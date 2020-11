Maradona y una gambeta al destino: murió el mismo día que su admirado Fidel Castro

Hace cuatro años, Diego despidió con profundo dolor al líder de la Revolución cubana, a quien definió como "un segundo padre" por la relación que los unía.

En sus múltiples facetas, Diego Armando Maradona fue un militante frente al mundo de las bondades de la Revolución Cubana, y no ocultaba su admiración hacia el comandante Fidel Castro, quien falleció el mismo día que el crack argentino, cuatro años atrás.

Maradona no sólo fue un activista cubano sino que apeló además al renombrado sistema de salud de la isla para sus recurrentes curas contra las adicciones.

Maradona llegó a Cuba por primera vez el 18 de enero de 2000 procedente de Montevideo, tras sufrir una grave afección cardíaca por su adicción a la cocaína que estuvo a punto de causarle la muerte.

Diego y el comandante Fidel se conocieron en 1987, y con los años Maradona y el histórico líder cubano construyeron un vínculo muy afectuoso y de respeto.

Maradona consideraba a Fidel como "el más grande de la historia", expresión que repetía en varias oportunidades.

Maradona estalló en llanto ante la muerte de Fidel

Hace cuatro años, Maradona despidió con profundo dolor al líder de la Revolución cubana, a quien definió como "un segundo padre" por la relación personal que los unía.

En aquella oportunidad, el astro argentino reconoció que estalló "en un llanto infernal" cuando le dieron la noticia y se estremeció al recordar "la emoción que se siente al estar frente a una leyenda como fue Fidel".

Con sensibilidad, Diego evocó que lo vio por última vez en 2013 y que entonces el expresidente le preguntó: "¿Me venís a despedir? Me explotaron los ojos de lágrimas, yo no lo iba a despedir para nada, lo iba a ver y lo noté frágil. Nos quedamos hablando durante una hora".

"Fue como un segundo padre para mí, le debo muchas cosas. Me aconsejaba mucho, me hablaba de mi enfermedad, me decía que no fuera tonto, estaba siempre pendiente de lo que hacía y cada vez que necesitaba algo era el primero en llamarme", agradeció Maradona, quien fortaleció su relación con Castro durante su establecimiento en La Habana entre febrero de 2000 y marzo de 2004 para recuperarse de su problema de adicción a la cocaína.

"Tuve una relación con Fidel que no sé si muchos deportistas cubanos la tuvieron. Lo llevaré siempre en mi corazón y en la piel, porque lo tengo tatuado (en su pierna izquierda)", reafirmó en diálogo con medios argentinos el 25 de noviembre de 2016 desde Croacia, donde seguía al equipo argentino de tenis en la Copa Davis.

En términos políticos, Maradona definió en varias oportunidades a Castro como "el único Comandante" y no dudó en que "desde el cielo seguirá guiando a los pueblos junto al 'Che' (Ernesto Guevara) y (Hugo) Chávez".

En su habitación y sin familiares: cómo murió Maradona

El astro futbolístico y actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata Diego Armando Maradona, ídolo máximo de la Selección argentina y campeón del mundo 1986, falleció este miércoles a los 60 años luego de sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio San Andrés, cercano a Nordelta, en el norte del conurbano bonaerense.

Maradona permanecía con asistencia médica en una casa de Nordelta, en la zona norte del conurbano bonaerense, y sufrió un paro cardíaco del que intentaron reanimarlo sin éxito.

Diego estaba alojado en ese lugar desde el pasado miércoles 11, después de someterse a una operación por un hematoma subdural en su cabeza en la Clínica Olivos, nueve días antes.

La familia y los médicos del Diez habían decidido su traslado momentáneo a esa casa hasta definir las características de un tratamiento para rehabilitarlo de su adicción al alcohol y su dependencia a los fármacos.

Las últimas horas

Segúnt trascendió, Maradona se levantó cerca de las ocho de la mañana, salió de su habitación y acompañado de Maximiliano Pomargo, mano derecha y cuñado de Matías Morla, Johny, el sobrino de Diego, hijo de una de las hermanas de Diego y del Morsa, hoy preso en Marcos Paz; su psiquiatra, Agustina Cosachov, y de su enfermera personal.

Tomó la medicación indicada por los médicos y se fue a recostar, una rutina que cumplía habitualmente desde su alta del sanatorio.

Cuando estaba en la cama sufrió una descompensación cardíaca que alertó a todos los presentes. De inmediato intentaron reanimarlo durante media hora pero no reaccionó y su corazón se apagó cerca de las 12 del mediodía.

Al momento de su muerte, no había familiares en la casa de Nordelta. Lo acompañaban una enfermera, una asistente terapéutica, un psicólogo, un psiquiatra, otros médicos y la gente de su entorno de los últimos tiempos, según pudo averiguar Télam.

Maradona había sido operado hace un mes de un hematoma subdural en la cabeza

La familia fue convocada de urgencia, lo que hizo presagiar la peor noticia, pero el grave cuadro de una deteriorada salud no le permitió gambetear esta nueva complicación.

Fuentes señalaron que, en los últimos días todos lo vieron muy mal, "muy ansioso". E incluso, había cobrado fuerza la idea de un viaje a Cuba para continuar con la recuperación en la isla.

Maradona había sido operado hace un mes de un hematoma subdural en la cabeza, en medio de su tratamiento por el cuadro de abstinencia que le detectaron luego de la intervención quirúrgica, vinculado al consumo de alcohol.

En el lugar, cerca de las 13:30, ya estaba presente Giannina Maradona, una de sus hijas, mientras se esperaba que llegara el resto de su familia.

Conmoción mundial

La noticia de su muerte recorrió el mundo vertiginosamente y generó una profunda conmoción mundial. El presidente Alberto Fernández comentó que distintos jefes de Estado lo llamaron para darle las condolencias.

"Es una pena enorme, Diego es Argentina en el mundo. Cuando lo sacaron de la clínica me quedé un poco preocupado. Se fue un tipo único, excepcional, dueño de una fuerza, una garra y un coraje que generó orgullo en los Argentinos", lamentó el presidente en diálogo con TyC Sports.

El presidente Alberto Fernández decretó esta tarde tres días de duelo nacional con motivo del fallecimiento de Maradona. Las jornadas de duelo se cuentan a partir de este miércoles, tras conocerse la noticia de la muerte de astro futbolístico.

Mientras tanto, las redes sociales colapsaron de mensajes de despedida, recuerdo de sus proezas, momentos de alegría y tristeza, a todo nivel y desde todas partes del mundo.

Dólor en el mundo del fútbol por la muerte de Maradona

La Justicia de San Isidro ya inició una causa judicial por la muerte del ex astro futbolístico. Por la jurisdicción donde ocurrió el deceso, la causa está a cargo de la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, quien, junto a dos secretarios, ya se encontraban en camino al barrio privado San Andrés de Tigre.

Las fuentes agregaron que para colaborar con la fiscal y disponer de todos los recursos, a la investigación también se sumarán sus superiores, el fiscal general del departamento judicial de San Isidro, John Broyad, y sus dos adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes también se dirigían al country donde falleció Maradona.