hombre que cambiará su vida por completo.

Cuando Gulfem regresa a casa, la tensión comenzará a acumularse en la mansión y en el barrio, desatando una guerra de pasiones y afectando la vida de todos los demás. La ficción arrancó con los muy buenos números que le dejó Alas rotas (10,7) y mantuvo el liderazgo aunque arriba de los 9 puntos hasta las 18.10 fue le entregó el aire a Floricienta. El pico del estreno fue de 10,9.

Rating: la competencia del mediodía

Luego del feriado del lunes, cuando la competencia entre LAM y Flor de equipo se emparejó e incluso durante varios cuartos ganó Ángel de Brito, la competencia se renovó el martes. El programa de Florencia Peña no dedicó por primera vez gran parte del ciclo a MasterChef y apostó por un largo reportaje a Fede Bal, el recreo y la cocina.

La competencia arrancó con el liderazgo de Flor de equipo con 5,4 mientras que LAM se mantuvo en 4,3. Pasado el mediodía, el ciclo de Telefe llegó a una marca de 6,9 con el participante del certamen culinario mientras que eltrece marcaba 6 puntos con la nueva pareja del infoentrenedor Jorge Lanata. Unos quince minutos antes del cierre, LAM con Las Primas y el escándalo con Nacha Guevara tocó picos de 6,2.

MasterChef Celebrity: volvió Germán Martitegui

Algunos dijeron que lo extrañaban, otros que el programa no era el mismo sin él. Germán Martitegui, el jurado más polémico de MasterChef Celebrity, recuperó su lugar en tiempos de repechaje, luego de recuperarse de la Covid-19.

Si bien Dolli Irigoyen hizo muy bien su papel de villana durante el reemplazo de su compañero, acidez como la de Martitegui no hay. Con aplausos más o menos sinceros, los seis aspirantes a volver al programa recibieron al jurado.

"Lo extrañamos un montón", dijo Rocío Marengo con ganas de sumar porotos, mientras Roberto Moldavsky reflexionó: "¿Cómo volvió Germán? Es la pregunta que nos hacemos nosotros y la que se hacen también todos en sus casas. ¿Más dócil? ¿Más tranquilo?". No había transcurrido ni la mitad del programa cuando pudo verse que era todo lo contrario: había vuelto peor que nunca.

Además de Nacho Sureda -que parece haber heredado el estigma de Fede Bal para "el cachetazo"-, quien peor la pasó con Martitegui fue Rocío Marengo. A la hora de la devolución de su plato, una lengua de cordero con salsa criolla y puré de batata, el jurado fue implacable: "Te pido que no me grites", la frenó de entrada mientras ella trataba de explicarle la complejidad de un plato para nada complejo. "Me parece que usted vino medio sensible", le contestó la mujer. El clima comenzaba a enrarecerse.

"Empezás a describir tantos ingredientes, que es imposible que aparezcan en el plato. Un poco menos, con un poco más de atención, haría que todo quede un poco más sabroso", juzgó.

Y aunque el consejo fue medido, y bastante centrado, Marengo se lo tomó personal: "¿Usted a mí me quiere?", le preguntó para luego aclarar: "Porque yo noto que tiene preferencia por algunos compañeros, favoritismos".

"Para nada", la cortó en seco Germán, pero se notó que el comentario no le cayó nada bien. Si vuelve a la competencia, lo cual parece bastante probable, los cortocircuitos amenazan con convertirse en moneda corriente. "Yo volví a jugar a pleno", había avisado Rocío. Y tenía razón.