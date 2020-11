Rating: luego del "tsunami" Maradona, la audiencia volvió a sus programas habituales

En el Cantando 2020 continuó ritmo libre. Se enfrentaron a este desafío Charlotte Caniggia y Cinthia Fernández, luego de un extenso homenaje a Maradona

Después del "tsunami" que provocó la muerte del ex futbolista Diego Maradona en la audiencia, y que cambió la grilla del miércoles, el rating del jueves demostró que el público regresó a sus programas habituales, sin grandes cambios.

La noche del jueves arrancó con Fuerza de mujer, que suma mucho al final del capítulo, con una marca máxima de 14,4. Bienvenidos a bordo llegó a los 11 puntos. Luego llegó el turno del repechaje en el certamen de cocina de Telefe con Ignacio Sureda, Patricia Sosa, Moldavsky y Boy Olmi en búsqueda de una segunda oportunidad.

En el Cantando 2020 continuó ritmo libre y con un bolillero que les suma o quita puntos a cada una de las parejas. Se enfrentaron a este desafío Charlotte Caniggia y Cinthia Fernández, luego de un extenso homenaje a Maradona. La pelea de fondo fue para Masterchef Celebrity con una marca máxima de 18,5 puntos, mientras que Cantando 2020 llegó a los 9 puntos.

Rating: la competencia matinal

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Maradona, la televisión cambió entre el miércoles y el jueves y todos los canales dedicaron transmisiones especiales al funeral. En una mañana y un mediodía con un tono diferente por el sepelio del ex entrenador, tanto LAM como Flor de equipo se ocuparon de cubrir el último adiós a Maradona.

El ciclo de Telefe comenzó media hora antes de lo habitual y lideró la franja con un buen piso que le dejó el noticiero con 6,2 mientras que la pantalla de eltrece estaba en 4,5. Pero a los quince minutos de aire pasó al frente Los ángeles de la mañana con picos de 5,7 con la cobertura desde la Plaza de Mayo. En una mañana muy peleada los dos programas se mantuvieron arriba de los 5 puntos liderando por momentos uno y otro.

Hacia el mediodía despegó Flor de equipo que trepó hasta los 7 puntos con el recuerdo de Claudio García sobre Maradona. Las marcas máximas fueron 8,5 para Telefe y 6,2 para eltrece.

Canal que ganó el rating del jueves 26 de noviembre

Tras ganar la franja de la mañana y el horario estelar, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 2,5 puntos. Además, tuvo los tres programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 10,8

eltrece: 8,3

América: 2,7

El Nueve: 2

TV Pública: 0,9

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity - Repechaje: 16,9

Fuerza de mujer: 10,8

Cortá por Lozano: 10,5

Destacados del rating del jueves 26 de noviembre

El repechaje de MasterChef Celebrity alcanzó un rating de 16,9 puntos y fue lo más visto del día. Teleflash 13 Edic. Especial, velatorio de Maradona (eltrece) midió 8,7 puntos, y fue la programación especial del canal en toda la franja de la tarde. También fue el tercer programa más visto del canal.

Telefe noticias Flash, el adiós a Maradona, cubrió las últimas horas del entierro de Maradona y alcanzó un rating de 8,5 puntos. Cortá por Lozano promedió 10,5 puntos, y fue la marca más alta en los últimos cinco meses. Además ganó su franja y fue el tercer programa más visto del día.

Telenoche alcanzó un rating de 10,5 puntos. Fue la segunda marca más alta del noticiero y la más alta en los últimos ocho meses. El noticiero de la gente (Telefe) alcanzó un rating de 10,4 puntos, y superó su marca de ayer por una décima. Fue la segunda marca más alta del año. También se ubicó como el cuarto programa más visto del día.

MasterChef Celebrity: Boy Olmi y Patricia Sosa, eliminados del certamen

Cuando a mediados de año debutaron en MasterChef Celebrity, Patricia Sosa y Boy Olmi parecían candidatos seguros a ser finalistas, y hasta posibles ganadores. Entre la habilidad de ella para encontrar lo mejor de cada plato, y la sofisticación de él a la hora de combinar ingredientes, se revelaban como dos "diferentes".

Y sin embargo, entre errores involuntarios, malas decisiones y el formato que no los coloca entre los participantes más interesantes para la platea, por segunda vez consecutiva la cantante y el actor le dijeron adiós a las cocinas. Y esta vez en forma definitiva.

En la noche del jueves, la cuestión era hacer magia a partir de una lata de atún. Dos preparaciones diferentes en una hora, con la posibilidad de ser ayudados (o perjudicados), por alguno de los participantes que ya consiguieron su pase a la final del domingo.

En la repartija propiciada por Nacho Sureda, Boy quedó jugando solo, mientras a Patricia le tocó Rocío Marengo, que resultó ser un salvavidas de plomo. Tomates y huevos rellenos, crepes y pastel de atún. Nada de paladar sofisticado, pero accesible para la cantidad de tiempo que tuvieron.

Ir a lo seguro a Patricia le jugó en contra, porque el resultado para Damián Betular fue "muy suave el relleno, no tiene carácter". La justificación de Sosa fue: "Cuando le pongo condimento es 'muy fuerte', cuando no le pongo es 'muy suave'. Tengo que encontrar un término medio pero a mí me encanta suave".

Olmi tampoco despertó demasiado interés en el trío de jueces. "Al tomate le faltaba algo que integre el atún y lo vuelva más cremoso. En cuanto a los crepes ya era un desafío utilizar atún caliente, pero lo que siento es que la masa es muy gruesa, súper invasiva. Además cuando lo abrí ví como la lata de atún dada vuelta y puesta ahí adentro. Esa fue mi sensación con tu plato", fue la lapidaria devolución de Germán Martitegui.

Así, ambos concursantes dejaron sus delantales por última vez, desconsolados, pero al menos en el caso de Boy, manteniéndose en la suya: "Yo siempre digo que quiero ser la misma persona, y eso también tiene su contra. Porque ser la misma persona implica muchas veces cometer los mismos errores".